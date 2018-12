Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7e80896-7689-46ee-aaee-68c27f655dc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombattól, jövő január másodikán reggelig nem kell fizteni. ","shortLead":"Szombattól, jövő január másodikán reggelig nem kell fizteni. ","id":"20181221_parkolas_unnepek_karacsony_uj_ev_2018_december","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7e80896-7689-46ee-aaee-68c27f655dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cef1cc2-a011-4d94-af7f-cc2ddda04127","keywords":null,"link":"/cegauto/20181221_parkolas_unnepek_karacsony_uj_ev_2018_december","timestamp":"2018. december. 21. 07:44","title":"Egy hétig lesz most ingyen a parkolás a fővárosban - de vannak kivételek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da8f9ae4-669f-4bc5-ab77-c85ded9ade60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban fokozatosan csökkent az SSD-k ára, egy piaci elemzés szerint pedig a jövő év elején is árzuhanás várható. ","shortLead":"Az elmúlt hónapokban fokozatosan csökkent az SSD-k ára, egy piaci elemzés szerint pedig a jövő év elején is árzuhanás...","id":"20181219_ssd_memoria_meghajto_arak_nand_flash_tarolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da8f9ae4-669f-4bc5-ab77-c85ded9ade60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4e17ff-0973-4fde-acfc-858c4175cb69","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_ssd_memoria_meghajto_arak_nand_flash_tarolo","timestamp":"2018. december. 19. 14:03","title":"Tartogassa még a pénzét, jövőre még olcsóbbak lehetnek az SSD-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddce155d-d773-401a-b730-1e85f881fce9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ország egyik legnagyobb agrárvállalkozója szerint a nemrég elfogadott földforgalmi törvénnyel a balatonfelvidéki borászok kaszálhatnak majd nagyot.","shortLead":"Az ország egyik legnagyobb agrárvállalkozója szerint a nemrég elfogadott földforgalmi törvénnyel a balatonfelvidéki...","id":"20181220_Foldforgalmi_nonszensz_a_Fidesz_szerint_annyit_er_a_fold_amennyi_termest_ad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddce155d-d773-401a-b730-1e85f881fce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa9c0db-ce3f-4e9b-a104-f0eb18ac5efd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Foldforgalmi_nonszensz_a_Fidesz_szerint_annyit_er_a_fold_amennyi_termest_ad","timestamp":"2018. december. 20. 13:42","title":"Földforgalmi nonszensz: a Fidesz szerint annyit ér a föld, amennyi termést ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217e54be-8fda-4cc4-a2bb-6c7b590087e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyenruhások különleges meglepetéssel készülnek a karácsonyra. ","shortLead":"Egyenruhások különleges meglepetéssel készülnek a karácsonyra. ","id":"20181220_Hatalmas_karacsonyfat_formaztak_meg_villogo_rendorautokbol_Baranyaban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=217e54be-8fda-4cc4-a2bb-6c7b590087e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2af9d5-184d-4534-bc61-7c1c11e8821c","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Hatalmas_karacsonyfat_formaztak_meg_villogo_rendorautokbol_Baranyaban__video","timestamp":"2018. december. 20. 21:23","title":"Hatalmas karácsonyfát formáztak meg villogó rendőrautókból Baranyában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugált kedden tette ki a menedzseri posztról a Manchester United, és már megnevezte ideiglenes utódját. ","shortLead":"A portugált kedden tette ki a menedzseri posztról a Manchester United, és már megnevezte ideiglenes utódját. ","id":"20181219_jose_mourinho_manchester_united_ole_gunnar_solskjaer_menedzser_kirugas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9b6b69-773f-4cb4-bc1e-6afc762a0c6a","keywords":null,"link":"/sport/20181219_jose_mourinho_manchester_united_ole_gunnar_solskjaer_menedzser_kirugas","timestamp":"2018. december. 19. 16:18","title":"Kirúgták, de Mourinhónak nincs mit mondania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIP-páholyban beszélgettek is. ","shortLead":"A VIP-páholyban beszélgettek is. ","id":"20181220_Orbannal_nezte_a_Vidimeccset_az_amerikai_nagykovet_vasarnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb4220a-1676-4b40-a62e-43329b4476a4","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Orbannal_nezte_a_Vidimeccset_az_amerikai_nagykovet_vasarnap","timestamp":"2018. december. 20. 16:24","title":"Orbánnal nézte a Vidi-meccset az amerikai nagykövet vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ÁKK adatai szerint több mint hatezer külföldi kapott letelepedési engedélyt, családegyesítés címén pedig további 13 ezer fő szerezte meg a papírokat.","shortLead":"Az ÁKK adatai szerint több mint hatezer külföldi kapott letelepedési engedélyt, családegyesítés címén pedig további 13...","id":"20181221_Tobb_szazmilliardot_kaszaltak_a_letelepedesi_kotvenyeken_a_Fideszhez_kozeli_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239da9d6-38b8-475b-b5f8-c920da5282fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Tobb_szazmilliardot_kaszaltak_a_letelepedesi_kotvenyeken_a_Fideszhez_kozeli_cegek","timestamp":"2018. december. 21. 10:32","title":"Több százmilliárdot kaszáltak a letelepedési kötvényeken a Fideszhez közeli cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e3c64b-d067-444d-9076-9344bdf5e4e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Törött ablakok, festéknyomok, eldobott tojások, megrongált szánkók.","shortLead":"Törött ablakok, festéknyomok, eldobott tojások, megrongált szánkók.","id":"20181219_Millios_a_kar_az_Orszaghaz_epuleteben_a_tuntetesek_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69e3c64b-d067-444d-9076-9344bdf5e4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21c71a8-5df8-417a-a90c-0d768626a6d0","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Millios_a_kar_az_Orszaghaz_epuleteben_a_tuntetesek_utan","timestamp":"2018. december. 19. 13:06","title":"Milliós a kár az Országház épületében a tüntetések után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]