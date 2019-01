Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99d68711-7c6c-4d7d-b5dc-23c816f01961","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Már használhatja a közönség a világ legnagyobb, érintőképernyős múzeumi LCD falát a Szépművészeti Múzeum Márvány csarnokában.","shortLead":"Már használhatja a közönség a világ legnagyobb, érintőképernyős múzeumi LCD falát a Szépművészeti Múzeum Márvány...","id":"20190122_szepmuveszeti_muzeum_erintokepernyo_lcd_fal_marvany_csarnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99d68711-7c6c-4d7d-b5dc-23c816f01961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff38998-e546-4436-9d26-1c5ef47c601b","keywords":null,"link":"/kultura/20190122_szepmuveszeti_muzeum_erintokepernyo_lcd_fal_marvany_csarnok","timestamp":"2019. január. 22. 16:02","title":"Rekorder látványosság került a felújított Szépművészetibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963d697d-4a8a-4ef0-867a-60ae609aa0d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erről győződhetett meg az a kínai modell, aki a Dolce & Gabbana nagy vihart kavaró reklámfilmjében szerepelt.","shortLead":"Erről győződhetett meg az a kínai modell, aki a Dolce & Gabbana nagy vihart kavaró reklámfilmjében szerepelt.","id":"20190123_Egy_rasszista_kampany_nem_tesz_jot_a_karriernek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=963d697d-4a8a-4ef0-867a-60ae609aa0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce515c81-c5d9-451f-9562-aed4bde08d3a","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Egy_rasszista_kampany_nem_tesz_jot_a_karriernek","timestamp":"2019. január. 23. 09:23","title":"Egy rasszista kampány nem tesz jót a karriernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eee5991-ea7b-4047-b028-a8cee58edae2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr vélhetően nagyon siethetett valahova, ha a zebrához érve előzésbe kezdett, és nem sokat foglalkozott az ott várakozó gyalogossal.","shortLead":"A sofőr vélhetően nagyon siethetett valahova, ha a zebrához érve előzésbe kezdett, és nem sokat foglalkozott az ott...","id":"20190122_a_nap_videoja_a_pomazi_bmws_akit_nem_hagyon_hatott_meg_a_zebranal_allo_gyalogos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eee5991-ea7b-4047-b028-a8cee58edae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21642747-0658-4dfd-8326-75686172eed1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190122_a_nap_videoja_a_pomazi_bmws_akit_nem_hagyon_hatott_meg_a_zebranal_allo_gyalogos","timestamp":"2019. január. 22. 06:41","title":"A nap videója: A pomázi BMW-s, akit nem nagyon hatott meg a zebránál álló gyalogos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7eb9e5d-da59-4d43-831c-aaea0bfa0fd8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kis Hajni a Last Call-ért a legjobb rövidfilm díját, a Ruben Brandt, a gyűjtő a Sky Arte televízió különdíját nyerte el a közép-európai filmek nagy presztízsű filmfesztiválján Triesztben.","shortLead":"Kis Hajni a Last Call-ért a legjobb rövidfilm díját, a Ruben Brandt, a gyűjtő a Sky Arte televízió különdíját nyerte el...","id":"20190123_Ruben_Brandt_Last_Call_trieszti_filmfesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7eb9e5d-da59-4d43-831c-aaea0bfa0fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af8d849-86bc-4eaa-933f-26832abcfcab","keywords":null,"link":"/kultura/20190123_Ruben_Brandt_Last_Call_trieszti_filmfesztival","timestamp":"2019. január. 23. 12:35","title":"Két magyar filmet is díjaztak a trieszti filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df90710-54c2-4546-8393-204c0772c145","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azonnali hatállyal felfüggesztette egy pusztaföldvári vágóhíd működését az ott tapasztalt élelmiszerbiztonsági problémák miatt a Nébih.","shortLead":"Azonnali hatállyal felfüggesztette egy pusztaföldvári vágóhíd működését az ott tapasztalt élelmiszerbiztonsági...","id":"20190123_bekes_megyei_vagohid_nebih_bezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0df90710-54c2-4546-8393-204c0772c145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346874e7-cc93-43ff-bd43-b7ce645e2d03","keywords":null,"link":"/kkv/20190123_bekes_megyei_vagohid_nebih_bezaras","timestamp":"2019. január. 23. 07:49","title":"Döglött rovarok, élő egerek a Békés megyei vágóhídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7904656e-c830-4e55-980a-513df9d54b01","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A pápa szerint felesleges egy második kerítés építése, főleg, hogy elképesztő pénzt költene rá Trump. ","shortLead":"A pápa szerint felesleges egy második kerítés építése, főleg, hogy elképesztő pénzt költene rá Trump. ","id":"20190123_Ferenc_papa_Trump_hatarfalarol_a_felelem_megorjiti_az_embereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7904656e-c830-4e55-980a-513df9d54b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabed7f2-90c7-4e1b-a4aa-9357496e8a87","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Ferenc_papa_Trump_hatarfalarol_a_felelem_megorjiti_az_embereket","timestamp":"2019. január. 23. 17:50","title":"Ferenc pápa Trump határfaláról: A félelem megőrjíti az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eae03d7-1421-4c34-9e7f-03d519102f53","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"A digitalizáció terén a hazai kis- és közepes cégek lemaradása még mindig jelentős a nyugat-európai versenytársakhoz képest. Az e körbe tartozó vállalkozások nagyjából fele még saját honlapot sem üzemeltet. Pedig a „jóvanazúgy”-korszaknak már vége.","shortLead":"A digitalizáció terén a hazai kis- és közepes cégek lemaradása még mindig jelentős a nyugat-európai versenytársakhoz...","id":"lenovo_20190121_Az_5_legnagyobb_kihivas_magyar_vallakozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eae03d7-1421-4c34-9e7f-03d519102f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283f3725-5f47-4aa6-bbc7-0630ce940f45","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20190121_Az_5_legnagyobb_kihivas_magyar_vallakozasok","timestamp":"2019. január. 22. 12:30","title":"Az 5 legnagyobb kihívás, amellyel egy magyarországi vállalkozásnak manapság szembesülnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy évtizedük sincs már hátra a tigriseknek, ha nem cselekszünk gyorsan – állítja a vadállatokért küzdő brit Born Free alapítvány vezetője.","shortLead":"Egy évtizedük sincs már hátra a tigriseknek, ha nem cselekszünk gyorsan – állítja a vadállatokért küzdő brit Born Free...","id":"20190122_panthera_tigris_kihalasa_born_free","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d04d84-1017-483a-b13e-be93ba9054cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_panthera_tigris_kihalasa_born_free","timestamp":"2019. január. 22. 08:03","title":"Megtörténhet az elképzelhetetlen: néhány éven belül kihalhatnak a tigrisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]