Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BirdBox-kihívásnak nem lenne szabad léteznie. ","shortLead":"A BirdBox-kihívásnak nem lenne szabad léteznie. ","id":"20190103_Netflix_Sandra_Bullock_Bird_Box_kihivas_balesetveszelyes_bekotott_szem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a40efe-7e62-4a6a-9c35-2fe78ac91338","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Netflix_Sandra_Bullock_Bird_Box_kihivas_balesetveszelyes_bekotott_szem","timestamp":"2019. január. 03. 10:51","title":"Netflix: Ne utánozzák Sandra Bullockot, mert balesetveszélyes!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1ae573-6d82-48ee-a8a9-6cb4e0c5dc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viharos szélre lehet ma számítani – jelezte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Viharos szélre lehet ma számítani – jelezte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20190102_Kiadtak_a_riasztast_elfujja_a_szel_a_fel_orszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e1ae573-6d82-48ee-a8a9-6cb4e0c5dc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f92556-4b8d-4ba1-9884-0730b22b0321","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Kiadtak_a_riasztast_elfujja_a_szel_a_fel_orszagot","timestamp":"2019. január. 02. 09:02","title":"Kiadták a riasztást, elfújja a szél a fél országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6f66a6-c9b2-416c-9991-2be1f5c3f02f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 81 éves színész ezúttal zenél és énekel, így köszönti követőit.","shortLead":"A 81 éves színész ezúttal zenél és énekel, így köszönti követőit.","id":"20190102_Anthony_Hopkins_egy_ukulelevel_inditja_az_evet__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea6f66a6-c9b2-416c-9991-2be1f5c3f02f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31d4f75-f9af-4f31-a7b7-c106d3b50514","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Anthony_Hopkins_egy_ukulelevel_inditja_az_evet__video","timestamp":"2019. január. 02. 13:43","title":"Anthony Hopkins egy ukulelével indítja az évet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most péntektől. ","shortLead":"Most péntektől. ","id":"20190102_1010_forinttal_lesz_olcsobb_a_benzin_es_gazolaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649ccc62-a0a2-4b85-96f4-d851e6262cea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_1010_forinttal_lesz_olcsobb_a_benzin_es_gazolaj","timestamp":"2019. január. 02. 15:32","title":"10-10 forinttal lesz olcsóbb a benzin és gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint ráadásul jönnek-mennek a frontok.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint ráadásul jönnek-mennek a frontok.","id":"20190102_Bekemenyit_a_tel_kiados_havazas_hofuvas_is_johet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb148a6-9395-4016-995a-ce82304ee6fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Bekemenyit_a_tel_kiados_havazas_hofuvas_is_johet","timestamp":"2019. január. 02. 16:32","title":"Bekeményít a tél, kiadós havazás, hófúvás is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lendületes növekedés külföldön még lendületesebb volt.","shortLead":"A lendületes növekedés külföldön még lendületesebb volt.","id":"20190103_Hiaba_nottek_Magyarorszagon_a_berek_europai_viszonylatban_visszaestunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e01586-d7ee-47f3-8b70-82b166c0261c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Hiaba_nottek_Magyarorszagon_a_berek_europai_viszonylatban_visszaestunk","timestamp":"2019. január. 03. 09:57","title":"Hiába nőttek Magyarországon a bérek, európai viszonylatban visszaestünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"7,4 százalékos emelésről van szó, minden honvédelmi dolgozó érintett benne. Aki beszáll a kibertámadások elleni harcba, még többet kap. ","shortLead":"7,4 százalékos emelésről van szó, minden honvédelmi dolgozó érintett benne. Aki beszáll a kibertámadások elleni harcba...","id":"20190102_30_ezer_forinttal_tobb_penzt_vihetnek_haza_a_magyar_katonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f40a1c-e0f8-493d-bcc8-4ab908ea32ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_30_ezer_forinttal_tobb_penzt_vihetnek_haza_a_magyar_katonak","timestamp":"2019. január. 02. 15:52","title":"30 ezer forinttal több pénzt vihetnek haza a magyar katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0d57bc-4619-435f-8822-844695a0d1f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper szerint ezzel azt fejezi ki, hogy feketeként is bármit megtehet.","shortLead":"A rapper szerint ezzel azt fejezi ki, hogy feketeként is bármit megtehet.","id":"20190102_Kanye_West_mostantol_koncertjein_is_viselni_fogja_Trump_kampanysapkajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce0d57bc-4619-435f-8822-844695a0d1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f87032-1273-4861-8eab-6b3c3eb81f46","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Kanye_West_mostantol_koncertjein_is_viselni_fogja_Trump_kampanysapkajat","timestamp":"2019. január. 02. 19:23","title":"Kanye West mostantól koncertjein is viselni fogja Trump kampánysapkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]