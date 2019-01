Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42912c41-0f59-41e1-96a3-26ae621f0f23","c_author":"Irházi János","category":"vilag","description":"Napi szinten zajló belpolitikai háború kellős közepén vette át Románia az EU soros elnöki tisztét, így várhatóan lavírozással telik el a következő hat hónap, ami láthatóan a Brexittel elfoglalt Brüsszelnek is megfelel.","shortLead":"Napi szinten zajló belpolitikai háború kellős közepén vette át Románia az EU soros elnöki tisztét, így várhatóan...","id":"201903__roman_euelnokseg__brusszel_kibekkel__politikai_belhaboru__meguszos_felev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42912c41-0f59-41e1-96a3-26ae621f0f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"906d88f3-a61d-48c2-8d78-d02fca7b23e6","keywords":null,"link":"/vilag/201903__roman_euelnokseg__brusszel_kibekkel__politikai_belhaboru__meguszos_felev","timestamp":"2019. január. 19. 09:00","title":"Az elnökség balhézik, az unió kedélyesen figyeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d45e0e5-2c99-4e66-9673-81f82ce08ac5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olcsóbban lehet honosítani a külföldről behozott motorokat.","shortLead":"Olcsóbban lehet honosítani a külföldről behozott motorokat.","id":"20190119_motorkerekpar_hasznalt_regisztracios_ado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d45e0e5-2c99-4e66-9673-81f82ce08ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e47ede9-534a-4951-8240-1ce712a7fdbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190119_motorkerekpar_hasznalt_regisztracios_ado","timestamp":"2019. január. 19. 08:40","title":"Kis segítséget ad az állam az eléggé halott motorkerékpár-piacnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2cf1e59-262e-43c1-b553-fa2c49682e17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Levante az egyik játékos jogosulatlan szerepeltetésére hivatkozva hivatalos panaszt nyújtott be a Barcelonával szemben a Spanyol Labdarúgó-szövetséghez.","shortLead":"A Levante az egyik játékos jogosulatlan szerepeltetésére hivatkozva hivatalos panaszt nyújtott be a Barcelonával...","id":"20190118_barcelona_levante_kizaras_kiraly_kupa_chumi_eltiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2cf1e59-262e-43c1-b553-fa2c49682e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6943ac-2d9a-423f-adbc-6f60e9173dd5","keywords":null,"link":"/sport/20190118_barcelona_levante_kizaras_kiraly_kupa_chumi_eltiltas","timestamp":"2019. január. 18. 14:05","title":"Kizárhatják a Barcelonát a Király Kupából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea60b3e8-c9dc-43d6-8bc5-22019203a11c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túl drága az autó, ezért a leépítés.","shortLead":"Túl drága az autó, ezért a leépítés.","id":"20190118_Tobb_mint_3000_dolgozotol_valik_meg_a_Tesla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea60b3e8-c9dc-43d6-8bc5-22019203a11c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5767ef6-eef0-402a-906d-5cd932414553","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Tobb_mint_3000_dolgozotol_valik_meg_a_Tesla","timestamp":"2019. január. 18. 13:40","title":"Több mint 3000 dolgozótól válik meg a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73371f8e-4d69-4c29-8944-3405c6e742e8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"kultura","description":"Felújítják, de inkább átépítik a Vörösmarty teret, amely teljesen más lesz, mint az eredeti tervek. Műemlékesek, urbanisták aggódnak, a beruházást a kormány egyik kedvenc cége végzi.","shortLead":"Felújítják, de inkább átépítik a Vörösmarty teret, amely teljesen más lesz, mint az eredeti tervek. Műemlékesek...","id":"20190118_vorosmarty_ter_atepitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73371f8e-4d69-4c29-8944-3405c6e742e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153aabb5-3185-413a-b4ca-505a7a79f23d","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_vorosmarty_ter_atepitese","timestamp":"2019. január. 18. 14:30","title":"Egy fát már most kivágnak a Vörösmarty téren, aztán majd az összes többit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d9ffd7-7a53-4d0d-978a-69144b3a6e17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen kezelési móddal az orvosok még nem találkoztak.","shortLead":"Ilyen kezelési móddal az orvosok még nem találkoztak.","id":"20190118_Spermat_fecskendezett_egy_ferfi_az_alkarjaba_mert_annyira_fajt_a_hata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2d9ffd7-7a53-4d0d-978a-69144b3a6e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716bb6dc-723e-4431-892e-17f56fc28566","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Spermat_fecskendezett_egy_ferfi_az_alkarjaba_mert_annyira_fajt_a_hata","timestamp":"2019. január. 18. 15:24","title":"Spermát fecskendezett egy férfi az alkarjába, mert annyira fájt a háta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselőt korrupciós ügyben gyanúsítják költségvetési csalással.","shortLead":"A fideszes képviselőt korrupciós ügyben gyanúsítják költségvetési csalással.","id":"20190118_Ma_is_az_ugyeszsegen_magyarazkodott_Simonka_Gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d8ce43-db1b-442b-ad88-cc4fb6b8560c","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Ma_is_az_ugyeszsegen_magyarazkodott_Simonka_Gyorgy","timestamp":"2019. január. 18. 18:22","title":"Ma is az ügyészségen magyarázkodott Simonka György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e08553-09ed-4bf9-9c55-6a53af6ceed8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jason Van Dyke hat évet és kilenc hónapot kapott azért, amiért 2014-ben megölte a 17 éves afroamerikai fiút, Laquan McDonaldot. ","shortLead":"Jason Van Dyke hat évet és kilenc hónapot kapott azért, amiért 2014-ben megölte a 17 éves afroamerikai fiút, Laquan...","id":"20190119_Tobb_mint_hat_evre_iteltek_a_chicagoi_rendort_aki_lelotte_a_fekete_tinedzsert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60e08553-09ed-4bf9-9c55-6a53af6ceed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686ce80d-81e1-42e9-88cc-accd54bda6bc","keywords":null,"link":"/vilag/20190119_Tobb_mint_hat_evre_iteltek_a_chicagoi_rendort_aki_lelotte_a_fekete_tinedzsert","timestamp":"2019. január. 19. 09:09","title":"Börtönbe megy a volt chicagói rendőr, aki lelőtte a fekete tinédzsert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]