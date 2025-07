Átnevezte ingatlanüzemeltető vállalatát Adnan Polat török milliárdos, aki már 2005 óta ismeri Orbán Viktor kormányfőt. A PD Hospitality Kft. egyedüli tulajdonosa Polat befektetőcége, a hollandiai bejegyzésű HBRE International Investments B.V.

A vállalat igazgatóságának nemcsak Adnan Polat a tagja, hanem a lánya, Eda Polat is, aki a törökországi anyavállalatnak is az elnökhelyettese, valamint a cégcsoport ingatlanirodájának irányítója, Kaan Yücel is. Utóbbi a Budapest Business Journal összesítésében már bekerült Magyarország 50 legbefolyásosabb ingatlanpiaci vezetője közé.