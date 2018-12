A parlamenti testület ülése után elmaradt Ugár Péter és Szél Bernadett doorstep sajtótájékoztatója, de Németh Zsolt bizottsági elnök és David Cornstein amerikai nagykövet kiállt a kamerák elé. Németh hangsúlyozta, örül, hogy az amerikai nagykövet fél év után elérkezettnek látta az időt, hogy ellátogason a Parlamentbe. Az szerencsétlen, hogy másfél év után lett csak nagykövet, de még mindig jobb, mint Colleen Bell esetében, amikor két évet kellett várni. Cornstein érezhetően élvezi az ittlétet és az elnök nagykövete, fogalmazott Németh Zsolt.

A felek közti viszonyt az őszinteségtől sem mentes nyugalom jelzős szerkezettel írta le Németh, az amerikai diplomata üzletember, a földön jár. Cornstein pedig úgy fogalmazott: óvatosan optimista a magyar-amerikai viszony jövőjét illetően. A rövid távú feladatok a védelmi együttműködési megállapodás, az energiadiverzifikáció és az ukrán helyzet terén adódnak. A védelmi megállapodás nem mást takar, mint modernizácót: a magyar hadsereg felszerelését, létesítményeinek felújítását a 21. század követelményeinek megfelelően. Ezt már a nagykövet fejtette ki a hvg.hu kérdésére.

Kérdésre kifejtette, CEU-kérdésben azt látja, a barátok néha nem értenek egyet bizonyos kérdésben, szomorú a kialakult helyzetért, de ez nem vezet szakításhoz a felek között. Az ukrán-orosz kercsi-szorosnál kialakult újabb konfliktusról is kérdezett a hvg.hu, mondván, a magyar fél nem hangsúlyozta az oroszok felelősségét. Erre Németh Zsolt annyit mondott: egyértelműen kiáll Magyarország az ukrán területi integritás mellett, mindig is elítélte az orosz akciókat a Krímben vagy a Kercsi-szorosnál, elvárjuk, hogy az oroszok is tartsák tiszteletben az ukrán integritást, engedjék szabadon a foglyul ejtett és bíróság elé állított ukrán hajók személyzetét.