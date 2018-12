Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b130f52b-e3b9-4184-a530-8fbdf1714dc2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vagyis szinte mindenki.","shortLead":"Vagyis szinte mindenki.","id":"20181221_A_fiatalok_a_kozepkoruak_es_az_oregek_erzik_a_maganyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b130f52b-e3b9-4184-a530-8fbdf1714dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f23eddd-ac25-41e8-af26-71bb43f25f3d","keywords":null,"link":"/elet/20181221_A_fiatalok_a_kozepkoruak_es_az_oregek_erzik_a_maganyt","timestamp":"2018. december. 21. 11:39","title":"A fiatalok, a középkorúak és az öregek érzik a magányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta keresi a Google a megoldást arra a problémára, hogy bizonyos weboldalak „letiltják\" a böngésző Vissza gombját, így a felhasználók nem tudnak megfelelően navigálni. Úgy tűnik, most sikerült kitalálni, mivel lehet ezt áthidalni. A funkciót be is építik a Chrome-ba.","shortLead":"Régóta keresi a Google a megoldást arra a problémára, hogy bizonyos weboldalak „letiltják\" a böngésző Vissza gombját...","id":"20181220_google_chrome_bongeszo_vissza_gomb_trukkos_weboldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0a84d8-38fb-498a-bd21-6ed65d6185a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_google_chrome_bongeszo_vissza_gomb_trukkos_weboldal","timestamp":"2018. december. 20. 08:03","title":"Új funkció kerül a Chrome-ba, ami kijátssza a trükköző weboldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33491ef9-b195-4850-a572-88ef74452c0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Labour vezetője tagadja a vádat, szakértők azonban rácáfolnak.","shortLead":"A Labour vezetője tagadja a vádat, szakértők azonban rácáfolnak.","id":"20181220_Stupid_woman__Corbyn_lehulyezte_a_miniszterelnokot_a_parlamentben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33491ef9-b195-4850-a572-88ef74452c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f2eb98-e30d-4e82-a335-dbb807d5373e","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Stupid_woman__Corbyn_lehulyezte_a_miniszterelnokot_a_parlamentben","timestamp":"2018. december. 20. 12:54","title":"\"Stupid woman\" – Corbyn lehülyézte a brit miniszterelnököt a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Literenként 3 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","shortLead":"Literenként 3 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","id":"20181221_Olcsobb_lett_a_gazolaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bccf31-4d4d-47f3-88e7-d76353605278","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Olcsobb_lett_a_gazolaj","timestamp":"2018. december. 21. 05:20","title":"Olcsóbb lett a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok számára tokokat gyártó cég, az Olixar révén már most látni, hogy néz majd ki a Huawei 2019-es csúcsmobilja, a P30 Pro és a kistestvére, a P30.","shortLead":"Az okostelefonok számára tokokat gyártó cég, az Olixar révén már most látni, hogy néz majd ki a Huawei 2019-es...","id":"20181219_huawei_p30_huawei_p30_pro_okostelefon_olixar_okostelefon_tokok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ea872f-1ba4-435b-854d-5251f2b7a44e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_huawei_p30_huawei_p30_pro_okostelefon_olixar_okostelefon_tokok","timestamp":"2018. december. 19. 19:03","title":"Kikerültek a képek a netre, így néz ki a Huawei 2019-es csúcsmobilja, a P30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy baloldali sajtótájékoztatón megjelent a köztévé kamerája, Őrsi Gergely, az MSZP budapesti alelnöke pedig kihasználta a lehetőséget.","shortLead":"Egy baloldali sajtótájékoztatón megjelent a köztévé kamerája, Őrsi Gergely, az MSZP budapesti alelnöke pedig...","id":"20181220_Egy_MSZPs_vegre_az_M1_kamerajaba_is_beolvasta_a_tuntetok_koveteleseit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c4319b-93fb-4d30-befb-2e9d7b4497ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Egy_MSZPs_vegre_az_M1_kamerajaba_is_beolvasta_a_tuntetok_koveteleseit","timestamp":"2018. december. 20. 11:46","title":"Egy MSZP-s az M1 kamerájába is beolvasta a tüntetők követeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf1c949-f69e-4c30-b32e-29b1f22ff6e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ittassága időleges tudatzavarral járt, ami átmeneti elmebetegségi állapotnak tekinthető.","shortLead":"Az ittassága időleges tudatzavarral járt, ami átmeneti elmebetegségi állapotnak tekinthető.","id":"20181220_Koros_reszegsege_miatt_enyhebb_buntetest_kaphat_Makai_Viktoria_tamadoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cf1c949-f69e-4c30-b32e-29b1f22ff6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf880972-dc62-489b-acf1-c07704615bba","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Koros_reszegsege_miatt_enyhebb_buntetest_kaphat_Makai_Viktoria_tamadoja","timestamp":"2018. december. 20. 09:33","title":"Kóros részegsége miatt enyhébb büntetést kaphat Makai Viktória támadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6813150-629a-45f5-b246-605edc9e6d8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi az egyik pillanatban még energikusan játszotta a Télapót, majd hanyatt esett és meghalt. ","shortLead":"A férfi az egyik pillanatban még energikusan játszotta a Télapót, majd hanyatt esett és meghalt. ","id":"20181219_Mikulas_iskolai_unnepseg_szinesz_musor_szivinfarktus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6813150-629a-45f5-b246-605edc9e6d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e3b2b8-30c4-47f1-93d2-d01b45e74496","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Mikulas_iskolai_unnepseg_szinesz_musor_szivinfarktus","timestamp":"2018. december. 19. 13:59","title":"Holtan esett össze a Mikulás az iskolai ünnepségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]