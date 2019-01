Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9513e4b-6291-42ca-aefc-bbe0ffee0b00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök még beiktatásakor döntött úgy, hogy kitiltja a katonaságból a transzneműeket. A legfelsőbb bíróság ezt most jóváhagyta. ","shortLead":"Az elnök még beiktatásakor döntött úgy, hogy kitiltja a katonaságból a transzneműeket. A legfelsőbb bíróság ezt most...","id":"20190122_Trumpnak_adtak_igazat_nem_allhatnak_katonanak_a_transznemuek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9513e4b-6291-42ca-aefc-bbe0ffee0b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4f9276-2ad9-42b9-b88f-dc1ade9c2280","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Trumpnak_adtak_igazat_nem_allhatnak_katonanak_a_transznemuek","timestamp":"2019. január. 22. 21:27","title":"Trumpnak adtak igazat, nem állhatnak katonának a transzneműek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Játékos formában igyekszik a felhasználók tudtára adni a Google, mik az adathalász e-mailek árulkodó jelei, és hogyan szúrhatók ki a biztos átverés utazó levelek.","shortLead":"Játékos formában igyekszik a felhasználók tudtára adni a Google, mik az adathalász e-mailek árulkodó jelei, és hogyan...","id":"20190122_google_jigsaw_kviz_teszt_adathalaszat_adathalasz_email_atveros_email_ketlepcsos_azonositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a23cfd1-d13e-4437-af70-f1e74a48e4fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_google_jigsaw_kviz_teszt_adathalaszat_adathalasz_email_atveros_email_ketlepcsos_azonositas","timestamp":"2019. január. 23. 08:33","title":"A Google csinált egy kvízt, amellyel megtanulhatja, hogyan kell kiszúrni az adathalász e-maileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983b1e80-868c-412a-92ba-90fc9b0042ca","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"A hagyományos tablettáknál jóval hatékonyabb, személyre szabható gyógyszereket fejlesztenek a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertudományi Karának és 3D Központjának kutatói, akik azt is eltervezték már, mely betegcsoport számára készítenek először \"kézműves\" gyógyszert. A pirulákat elsőként a klinikákon vetnék be, de később a patikákban is számunkra gyártott gyógyszereket kaphatunk. ","shortLead":"A hagyományos tablettáknál jóval hatékonyabb, személyre szabható gyógyszereket fejlesztenek a Pécsi Tudományegyetem...","id":"20190123_pte_aok_3d_nyomtatas_gyogyszerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=983b1e80-868c-412a-92ba-90fc9b0042ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7832e0-8a23-4e22-95d1-bf0a4c103c34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_pte_aok_3d_nyomtatas_gyogyszerek","timestamp":"2019. január. 23. 11:20","title":"Nyomtassa ki gyógyszerét a sarki patikában!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255ec391-238e-419a-b26a-b6548a8cc275","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Afa Romeo Nivola koncepció a 33 Stradale-nak állít emléket.","shortLead":"Az Afa Romeo Nivola koncepció a 33 Stradale-nak állít emléket.","id":"20190121_alfa_romeo_nivola_koncepcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=255ec391-238e-419a-b26a-b6548a8cc275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080c2053-8506-42df-8a69-9fd7aed78e6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_alfa_romeo_nivola_koncepcio","timestamp":"2019. január. 22. 10:23","title":"Egy Alfának még akkor is jó a dizájnja, ha nem ők tervezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0824545-c560-4a10-a557-2254021cbd9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus püspök egy fórumon hangoztatta, hogy nagy a baj a társadalommal.","shortLead":"A katolikus püspök egy fórumon hangoztatta, hogy nagy a baj a társadalommal.","id":"20190122_Beer_Miklos_szerint_jatszva_megoldhatnank_a_hajlektalankerdest_megsem_tesszuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0824545-c560-4a10-a557-2254021cbd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f169c0-80a2-4d31-84e0-6bf422cde5fb","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Beer_Miklos_szerint_jatszva_megoldhatnank_a_hajlektalankerdest_megsem_tesszuk","timestamp":"2019. január. 22. 21:37","title":"Beer Miklós szerint játszva megoldhatnánk a hajléktalankérdést, mégsem tesszük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cef2ed-abc0-42c0-a9e4-52b437876d81","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szokásos pünkösdszombati búcsút csak egy héttel a látogatás után tartják, de akik Ferenc pápa látogatásának idején érkeznek, azok is részesülhetnek benne.","shortLead":"A szokásos pünkösdszombati búcsút csak egy héttel a látogatás után tartják, de akik Ferenc pápa látogatásának idején...","id":"20190122_A_papa_latogatasanak_napjaira_is_kiterjesztik_a_csiksomlyoi_bucsut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71cef2ed-abc0-42c0-a9e4-52b437876d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94575332-6b15-49c1-8b02-0ee541ce1f1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_A_papa_latogatasanak_napjaira_is_kiterjesztik_a_csiksomlyoi_bucsut","timestamp":"2019. január. 22. 11:30","title":"A pápa látogatásának napjaira is kiterjesztik a csíksomlyói búcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f5d69-41e5-4083-820c-b9aaf9bf3ec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezeti vezető szerint a dolgozók már most túlterheltek, sokan közülük valamilyen betegséggel küzdenek, a vasúttársaság pedig nem szeretné, ha tovább csökkenne a létszám.","shortLead":"A szakszervezeti vezető szerint a dolgozók már most túlterheltek, sokan közülük valamilyen betegséggel küzdenek...","id":"20190122_Nepszava_Ha_akarna_sem_tudna_megemelni_a_tulorakeretet_a_MAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e69f5d69-41e5-4083-820c-b9aaf9bf3ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988edeee-3afc-43c0-9caa-bb278062809d","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Nepszava_Ha_akarna_sem_tudna_megemelni_a_tulorakeretet_a_MAV","timestamp":"2019. január. 22. 08:40","title":"Népszava: Túlhajszolt dolgozói miatt nem kér a túlóratörvényből a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint ezzel járulunk hozzá \"a Közel-Keleten zajló háború okozta humanitárius katasztrófa enyhítéséhez\". ","shortLead":"A miniszterelnök szerint ezzel járulunk hozzá \"a Közel-Keleten zajló háború okozta humanitárius katasztrófa...","id":"20190122_Orban_bejelentette_hogy_egy_teljes_evig_finanszirozzuk_harom_sziriai_korhaz_mukodeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2a73d7-4472-44d3-8445-dd08e8ee5949","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Orban_bejelentette_hogy_egy_teljes_evig_finanszirozzuk_harom_sziriai_korhaz_mukodeset","timestamp":"2019. január. 22. 14:49","title":"Orbán bejelentette, hogy egy teljes évig finanszírozzuk három szíriai kórház működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]