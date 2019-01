Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"633fa556-6322-46e6-8c87-eb9c5aee5c5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista politikus több ajánlást szedett össze a zuglói polgármesternél. ","shortLead":"A szocialista politikus több ajánlást szedett össze a zuglói polgármesternél. ","id":"20190124_Elovalasztas_Elso_korben_Horvath_Csaba_lenyomta_Karacsony_Gergelyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=633fa556-6322-46e6-8c87-eb9c5aee5c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33844271-d470-493e-a79f-42520ea7d6ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Elovalasztas_Elso_korben_Horvath_Csaba_lenyomta_Karacsony_Gergelyt","timestamp":"2019. január. 24. 16:09","title":"Horváth Csaba első körben lenyomta Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944cc727-62f1-4476-8666-0d74b6ea5ff8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csillagászok szerint több bizonyíték is van arra, hogy a legutóbbi, január 21-i holdfogyatkozáskor meteorit csapódott az égitestbe.","shortLead":"A csillagászok szerint több bizonyíték is van arra, hogy a legutóbbi, január 21-i holdfogyatkozáskor meteorit csapódott...","id":"20190123_meteorbecsapodas_meteorit_hold_holdfogyatkozas_2019_julius_21","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=944cc727-62f1-4476-8666-0d74b6ea5ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603ba3e9-49f1-4567-84b9-ea878945dd00","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_meteorbecsapodas_meteorit_hold_holdfogyatkozas_2019_julius_21","timestamp":"2019. január. 23. 20:33","title":"Ilyet se láttak még: fogyatkozás közben csapódott meteorit a Holdba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napilap szerint ezzel együtt a Magyar Idők pedig megszűnne.","shortLead":"A napilap szerint ezzel együtt a Magyar Idők pedig megszűnne.","id":"20190124_Nepszava_eldontott_teny_hogy_ujraindul_a_Magyar_Nemzet_csak_nem_ugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7dc459-05b0-4a22-9224-891677a516a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Nepszava_eldontott_teny_hogy_ujraindul_a_Magyar_Nemzet_csak_nem_ugy","timestamp":"2019. január. 24. 07:48","title":"Népszava: “eldöntött tény”, hogy újraindul a Magyar Nemzet, csak nem úgy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee9acb0-ddbc-41d0-aaf0-780a2be1118f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány befagyasztotta a közfoglalkoztatottak bérét, közben pedig nem segít a közmunkában ragadt ezreknek.","shortLead":"A kormány befagyasztotta a közfoglalkoztatottak bérét, közben pedig nem segít a közmunkában ragadt ezreknek.","id":"20190124_Ehezhet_aki_nem_kepes_kitorni_a_kozmunkabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ee9acb0-ddbc-41d0-aaf0-780a2be1118f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c1cd0c-92d5-40c5-87f1-f0d19c719b10","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_Ehezhet_aki_nem_kepes_kitorni_a_kozmunkabol","timestamp":"2019. január. 24. 16:25","title":"Éhezhet, aki nem képes kitörni a közmunkából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d84a43-046b-46c1-9775-5a99c88b7185","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"12 kilométerre lakik, a buszsofőr otthagyta.","shortLead":"12 kilométerre lakik, a buszsofőr otthagyta.","id":"20190125_Nem_vett_fel_egy_elesett_serult_gyereket_a_busz_mert_saros_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98d84a43-046b-46c1-9775-5a99c88b7185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8a64f6-cce3-4cba-a1ba-330bddd8792e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_Nem_vett_fel_egy_elesett_serult_gyereket_a_busz_mert_saros_volt","timestamp":"2019. január. 25. 13:31","title":"Nem vett fel egy elesett, sérült gyereket a busz, mert sáros volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5867900-e1b8-4bea-bb33-9cbaff7beabf","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Évek óta készen vannak a tervek a budapesti reptéri vasútra, de az mégsem épül, és az egyetlen ehhez kapcsolódó hír az utóbbi időben az volt, hogy – egyes találgatások szerint a vasút miatt – visszavonták a reptéri parkolóház építési engedélyét. A hvg.hu birtokába került egy attól eltérő, kínai terv, amely erre is magyarázatot ad. A szakma azonban nem támogatná a nagyszabású projektet. ","shortLead":"Évek óta készen vannak a tervek a budapesti reptéri vasútra, de az mégsem épül, és az egyetlen ehhez kapcsolódó hír...","id":"20190124_kina_ferihegyi_gyorsvasut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5867900-e1b8-4bea-bb33-9cbaff7beabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38381bfa-352a-4b1b-816a-c924c87575b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_kina_ferihegyi_gyorsvasut","timestamp":"2019. január. 24. 15:30","title":"A kínai állam komplett tervvel repült rá a ferihegyi gyorsvasút építésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Emiliano Sala a La Manche fölött tűnt el, a keresést végző csapat felelőse szerint mindent megtettek, és minimális az esélye, hogy életben van. ","shortLead":"Emiliano Sala a La Manche fölött tűnt el, a keresést végző csapat felelőse szerint mindent megtettek, és minimális...","id":"20190124_Nem_keresik_tovabb_a_repulovel_eltunt_Premier_Leaguejatekost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b09c65-75e7-4eea-adec-6330d8784e65","keywords":null,"link":"/sport/20190124_Nem_keresik_tovabb_a_repulovel_eltunt_Premier_Leaguejatekost","timestamp":"2019. január. 24. 18:34","title":"Nem keresik tovább a repülővel eltűnt Premier League-játékost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicolás Maduro a szerdán történt ellenzéki eseményekre reagált így. ","shortLead":"Nicolás Maduro a szerdán történt ellenzéki eseményekre reagált így. ","id":"20190123_Puccsot_emleget_a_venezuelai_elnok_Maduro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fcc034-80ea-4c0f-be30-f8f43ac95da5","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Puccsot_emleget_a_venezuelai_elnok_Maduro","timestamp":"2019. január. 23. 22:35","title":"Puccsot emleget a venezuelai elnök, Maduro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]