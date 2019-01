Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58f866da-b993-4158-8d12-e624866430f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megjöttek a Nagyvárad téri kórházegyüttesről készült látványtervek. ","shortLead":"Megjöttek a Nagyvárad téri kórházegyüttesről készült látványtervek. ","id":"20190103_A_legmenobb_korhazsorozatokban_latni_olyan_epuleteket_mint_amilyen_a_delpesti_korhaz_lesz__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58f866da-b993-4158-8d12-e624866430f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f10d75-65e5-47e4-a9cd-a4d78baa5372","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190103_A_legmenobb_korhazsorozatokban_latni_olyan_epuleteket_mint_amilyen_a_delpesti_korhaz_lesz__fotok","timestamp":"2019. január. 03. 18:13","title":"A legmenőbb kórházsorozatokban látni olyan épületeket, mint amilyen a dél-pesti kórház lesz – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szanyi Tibor éles hangvételű levélben reagált a CÖF Sargentinit bíráló levelére és megvédte a zöldpárti politikust.","shortLead":"Szanyi Tibor éles hangvételű levélben reagált a CÖF Sargentinit bíráló levelére és megvédte a zöldpárti politikust.","id":"20190103_Szanyi_A_COF_Sargentininek_irt_levele_Orban_hatalomvesztesi_felelmet_mutatja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c24cb96-27d2-4c86-bdd2-1413f22a2acb","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Szanyi_A_COF_Sargentininek_irt_levele_Orban_hatalomvesztesi_felelmet_mutatja","timestamp":"2019. január. 03. 16:00","title":"Szanyi: A CÖF Sargentininek írt levele Orbán hatalomvesztési félelméről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Gallup kutatása szerint nálunk mondták a világon majdnem a legtöbben azt, hogy komoly problémákra, konfliktusra számítanak az évben.","shortLead":"A Gallup kutatása szerint nálunk mondták a világon majdnem a legtöbben azt, hogy komoly problémákra, konfliktusra...","id":"20190103_Felmeres_konfliktusokkal_teli_evet_varnak_a_magyaroknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8a1431-7a30-4c77-8df3-4d4a6d0649e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Felmeres_konfliktusokkal_teli_evet_varnak_a_magyaroknak","timestamp":"2019. január. 03. 11:00","title":"Felmérés: konfliktusokkal teli évet várnak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feltöltötték a kormány honlapjára Kovács Zoltán volt kormányszóvivő, jelenlegi államtitkár vagyonnyilatkozatát.","shortLead":"Feltöltötték a kormány honlapjára Kovács Zoltán volt kormányszóvivő, jelenlegi államtitkár vagyonnyilatkozatát.","id":"20190103_Nyolc_millio_forintja_es_egy_tizeves_Fordja_van_Kovacs_Zoltannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afae0db-6c72-4aff-a521-656679fbab38","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Nyolc_millio_forintja_es_egy_tizeves_Fordja_van_Kovacs_Zoltannak","timestamp":"2019. január. 03. 12:03","title":"Nyolcmillió forintja és egy tízéves Fordja van Kovács Zoltánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c14570-7829-4a09-99b8-01ea7c7127fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is vége Andy Rubin egykori nagyreményű telefonjának, azonban a gyártó nem adja fel, és jön a folytatás.","shortLead":"Hivatalosan is vége Andy Rubin egykori nagyreményű telefonjának, azonban a gyártó nem adja fel, és jön a folytatás.","id":"20190103_essential_phone_keszletek_elfogytak_uj_mobil_ph_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00c14570-7829-4a09-99b8-01ea7c7127fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70929643-01ef-4c61-b304-8fadbf4d212a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_essential_phone_keszletek_elfogytak_uj_mobil_ph_1","timestamp":"2019. január. 03. 10:03","title":"Befuccsolt az Android atyjának nagyreményű telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134184ed-0b65-4939-8e41-5b075e5a3e55","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"2,5%-kal csökkent a GDP a világ harmadik legnagyobb gazdaságában tavaly a harmadik negyedévben. Így végképp elenyészett Abe Sinzo miniszterelnök reménye, hogy teljesítheti az ígéretét: 600 ezer milliárd jenes GDP-t a huszas évek elejére. Mit lehet tenni?","shortLead":"2,5%-kal csökkent a GDP a világ harmadik legnagyobb gazdaságában tavaly a harmadik negyedévben. Így végképp elenyészett...","id":"20190104_Kormanyfoi_intes_Ideje_szakitani_a_felsobbrendusegi_komplexussal_Japanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=134184ed-0b65-4939-8e41-5b075e5a3e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c114ca-2f49-4c7a-9abe-5405f0d510a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Kormanyfoi_intes_Ideje_szakitani_a_felsobbrendusegi_komplexussal_Japanban","timestamp":"2019. január. 04. 13:28","title":"Kormányfői intés: Ideje szakítani a felsőbbrendűségi komplexussal Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cd0e49-5a5a-4152-abd0-df45aa7d8a03","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"A nagyérdemű ma sokkal szívesebben közelít a filmes előéletű darabokhoz, így a Szegedi Szabadtéri Játékok 2019-es szuperprodukciója a Titanic című Broadway musical lesz. Ám a fesztivál idén ugyanúgy kínál az operától kezdve a prózán és a szimfonikus koncerteken át táncbemutatót is. Herczeg Tamást, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatóját kérdeztük. ","shortLead":"A nagyérdemű ma sokkal szívesebben közelít a filmes előéletű darabokhoz, így a Szegedi Szabadtéri Játékok 2019-es...","id":"20181128_interju_Herczeg_Tamassal_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_igazgatojaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07cd0e49-5a5a-4152-abd0-df45aa7d8a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e4adc7-b4a9-42d2-9bfe-9959d0ded2a8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181128_interju_Herczeg_Tamassal_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_igazgatojaval","timestamp":"2019. január. 03. 13:32","title":"“Szinte minden műfajban játszunk” – Már 85 éve fesztiválozik Szeged","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e4a08e-0a49-41f8-b968-03885cdc2a01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan minden fontos kérdésre választ kapunk az életben.","shortLead":"Lassan minden fontos kérdésre választ kapunk az életben.","id":"20190104_Mennyi_ideig_birja_egy_auto_motorja_fejjel_lefele__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e4a08e-0a49-41f8-b968-03885cdc2a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c90fc25-2a41-4f68-a489-4193b39aadba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190104_Mennyi_ideig_birja_egy_auto_motorja_fejjel_lefele__video","timestamp":"2019. január. 04. 15:05","title":"Mennyi ideig bírja egy autó motorja fejjel lefelé? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]