Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0013069-fc7f-471c-bac9-9350183a8515","c_author":"Mediwel","category":"brandcontent","description":"A masszázs az egyik legősibb kezelési mód a gyógyítás történetében. Ókori egyiptomi emlékeken is felfedezhető, Julius Caesarról pedig tudjuk, hogy így kezeltette epilepsziáját. Körbenéztünk a masszírozás világában, és érdekes dolgokra leltünk.","shortLead":"A masszázs az egyik legősibb kezelési mód a gyógyítás történetében. Ókori egyiptomi emlékeken is felfedezhető, Julius...","id":"20181130_masszazs_mediwel_terapia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0013069-fc7f-471c-bac9-9350183a8515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444ca33f-f1b6-40a2-9dd0-7f7c542242de","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181130_masszazs_mediwel_terapia","timestamp":"2018. december. 31. 07:33","title":"Elfáradt a karácsonyi őrületben? Így helyettesíthet akár többórányi alvást is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 81 éves korában elhunyt Larry Roberts amerikai tudóshoz köthető az ARPANET létrehozása.","shortLead":"A 81 éves korában elhunyt Larry Roberts amerikai tudóshoz köthető az ARPANET létrehozása.","id":"20190101_Meghalt_az_internet_egyik_atyja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c478bcc-ed1c-4709-9d08-154205297277","keywords":null,"link":"/tudomany/20190101_Meghalt_az_internet_egyik_atyja","timestamp":"2019. január. 01. 18:02","title":"Meghalt az internet egyik atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elizabeth Warren szenátor az első hivatalos amerikai elnökjelölt-aspiráns.","shortLead":"Elizabeth Warren szenátor az első hivatalos amerikai elnökjelölt-aspiráns.","id":"20181231_Megvan_Trump_elso_kihivoja_a_2020as_elnokvalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ea6094-4c9f-4286-949b-ebb07d94726a","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Megvan_Trump_elso_kihivoja_a_2020as_elnokvalasztason","timestamp":"2018. december. 31. 19:04","title":"Megvan Trump első kihívója a 2020-as elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22691ce6-284b-44eb-a4db-2cc05bb8aafe","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190101_Ennel_menobb_busz_nem_volt_ejjel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22691ce6-284b-44eb-a4db-2cc05bb8aafe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3569429-acfa-4b80-a3e0-3bb9ddba2a6a","keywords":null,"link":"/elet/20190101_Ennel_menobb_busz_nem_volt_ejjel","timestamp":"2019. január. 01. 11:01","title":"Ennél menőbb busz nem volt éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9b156e-708d-485c-af5c-879538f94153","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keleten még eshet hó, akár eső is. A fővárosban nappal akár +7, éjjel akár -3 fok is lehet.","shortLead":"Keleten még eshet hó, akár eső is. A fővárosban nappal akár +7, éjjel akár -3 fok is lehet.","id":"20181231_Viharos_szellel_napsutessel_bucsuzik_az_ev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc9b156e-708d-485c-af5c-879538f94153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2167ff68-19d6-43f1-aac9-f31089e4561f","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Viharos_szellel_napsutessel_bucsuzik_az_ev","timestamp":"2018. december. 31. 10:51","title":"Viharos széllel, napsütéssel búcsúzik az év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pápa hétfőn fogadta el lemondásukat.","shortLead":"A pápa hétfőn fogadta el lemondásukat.","id":"20181231_Varatlanul_lemondott_a_vatikani_szovivo_es_helyettese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5767f0-d3d8-4abd-ade6-de88ba127d99","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Varatlanul_lemondott_a_vatikani_szovivo_es_helyettese","timestamp":"2018. december. 31. 15:43","title":"Váratlanul lemondott a vatikáni szóvivő és helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3deb72a8-d42d-4fb4-98bf-c0d0555aa092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszan tartó betegség után, karácsony első napján, életének 93. évében meghalt Nancy Grace Roman csillagász, a NASA egyik legfontosabb terveztője és első vezető beosztású női kutatója. ","shortLead":"Hosszan tartó betegség után, karácsony első napján, életének 93. évében meghalt Nancy Grace Roman csillagász, a NASA...","id":"20181231_nancy_grace_roman_nasa_hubble_urteleszkop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3deb72a8-d42d-4fb4-98bf-c0d0555aa092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daee6ad2-77d3-4f5c-b424-7c6c9bdec8ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20181231_nancy_grace_roman_nasa_hubble_urteleszkop","timestamp":"2018. december. 31. 11:03","title":"Meghalt a Hubble űrteleszkóp anyja, Nancy Grace Roman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef8663d-a6c9-471d-8128-4acd683f74ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szombaton történt földrengés, illetve a szigeten tomboló vihar miatt további 17 embert eltűntként tartanak számon.","shortLead":"A szombaton történt földrengés, illetve a szigeten tomboló vihar miatt további 17 embert eltűntként tartanak számon.","id":"20181231_Legalabb_68an_meghaltak_a_Fulopszigeteki_aradasok_es_foldcsuszamlasok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bef8663d-a6c9-471d-8128-4acd683f74ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6cae78-be99-4195-9651-72a9fdc665eb","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Legalabb_68an_meghaltak_a_Fulopszigeteki_aradasok_es_foldcsuszamlasok_miatt","timestamp":"2018. december. 31. 09:15","title":"Legalább 68-an meghaltak a Fülöp-szigeteki áradások és földcsuszamlások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]