A Népszava több, egymástól független forrásból származó információi szerint “már eldöntött tény”, hogy újraindul a tavaly megszüntetett Magyar Nemzet, amely ismét kormánypárti lapként működne. Értesüléseik szerint a lépéssel egy időben a Magyar Időket pedig megszüntetnék.

A lap két időpontot is említ a várható visszatérésre: az egyik a G-nap évfordulójának számító február 6-a, a másik pedig március 15., bár utóbbi munkaszünet lévén terjesztésbeli problémákat vetne fel. Úgy tudni, egyelőre technikai nehézségek is akadnak, ugyanis a Magyar Idők szerkesztősége nem vethető be egy az egyben a Magyar Nemzet készítésére, legalábbis kiegészítésre szorul, mert az újraindított orgánumot nem a kormánypropaganda újabb "bunkósbotjaként" képzelik el, a Mandinerhez hasonló, sokszínűbb “tálalási mód” jellemezné.

Egy kormányzati szereplő a Népszavának azt mondta, “érzelmi okai lennének a miniszterelnök részéről, ha Simicska pálfordulásának napján indulna újra a Magyar Nemzet”. Egy másik forrás csak annyit mondott, sem megerősíteni, sem cáfolni nem szeretné a február 6-i indulást.