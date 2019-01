Kövér visszavonta Demeter tagságát

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db298c3e-1ef8-44f9-9bb8-88baed9ecee2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós biztos megint nem azt mondta, amit a Fidesz hangoztatni szokott.","shortLead":"Az uniós biztos megint nem azt mondta, amit a Fidesz hangoztatni szokott.","id":"20190103_Navracsics_Jobb_allapotban_van_az_EU_mint_a_ciklus_elejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db298c3e-1ef8-44f9-9bb8-88baed9ecee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12526d6e-10bc-4139-8a26-236b064c9b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Navracsics_Jobb_allapotban_van_az_EU_mint_a_ciklus_elejen","timestamp":"2019. január. 03. 11:26","title":"Navracsics: Jobb állapotban van az EU, mint a ciklus elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos piaci pletyka után maga az Apple-vezér is elismerte, hogy a vártnál kisebb az érdeklődés az idei iPhone-modellek iránt. Tim Cook azt is elmondta, szerinte miért van ez. ","shortLead":"Számos piaci pletyka után maga az Apple-vezér is elismerte, hogy a vártnál kisebb az érdeklődés az idei iPhone-modellek...","id":"20190103_tim_cook_apple_iphone_xs_xs_max_xr_eladasi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b8b59f-9cc5-46ee-9e20-4791a561e869","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_tim_cook_apple_iphone_xs_xs_max_xr_eladasi_adatok","timestamp":"2019. január. 03. 19:03","title":"Tim Cook: Tényleg nem fogynak olyan jól az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcf9b43-407f-4c67-86ec-9f177893498d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KSH adataiból kiderül, hogy nyugati szomszédunknál költünk a legtöbbet, de hozzánk is szívesen jönnek át vásárolni Ausztriából.","shortLead":"A KSH adataiból kiderül, hogy nyugati szomszédunknál költünk a legtöbbet, de hozzánk is szívesen jönnek át vásárolni...","id":"20190103_vasarlas_vasarloturizmus_Ausztria_Szlovakia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dcf9b43-407f-4c67-86ec-9f177893498d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a062c7-91a7-4f1f-8eab-0ae03992916f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_vasarlas_vasarloturizmus_Ausztria_Szlovakia","timestamp":"2019. január. 03. 12:31","title":"Ausztriában márkás ruhákat, Szlovákiában élelmiszert vesz a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28cc6aa-39c3-40fe-8c80-08d6a3623c7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tudni, az öt fiatal lány egyikük születésnapját ünnepelte.","shortLead":"Úgy tudni, az öt fiatal lány egyikük születésnapját ünnepelte.","id":"20190104_kigyulladt_szabaduloszoba_tuz_tinedzserek_lengyelorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e28cc6aa-39c3-40fe-8c80-08d6a3623c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c690c1-10de-4e33-b875-44673cab7cc8","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_kigyulladt_szabaduloszoba_tuz_tinedzserek_lengyelorszag","timestamp":"2019. január. 04. 22:30","title":"Öt lengyel tinédzser halt meg egy kigyulladt szabadulószobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07da5c5a-9961-4bd7-8d62-e5f306efc8d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jót akartak, amikor a Twitteren kívántak boldog új évet a Huawei munkatársai. Kár, hogy ezt egy iPhone-nal tették, amit egy éles szemű felhasználó ki is szúrt.","shortLead":"Jót akartak, amikor a Twitteren kívántak boldog új évet a Huawei munkatársai. Kár, hogy ezt egy iPhone-nal tették, amit...","id":"20190103_huawei_twitter_buek_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07da5c5a-9961-4bd7-8d62-e5f306efc8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff96fbd-affd-4ba4-988b-1e55078f8421","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_huawei_twitter_buek_iphone","timestamp":"2019. január. 03. 20:03","title":"Mit tippel, milyen telefonnal kívánt boldog új évet a Huawei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e454436c-35a1-4f73-9a2b-9427ae25cfca","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ne hagyjuk életünk történetét nyom nélkül elhalványulni.","shortLead":"Ne hagyjuk életünk történetét nyom nélkül elhalványulni.","id":"20190103_8_ok_amiert_erdemes_naplot_irnunk_az_uj_evben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e454436c-35a1-4f73-9a2b-9427ae25cfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0b983e-b8dd-4b53-9929-f48bb25e319d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190103_8_ok_amiert_erdemes_naplot_irnunk_az_uj_evben","timestamp":"2019. január. 03. 12:15","title":"8 ok, amiért érdemes naplót írnunk az új évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6675caf-0afc-4760-b3c2-f30b155ba311","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Európa egy sor országában rendeznek idén parlamenti választásokat, és még ott is a populisták fújják a passzátszelet, ahol nincsenek kormányzati szerepben. ","shortLead":"Európa egy sor országában rendeznek idén parlamenti választásokat, és még ott is a populisták fújják a passzátszelet...","id":"20190104_2019_is_a_populistake_lesz_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6675caf-0afc-4760-b3c2-f30b155ba311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40669d7b-06c7-46ad-9a07-3af8f15fc366","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_2019_is_a_populistake_lesz_Europaban","timestamp":"2019. január. 04. 15:20","title":"2019 is a populisták éve lesz Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feltöltötték a kormány honlapjára Kovács Zoltán volt kormányszóvivő, jelenlegi államtitkár vagyonnyilatkozatát.","shortLead":"Feltöltötték a kormány honlapjára Kovács Zoltán volt kormányszóvivő, jelenlegi államtitkár vagyonnyilatkozatát.","id":"20190103_Nyolc_millio_forintja_es_egy_tizeves_Fordja_van_Kovacs_Zoltannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afae0db-6c72-4aff-a521-656679fbab38","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Nyolc_millio_forintja_es_egy_tizeves_Fordja_van_Kovacs_Zoltannak","timestamp":"2019. január. 03. 12:03","title":"Nyolcmillió forintja és egy tízéves Fordja van Kovács Zoltánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]