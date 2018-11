Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azzal gyanúsítják, hogy Észak-Koreának próbált eljuttatni bizalmas információkat.","shortLead":"Azzal gyanúsítják, hogy Észak-Koreának próbált eljuttatni bizalmas információkat.","id":"20181127_Kemkedo_koztisztviselot_fogtak_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7cd2d7-f510-4565-845d-6081f0108608","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Kemkedo_koztisztviselot_fogtak_Franciaorszagban","timestamp":"2018. november. 27. 05:33","title":"Kémkedő köztisztviselőt fogtak Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A szó szoros értelmében robbanásig feszült hétfőre a 2014 óta folyamatosan keményedő orosz-ukrán válság, miután vasárnap az orosz haditengerészet a Krím melletti Kercsi-szorosnál tüzet nyitott ukrán hadihajókra. A Szovjetunió 1991-es felbomlása óta ez az első alkalom, amikor hivatalosan is fegyveres összetűzés tört ki a két ország között. Ukrajna harckészültségbe helyezte haderejét és az ostromállapot bevezetését tervezi, Kijevben zavargás tört ki az orosz nagykövetség előtt.","shortLead":"A szó szoros értelmében robbanásig feszült hétfőre a 2014 óta folyamatosan keményedő orosz-ukrán válság, miután...","id":"20181126_A_kozvetlen_haboru_kuszobere_sodrodott_Oroszorszag_es_Ukrajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b847626-ef20-4eff-b899-bb711607393c","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_A_kozvetlen_haboru_kuszobere_sodrodott_Oroszorszag_es_Ukrajna","timestamp":"2018. november. 26. 09:50","title":"Ez már háború, vagy csak területszerzés? - miért estek ismét neki az oroszok Ukrajnának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d355f5b3-45de-4c14-a5de-16c4b4128733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az InSight nevű szonda hétfőn landolt sikeresen a Marson, kedd reggelre pedig az első jó minőségű fotót is elküldte.","shortLead":"Az InSight nevű szonda hétfőn landolt sikeresen a Marson, kedd reggelre pedig az első jó minőségű fotót is elküldte.","id":"20181127_mars_nasa_insight_szonda_foto_a_marsrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d355f5b3-45de-4c14-a5de-16c4b4128733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e13d414-ab80-4d39-90fe-d66a4186a7df","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_mars_nasa_insight_szonda_foto_a_marsrol","timestamp":"2018. november. 27. 09:33","title":"Itt az első tiszta fotó a Marsról, amit a hétfőn landolt InSight szonda készített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy törvényjavaslat szerint az alkalmazottak fizetését megemelik, de bizonyos kötelezettségeket is kell vállalniuk.","shortLead":"Egy törvényjavaslat szerint az alkalmazottak fizetését megemelik, de bizonyos kötelezettségeket is kell vállalniuk.","id":"20181126_Uj_jogviszonyban_dolgozhatnak_tovabb_a_honvedseg_civil_munkatarsai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75fad6d-d874-4d05-ac3e-eaf601f512e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Uj_jogviszonyban_dolgozhatnak_tovabb_a_honvedseg_civil_munkatarsai","timestamp":"2018. november. 26. 06:12","title":"Új jogviszonyban dolgozhatnak tovább a honvédség civil munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259ce490-f940-474d-8668-adc2f32c8e17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ben Lecomte a műanyagszennyezés ellen kampányol, de miután egy vihar megrongálta az őt kísérő hajót, nem tudja folytatni az átúszást.","shortLead":"Ben Lecomte a műanyagszennyezés ellen kampányol, de miután egy vihar megrongálta az őt kísérő hajót, nem tudja...","id":"20181127_At_akarta_uszni_a_Csendesoceanon_lebego_szemethalmot_egy_ferfi_de_fel_kellett_adnia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=259ce490-f940-474d-8668-adc2f32c8e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0cd482-99e2-4fa0-bc6f-6672001fe85e","keywords":null,"link":"/elet/20181127_At_akarta_uszni_a_Csendesoceanon_lebego_szemethalmot_egy_ferfi_de_fel_kellett_adnia","timestamp":"2018. november. 27. 06:53","title":"Át akarta úszni a Csendes-óceán közepén lévő szeméthalmot egy férfi, de fel kellett adnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6fe397-8deb-4cf9-ae05-821991d63f5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt jövő hétvégén dönt, az egyik verzió szerint már most beállnának Puzsér mögé. ","shortLead":"A párt jövő hétvégén dönt, az egyik verzió szerint már most beállnának Puzsér mögé. ","id":"20181126_Meg_az_is_lehet_hogy_az_LMP_beall_Puzser_moge","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a6fe397-8deb-4cf9-ae05-821991d63f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a6cf47-21b0-4d30-a7af-537f01174e16","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Meg_az_is_lehet_hogy_az_LMP_beall_Puzser_moge","timestamp":"2018. november. 26. 14:59","title":"Még az is lehet, hogy az LMP beáll Puzsér mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új szintre emelte a menekültvédelmet egy holland templom.","shortLead":"Új szintre emelte a menekültvédelmet egy holland templom.","id":"20181126_Ilyen_amikor_a_menekulteken_tenyleg_segit_az_imadsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365ee439-2f25-4b9d-91b5-ef0a653a4adc","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Ilyen_amikor_a_menekulteken_tenyleg_segit_az_imadsag","timestamp":"2018. november. 26. 13:13","title":"Ilyen, amikor a menekülteken tényleg segít az imádság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A csalók pénzt kérnek az ellenőrzésért. ","shortLead":"A csalók pénzt kérnek az ellenőrzésért. ","id":"20181126_Alkemenyseprok_garazdalkodnak_JaszNagykunSzolnok_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb4468d-2e2c-420d-8b67-a282ca66903c","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Alkemenyseprok_garazdalkodnak_JaszNagykunSzolnok_megyeben","timestamp":"2018. november. 26. 15:51","title":"Álkéményseprők garázdálkodnak Jász-Nagykun-Szolnok megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]