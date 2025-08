Semmi sem lett a balatonszemesi luxuslakóparkból, sikkasztás miatt nyomoz a rendőrség

Már két éve be kellett volna költözniük a lakókba azokba a villákba, amelyeket nagyjából 300 millió forintért kínált a beruházó Pannon General Kft. a Balatonszemesre tervezett Zöld Park 100 lakóparkban – számolt be a 24.hu. Hiába adtak el a luxusingatlanok közül többet is, az építkezés be sem fejeződött, a félkész házakat benőtte a gaz, a rendőrség pedig sikkasztás gyanúja miatt nyomoz.

A villák balatoni panorámás tetőterasszal készültek volna, de végül a fák kivágása után csak a mélyépítési munkákat végezték el, valamint a földszinti, valamint emeleti falakat húzták fel, egy daru még most is az építkezés helyén pihen. Az építkezést egy ingatlanfejlesztő cég, a Redimmocorp Zrt. finanszírozta, amely résztulajdonos is lett a Pannon Generalban. A tagi kölcsönért cserébe a Redimmocorp zálogjogot is kapott a projektre.

A portál szerint a cég élt is volna zálogjogával, és eladná a beruházást egy tihanyi, bevétel nélküli cégnek, a Pet Immobilien Kft.-nek, a tranzakció azonban annak a pernek a függvényében mehet csak végbe, amelyet a Pannon General indított, amikor megtámadta az adásvételi szerződést. Az ügyben még nem tűztek ki tárgyalási napot.

A rendőrség időközben feljelentés alapján, ismeretlen tettes ellen sikkasztás gyanújával indított nyomozást tavaly nyáron. A Pannon General ellen pedig több behajtás is indult, például a NAV, a balatonszemesi önkormányzat és egy nyíregyházi cég, a Fémsystem Kft. részéről. A lap érdeklődésére utóbbi cég elárulta, hogy a Pannon General budapesti címén végzett munkáért hajtanának be egy 3 millió forintos tartozást. A portál a lakóparkban érintett cégeket is kereste, a Pannon Generaltól elhajtották őket, a Redimmocorp pedig választ ígért, végül azonban nem küldött a megbeszélt határidőig.

