Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ab636db-3f33-4a20-9fbe-51183dac8741","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Évek óta látványosan csökken a válások száma Magyarországon, bár ez még mindig nem feltétlenül jelenti azt, hogy stabilabbá váltak a párkapcsolatok.","shortLead":"Évek óta látványosan csökken a válások száma Magyarországon, bár ez még mindig nem feltétlenül jelenti azt...","id":"20190110_Kevesebben_valnak_de_nem_stabilabbak_a_parkapcsolatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ab636db-3f33-4a20-9fbe-51183dac8741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4189370f-272d-45eb-ac3b-67eaf2f94f72","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Kevesebben_valnak_de_nem_stabilabbak_a_parkapcsolatok","timestamp":"2019. január. 10. 17:40","title":"Kevesebben válnak, de nem stabilabbak a házasságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a760cc62-3bbe-488a-83f6-0a3966e8ee9f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idén is, hasonlóan a korábbi évekhez nem csak örömet hozott Oroszországban a január elsejétől két hétig, az ortodox újévig tartó kéthetes ünnep: az autóbalesetek és a gyilkosságok száma is nagyon megugrott.","shortLead":"Az idén is, hasonlóan a korábbi évekhez nem csak örömet hozott Oroszországban a január elsejétől két hétig, az ortodox...","id":"20190110_Megint_rosszul_sikerult_Oroszorszagban_a_hosszu_unnep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a760cc62-3bbe-488a-83f6-0a3966e8ee9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30c9cf4-55ca-4d9a-b160-0673e971c969","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Megint_rosszul_sikerult_Oroszorszagban_a_hosszu_unnep","timestamp":"2019. január. 10. 18:14","title":"Megint rosszul sikerült Oroszországban a hosszú ünnep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európába már 2018 elején megérkezett a Google Chrome hirdetésblokkoló funkciója, júliustól viszont már az egész világon elérhetővé válik. A Google szerint a cél, hogy tisztább legyen az internet.","shortLead":"Európába már 2018 elején megérkezett a Google Chrome hirdetésblokkoló funkciója, júliustól viszont már az egész világon...","id":"20190110_google_chrome_hirdetesblokkolo_bongeszo_idegesito_hirdetesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ceec802-863a-4b30-8800-022edb68910d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_google_chrome_hirdetesblokkolo_bongeszo_idegesito_hirdetesek","timestamp":"2019. január. 10. 19:03","title":"Nyártól nincs kegyelem: mindenhol bekapcsolja a Google a Chrome hirdetésblokkolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75396271-ffac-4911-a354-47f83f05ddcc","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Most először tartott kormányinfót a miniszterelnök, ebből állítólag hagyomány lesz. Ez az egyetlen terep, ahol nem kormánypárti újságírók is kérdezhetik Orbán Viktort. ","shortLead":"Most először tartott kormányinfót a miniszterelnök, ebből állítólag hagyomány lesz. Ez az egyetlen terep, ahol nem...","id":"20190110_6_es_fel_percben_az_Orbannak_feltett_evek_alatt_felhalmozott_kerdesek__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75396271-ffac-4911-a354-47f83f05ddcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835dde8a-6fd1-4504-85f4-e7cb0f6cadb0","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_6_es_fel_percben_az_Orbannak_feltett_evek_alatt_felhalmozott_kerdesek__video","timestamp":"2019. január. 10. 16:38","title":"6 és fél percben az Orbánnak feltett, évek alatt felhalmozott kérdések – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04911b27-e974-4396-a4d0-499ccd237df9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rohingják elleni népirtás ügyében nyomoztak.","shortLead":"A rohingják elleni népirtás ügyében nyomoztak.","id":"20190111_Bortonben_maradnak_a_Reuters_tudositoi_Mianmarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04911b27-e974-4396-a4d0-499ccd237df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933eee76-7a39-4094-8d3d-5a174b8c3ccc","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Bortonben_maradnak_a_Reuters_tudositoi_Mianmarban","timestamp":"2019. január. 11. 09:15","title":"Börtönben maradnak a Reuters tudósítói Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977a1757-fa49-4c3d-b785-359372cf26fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kérdés, ki és mi tölti be az utánuk maradt vákuumot.","shortLead":"Kérdés, ki és mi tölti be az utánuk maradt vákuumot.","id":"20190111_Megkezdtek_a_kivonulast_az_amerikaiak_Sziriabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=977a1757-fa49-4c3d-b785-359372cf26fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31e7f03-ca5c-42e4-bc8e-14425229c74c","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Megkezdtek_a_kivonulast_az_amerikaiak_Sziriabol","timestamp":"2019. január. 11. 12:17","title":"Megkezdték a kivonulást az amerikaiak Szíriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e355d18-7772-486f-8c00-96ee299dc6ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hetet még várnunk kell az új Jimny hazai felbukkanására, addig is azonban itt egy remek új változat belőle.","shortLead":"Néhány hetet még várnunk kell az új Jimny hazai felbukkanására, addig is azonban itt egy remek új változat belőle.","id":"20190112_magyar_zsenialitas_izgalmas_hot_wheels_lett_a_sokak_altal_vart_uj_suzukibol_jimny_terepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e355d18-7772-486f-8c00-96ee299dc6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4b445c-7053-4ead-8b83-c5eab2c62b78","keywords":null,"link":"/cegauto/20190112_magyar_zsenialitas_izgalmas_hot_wheels_lett_a_sokak_altal_vart_uj_suzukibol_jimny_terepjaro","timestamp":"2019. január. 12. 06:41","title":"Magyar zsenialitás: izgalmas Hot Wheels lett a sokak által várt új Suzukiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d01baaa-c4df-439a-a90f-7ebe0fd71223","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkalmatlan és gyáva Orbán Viktort látott a Momentum elnöke a csütörtöki kétórás kormányinfón.","shortLead":"Alkalmatlan és gyáva Orbán Viktort látott a Momentum elnöke a csütörtöki kétórás kormányinfón.","id":"20190111_FeketeGyor_Andras_Orban_lehetosegei_vagy_a_borton_vagy_Putyin_Oroszorszaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d01baaa-c4df-439a-a90f-7ebe0fd71223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91db688-b41e-452c-bd1a-4ca06181fac3","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_FeketeGyor_Andras_Orban_lehetosegei_vagy_a_borton_vagy_Putyin_Oroszorszaga","timestamp":"2019. január. 11. 10:33","title":"Fekete-Győr András: Orbán lehetőségei a börtön vagy Putyin Oroszországa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]