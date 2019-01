Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"213160c4-87cf-410c-a880-ffbbb7b8fc5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre többen fordulnak orvoshoz, több kórházban is látogatási tilalom van.","shortLead":"Egyre többen fordulnak orvoshoz, több kórházban is látogatási tilalom van.","id":"20190116_Megkezdodott_az_influenzajarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=213160c4-87cf-410c-a880-ffbbb7b8fc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a2fa0d-ceac-44ef-bcb0-12721f05095a","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Megkezdodott_az_influenzajarvany","timestamp":"2019. január. 16. 13:42","title":"Megkezdődött az influenzajárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f001d73-fcf7-4d5a-8588-ed594f7662dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél több iPhone-ban kellett akkumulátort cserélni 2018-ban. 