[{"available":true,"c_guid":"5e3432de-52e4-4445-b490-6462a6e44b31","c_author":"Keresztes Imre","category":"hetilap","description":"Japán újrakezdi a kereskedelmi célú bálnavadászatot, ami óriási felháborodást váltott ki más országok részéről. A világ legnagyobb emlősének védelme érzelmi kérdés is.","shortLead":"Japán újrakezdi a kereskedelmi célú bálnavadászatot, ami óriási felháborodást váltott ki más országok részéről. A világ...","id":"201901__balnavadaszat__japan_virtus__allatvedok__alsagos_ervek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e3432de-52e4-4445-b490-6462a6e44b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71da5c7f-9c30-4471-8d67-2d947fbc8605","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.01/201901__balnavadaszat__japan_virtus__allatvedok__alsagos_ervek","timestamp":"2019. január. 03. 00:00","title":"Álságos érvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik biztonsági őrt is fellökték.","shortLead":"Az egyik biztonsági őrt is fellökték.","id":"20190103_A_sineken_verekedett_egy_ferfi_es_egy_no_a_tarnoki_vasutallomason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13abf0c7-2f25-42e4-a459-dfd5e604a3d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_A_sineken_verekedett_egy_ferfi_es_egy_no_a_tarnoki_vasutallomason","timestamp":"2019. január. 03. 10:13","title":"A síneken verekedett egy férfi és egy nő a tárnoki vasútállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef117031-925c-4efb-80a9-d188744870ce","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Aki a nyugati világrendben akar Magyarországon élni, annak a Fidesz és a Jobbik – a mai Jobbik is – közös ellensége. Vélemény.","shortLead":"Aki a nyugati világrendben akar Magyarországon élni, annak a Fidesz és a Jobbik – a mai Jobbik is – közös ellensége...","id":"20190102_Revesz_Vandorfal__avagy_a_Jobbik_a_rosszabb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef117031-925c-4efb-80a9-d188744870ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc55eb68-4969-4e72-9336-07fa7ff7777f","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Revesz_Vandorfal__avagy_a_Jobbik_a_rosszabb","timestamp":"2019. január. 02. 12:15","title":"Révész: Vándorfal – avagy a Jobbik a rosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b465336-f0d5-4489-a7c5-08c778df3e84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pontosan mi is frusztrálja őket ennyire, az nem nyilvánvaló. ","shortLead":"Pontosan mi is frusztrálja őket ennyire, az nem nyilvánvaló. ","id":"20190103_anti_tesla_pickup_supercharger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b465336-f0d5-4489-a7c5-08c778df3e84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6b7f41-4f65-4a6c-ad13-3d6d801f92e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190103_anti_tesla_pickup_supercharger","timestamp":"2019. január. 03. 12:24","title":"A Supercharger-elfoglalás lett az anti teslások kedvenc szórakozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e2a32b-f1ee-42be-9684-f3a6dca00c72","c_author":"Hamvay Péter","category":"hetilap","description":"Rendbe tette az erdélyi médiát, most a PIM élén bizonyíthat Demeter Szilárd.","shortLead":"Rendbe tette az erdélyi médiát, most a PIM élén bizonyíthat Demeter Szilárd.","id":"201901__demeter_szilard__pim__eloretolt_helyorseg__uj_idoknek_ujdalnokai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64e2a32b-f1ee-42be-9684-f3a6dca00c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5755af69-3fd9-4a15-bf29-e35bbcdf1a79","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.01/201901__demeter_szilard__pim__eloretolt_helyorseg__uj_idoknek_ujdalnokai","timestamp":"2019. január. 03. 00:00","title":"Új időknek új dalnokai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3024224-f924-4f2c-a595-af57a25f7408","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai piac után Németországban sem árusíthat bizonyos iPhone-modelleket az Apple. Az ok: a Qualcommal való szabadalmi vita. ","shortLead":"A kínai piac után Németországban sem árusíthat bizonyos iPhone-modelleket az Apple. Az ok: a Qualcommal való szabadalmi...","id":"20190103_apple_iphone_betiltas_nemetorszag_szabadalmi_vita_qualcomm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3024224-f924-4f2c-a595-af57a25f7408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba19a72d-22f7-482a-8ab0-a24f0824b7f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_apple_iphone_betiltas_nemetorszag_szabadalmi_vita_qualcomm","timestamp":"2019. január. 03. 22:03","title":"Szorul a hurok az Apple nyaka körül: Németországban is betiltottak néhány iPhone-modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf6effb8-48c6-45f2-af0f-66706f09c4c1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"2018-ben megtudtuk, mi a kormányfő célja: 2030-ra Európa egyik legjobb helyévé tenni Magyarországot. Az ide vezető út rögös lesz, Orbán Viktor mindenesetre igyekszik az eddigieknél is szélesebbé tenni legalább saját maga és köre számára. Vajon meddig juthatunk 2019-ben?","shortLead":"2018-ben megtudtuk, mi a kormányfő célja: 2030-ra Európa egyik legjobb helyévé tenni Magyarországot. Az ide vezető út...","id":"20190102_magyar_gazdasag_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf6effb8-48c6-45f2-af0f-66706f09c4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93e6ec1-b229-4247-bd22-bb24fbb1f789","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_magyar_gazdasag_2019","timestamp":"2019. január. 02. 11:00","title":"2019: idén se lesz Ausztria Magyarországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormányt ugyan nem sikerült leváltani tavasszal, most azonban új helyzet van, új feladatokkal: az ellenállással és az önkormányzati választásokkal lebontható a Nemzeti Együttműködési Rendszere – állítja a hvg.hu-nak adott interjújában Márki-Zay Péter. A Mindenki Magyarországa Mozgalom immár hivatalos elindulása után beszéltünk vele.","shortLead":"Az Orbán-kormányt ugyan nem sikerült leváltani tavasszal, most azonban új helyzet van, új feladatokkal...","id":"20190103_MarkiZay_Peter_Most_rajtunk_a_sor_hogy_megvedjuk_a_magyarokat_Orbantol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fb5b5f-af6c-43c9-bcef-5e75b2813e2e","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_MarkiZay_Peter_Most_rajtunk_a_sor_hogy_megvedjuk_a_magyarokat_Orbantol","timestamp":"2019. január. 03. 06:30","title":"Márki-Zay Péter: Most rajtunk a sor, hogy megvédjük a magyarokat Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]