[{"available":true,"c_guid":"124e9f9b-4fdd-435b-8712-6fb9259910c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Őket kérték fel az ellenzéki pártok, hogy ellenőrizzék az előválasztást, de a kutatóintézet ezt több okból sem vállalta.","shortLead":"Őket kérték fel az ellenzéki pártok, hogy ellenőrizzék az előválasztást, de a kutatóintézet ezt több okból sem vállalta.","id":"20190104_A_Political_Capital_nem_vallalta_a_reszvetelt_a_fopolgarmesterelovalazstasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=124e9f9b-4fdd-435b-8712-6fb9259910c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6539280-0363-401c-bfa1-1995d0c9d208","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_A_Political_Capital_nem_vallalta_a_reszvetelt_a_fopolgarmesterelovalazstasban","timestamp":"2019. január. 04. 17:44","title":"A Political Capital nem vállalta a részvételt a főpolgármester-előválasztásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278adf80-0738-42ce-b68c-fc178edcacae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Polgármestert és képviselőket is választanak. ","shortLead":"Polgármestert és képviselőket is választanak. ","id":"20190104_Az_ev_elso_hetvegejen_meg_is_tartjak_az_elso_idokozi_valasztasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=278adf80-0738-42ce-b68c-fc178edcacae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cbfe56-d653-4e44-83e8-4d0e7189d9f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Az_ev_elso_hetvegejen_meg_is_tartjak_az_elso_idokozi_valasztasokat","timestamp":"2019. január. 04. 06:52","title":"Az év első hétvégéjén meg is tartják az első időközi választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc01dae-a77f-487a-89af-12d24ceb5e59","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Csakúgy, mint az összes számozott és nem „hivatalos” folytatás, a Rocky-sorozat legújabb darabja is ugyanabból a sablonból építkezik, mint a bokszfilmek általában. Igen ám, de azokban nem búcsúzik el (állítólag) végleg Sylvester Stallone, nincs bennük annyi ellenállhatatlan jelenet, és nem kap szép játékra lehetőséget Dolph Lundgren. Kritika.","shortLead":"Csakúgy, mint az összes számozott és nem „hivatalos” folytatás, a Rocky-sorozat legújabb darabja is ugyanabból...","id":"20190104_A_Creed_IIben_sokat_beszelnek_rola_de_meg_is_mutatjak_a_szeretet_erejet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcc01dae-a77f-487a-89af-12d24ceb5e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5042c8d0-f0af-4c85-986d-8ab3f97af4ea","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_A_Creed_IIben_sokat_beszelnek_rola_de_meg_is_mutatjak_a_szeretet_erejet","timestamp":"2019. január. 04. 17:40","title":"A Creed II-ben sokat beszélnek róla, de meg is mutatják a szeretet erejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d3592f-8528-4f7f-88aa-bea30153d42e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magnyitogorszkban az év utolsó napján omlott össze egy tízemeletes panelház egy része. A mentéssel most végeztek. ","shortLead":"Magnyitogorszkban az év utolsó napján omlott össze egy tízemeletes panelház egy része. A mentéssel most végeztek. ","id":"20190103_39_holttest_kerult_elo_a_gazrobbanas_miatt_osszedolt_orosz_panelhaz_alol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d3592f-8528-4f7f-88aa-bea30153d42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5cf13e-980e-47f6-b1eb-f4862afdf6d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_39_holttest_kerult_elo_a_gazrobbanas_miatt_osszedolt_orosz_panelhaz_alol","timestamp":"2019. január. 03. 16:07","title":"39 holttest került elő a gázrobbanás miatt összedőlt orosz panelház alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d094a6ec-fe15-4ead-8546-884df4333894","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teklát a kővágóőrsi önkéntes tűzoltók alpintechnikával hozták le egy elhagyott kőbánya sziklapárkányáról.\r

","shortLead":"Teklát a kővágóőrsi önkéntes tűzoltók alpintechnikával hozták le egy elhagyott kőbánya sziklapárkányáról.\r

","id":"20190105_30_meter_magasbol_mentettek_meg_egy_szilveszterkor_elcsatangolt_vizslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d094a6ec-fe15-4ead-8546-884df4333894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13137d4-9460-45fd-85c3-9005909effd0","keywords":null,"link":"/elet/20190105_30_meter_magasbol_mentettek_meg_egy_szilveszterkor_elcsatangolt_vizslat","timestamp":"2019. január. 05. 08:05","title":"30 méter magasból mentettek meg egy szilveszterkor elcsatangolt vizslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sokan befektetési céllal vásárolnak, de egyre több nyaraló is visszatalál. Jelentősen felértékelődnek az ingatlanok, míg a Tihany-Csopak vonal a legdrágább, a délnyugati parton nő a legjobban az eladott ingatlanok ára, és száma is.","shortLead":"Sokan befektetési céllal vásárolnak, de egyre több nyaraló is visszatalál. Jelentősen felértékelődnek az ingatlanok...","id":"20190103_Ujra_divat_lett_a_Balaton_1500_uj_haz_kapott_engedelyt_tavaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78609006-4f21-4c95-b930-5e03bd96004c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190103_Ujra_divat_lett_a_Balaton_1500_uj_haz_kapott_engedelyt_tavaly","timestamp":"2019. január. 04. 06:10","title":"Újra divat lett a Balaton, 1500 új ház kapott engedélyt tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f35aca9-e948-4ab7-ba96-c7a8d2f736fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mindenki Magyarországa Mozgalmat (MMM) még októberben jelentették be, de csak mostanra lett belőle valóság.","shortLead":"A Mindenki Magyarországa Mozgalmat (MMM) még októberben jelentették be, de csak mostanra lett belőle valóság.","id":"20190103_Ket_nap_alatt_2200an_csatlakoztak_MarkiZayek_mozgalmahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f35aca9-e948-4ab7-ba96-c7a8d2f736fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7180d96f-4391-4230-bb94-43caabc617d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Ket_nap_alatt_2200an_csatlakoztak_MarkiZayek_mozgalmahoz","timestamp":"2019. január. 03. 18:44","title":"Két nap alatt 2200-an csatlakoztak Márki-Zayék mozgalmához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ceeea3e-ac91-4e08-b9f3-794e9c356404","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jön a használtbútor-program.","shortLead":"Jön a használtbútor-program.","id":"20190103_Nalunk_is_elinditja_egyik_kozkedvelt_szolgaltatasat_az_Ikea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ceeea3e-ac91-4e08-b9f3-794e9c356404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af658f8-f2d5-4a02-afe0-135e895e4f03","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Nalunk_is_elinditja_egyik_kozkedvelt_szolgaltatasat_az_Ikea","timestamp":"2019. január. 03. 19:22","title":"Nálunk is elindítja egyik közkedvelt szolgáltatását az Ikea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]