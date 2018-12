Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eee4d32d-9298-4266-824f-a56ac89fcde3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meg még ott van az is, hogy \"Wanted\".","shortLead":"Meg még ott van az is, hogy \"Wanted\".","id":"20181215_Hobol_gyurt_betukkel_irtak_ki_a_Parlament_ele_hogy_O1G","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eee4d32d-9298-4266-824f-a56ac89fcde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d836230-525a-4c3b-b3d2-a3f2ca601ae2","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Hobol_gyurt_betukkel_irtak_ki_a_Parlament_ele_hogy_O1G","timestamp":"2018. december. 15. 21:45","title":"Hóból gyúrt betűkkel írták ki a Parlament elé, hogy \"O1G\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c49b37-cd2c-4caf-b675-f023cddfb3c3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Szegeden is tüntettek, szervezetten vonultak át a belvárosi adventi vásáron. Eljöttek diákok, oktatók, politikusok, nyugdíjasok is. Többen közülük felszólaltak, és Tordai Bence is beugrott.","shortLead":"Szegeden is tüntettek, szervezetten vonultak át a belvárosi adventi vásáron. Eljöttek diákok, oktatók, politikusok...","id":"20181216_Szegedi_tuntetok_Teved_miniszterelnok_ur_maradunk_es_nem_leszunk_rabszolgak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8c49b37-cd2c-4caf-b675-f023cddfb3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e73dab6-208d-49b1-9ec5-3ed7f9312e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Szegedi_tuntetok_Teved_miniszterelnok_ur_maradunk_es_nem_leszunk_rabszolgak","timestamp":"2018. december. 16. 20:23","title":"Nem leszünk rabszolgák! - Szegeden is tüntettek a kormány és a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46eddadf-4b80-4c58-8862-7ba50f0e342c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Szu-27-est a nyugat-ukrajnai Zsitomiri területen érte a szerencsétlenség – közölte az ukrán vezérkar sajtószolgálata Facebook-oldalán.","shortLead":"A Szu-27-est a nyugat-ukrajnai Zsitomiri területen érte a szerencsétlenség – közölte az ukrán vezérkar sajtószolgálata...","id":"20181215_lezuhant_egy_ukran_vadaszrepulo_meghalt_a_pilota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46eddadf-4b80-4c58-8862-7ba50f0e342c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6714105c-0509-45ed-ab1b-5a393ca6e460","keywords":null,"link":"/vilag/20181215_lezuhant_egy_ukran_vadaszrepulo_meghalt_a_pilota","timestamp":"2018. december. 15. 16:21","title":"Lezuhant egy ukrán vadászrepülő, meghalt a pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c3a508-69d5-418e-b06e-7c3a051d1c5d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181216_Az_uj_Majka_dal_nagyon_beindult_egy_nap_alatt_tobb_mint_felmillios_nlzettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50c3a508-69d5-418e-b06e-7c3a051d1c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd686ff-9d54-4446-9af7-151839bf076b","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Az_uj_Majka_dal_nagyon_beindult_egy_nap_alatt_tobb_mint_felmillios_nlzettseg","timestamp":"2018. december. 16. 08:46","title":"Az új Majka dal nagyon beindult: egy nap alatt több mint félmilliós nézettség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7783702d-8593-4d60-8c71-8139a5099b5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarország alternatívaként tekint az Afrodité mezőből kitermelendő ciprusi gázra, a két ország kétoldalú energetikai megállapodást kötött - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A gázvezeték építéséről még nincs hír, komoly technikai és financiális problémák tornyosulnak előtte.","shortLead":"Magyarország alternatívaként tekint az Afrodité mezőből kitermelendő ciprusi gázra, a két ország kétoldalú energetikai...","id":"20181215_Szorosobbra_fuzte_a_szalakat_Ciprussal_Szijjarto_gaz_erkezne_a_messzi_foldrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7783702d-8593-4d60-8c71-8139a5099b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e1542a-7193-4845-8c0a-b4709b432b6a","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_Szorosobbra_fuzte_a_szalakat_Ciprussal_Szijjarto_gaz_erkezne_a_messzi_foldrol","timestamp":"2018. december. 15. 14:00","title":"Ciprussal állapodott meg Szijjártó, gáz érkezne a messzi földről, ha lesz vezeték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka nagyon elfáradt, de elégedett teljesítményével a hangcsoui rövidpályás úszó-világbajnokságon, amelyen négy arany- és egy ezüstérmet nyert.","shortLead":"Hosszú Katinka nagyon elfáradt, de elégedett teljesítményével a hangcsoui rövidpályás úszó-világbajnokságon, amelyen...","id":"20181215_hosszu_katinka_rovidpalyas_uszo_vb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482d342a-e68a-4aba-abaf-26468a5364aa","keywords":null,"link":"/sport/20181215_hosszu_katinka_rovidpalyas_uszo_vb","timestamp":"2018. december. 15. 14:54","title":"Hosszú: Az edzőm elsírta magát az első közös aranyunk után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b9d6d9-d3a4-44e2-b604-fa8e6766d37b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Főleg a szociális megszorítások miatt vonultak az utcákra az emberek, de sokan tiltakoztak a bevezetni tervezett fejkendőtilalom ellen is.","shortLead":"Főleg a szociális megszorítások miatt vonultak az utcákra az emberek, de sokan tiltakoztak a bevezetni tervezett...","id":"20181215_Az_osztrakoknal_is_forro_a_helyzet_17_ezren_tuntettek_a_kormany_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7b9d6d9-d3a4-44e2-b604-fa8e6766d37b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3275a6dc-6640-4029-aa71-5ee238c0f38c","keywords":null,"link":"/vilag/20181215_Az_osztrakoknal_is_forro_a_helyzet_17_ezren_tuntettek_a_kormany_ellen","timestamp":"2018. december. 15. 21:55","title":"Az osztrákoknál is forró a helyzet, 17 ezren tüntettek a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6333fd-bb0a-40eb-a14d-11911fc8b80f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekes projekt részeként Kínában nem a szemétbe dobják a megmaradt, de emberi fogyasztásra már alkalmatlan ételt, hanem a csótányokkal etetik meg. A szakértők szerint így naponta akár 50 tonna konyhai hulladékot is újra lehet hasznosítani.","shortLead":"Egy érdekes projekt részeként Kínában nem a szemétbe dobják a megmaradt, de emberi fogyasztásra már alkalmatlan ételt...","id":"20181215_kina_etelpazarlas_csotany_konhyai_hulladek_kidobott_etel_ujrahasznositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e6333fd-bb0a-40eb-a14d-11911fc8b80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a22dd90-2888-4e1d-8865-7dbe2b02a22f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_kina_etelpazarlas_csotany_konhyai_hulladek_kidobott_etel_ujrahasznositas","timestamp":"2018. december. 15. 12:03","title":"Úgy tűnik, van a megoldás az ételpazarlásra, csak egy kicsit gusztustalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]