[{"available":true,"c_guid":"a01db31c-8068-469b-abf1-d18ee18bef89","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A buli májusban lesz, az Akváriumban. ","shortLead":"A buli májusban lesz, az Akváriumban. ","id":"20190130_Budapest_Fatboy_Slim_Akvarium_tavasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a01db31c-8068-469b-abf1-d18ee18bef89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b26c0ac-00dc-45d2-af59-ec9239174c39","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Budapest_Fatboy_Slim_Akvarium_tavasz","timestamp":"2019. január. 30. 17:37","title":"Budapestre jön Fatboy Slim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van olyan kormánytag, akivel jóban van Prőhle Gergely egykori államtitkár, van olyan, akivel nincs.","shortLead":"Van olyan kormánytag, akivel jóban van Prőhle Gergely egykori államtitkár, van olyan, akivel nincs.","id":"20190130_Prohle_Az_ilyen_merteku_sorosozas_nem_az_en_izlesem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be28e50f-04e5-425e-930e-27d15eb99ed6","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Prohle_Az_ilyen_merteku_sorosozas_nem_az_en_izlesem","timestamp":"2019. január. 30. 17:18","title":"Prőhle: Az ilyen mértékű sorosozás nem az én ízlésem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f76d3f8-cf95-48fe-8498-92152fc4677a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Minden tiszteletet megérdemel. Azt pedig, hogy vezethet-e, vannak szakemberek, akiknek a felelőssége ezt eldönteni. ","shortLead":"Minden tiszteletet megérdemel. Azt pedig, hogy vezethet-e, vannak szakemberek, akiknek a felelőssége ezt eldönteni. ","id":"20190130_kamion_sofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f76d3f8-cf95-48fe-8498-92152fc4677a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff881a86-72fa-4102-b161-b683043671f5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190130_kamion_sofor","timestamp":"2019. január. 31. 04:08","title":"Egészen elképesztő, hogy művégtagokkal vezet kamiont ez a férfi - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 2017-es törvénymódosítás az ombudsman szerint háttérbe szorítja a természetvédelmi célokat. ","shortLead":"A 2017-es törvénymódosítás az ombudsman szerint háttérbe szorítja a természetvédelmi célokat. ","id":"20190129_Ombudsman_nem_vedi_elegge_a_termeszetet_meg_kell_semmisiteni_az_erdotorvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bbf3ea-9e2c-4ecc-bd47-29c322b09172","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Ombudsman_nem_vedi_elegge_a_termeszetet_meg_kell_semmisiteni_az_erdotorvenyt","timestamp":"2019. január. 29. 16:04","title":"Ombudsman: Nem védi eléggé a természetet, meg kell semmisíteni az erdőtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c103d4-205c-4f15-b4ce-fe997c1e3bc4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szombathelyi történet happy end, a kutyát kimentették a tűzoltók.","shortLead":"A szombathelyi történet happy end, a kutyát kimentették a tűzoltók.","id":"20190130_Hattyut_uldozott_a_labrador_beszakadt_alatta_a_jeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9c103d4-205c-4f15-b4ce-fe997c1e3bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc02287-5a20-4db5-92bc-30fc07bdbbfc","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Hattyut_uldozott_a_labrador_beszakadt_alatta_a_jeg","timestamp":"2019. január. 30. 11:52","title":"Hattyút üldözött a labrador, beszakadt alatta a jég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a687523-48ff-4cc1-9b6d-55ea4abbdc6d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vágyni, álmodni nem is olyan könnyű, mint elsőre gondolnánk: egy folyamat kezdete, amely óriási energiákat szabadíthat fel, s ezek az energiák építenek, vagy sajnálatos módon rombolni is tudnak. Cselekvési terv, önmotiváció, szövetségesek is kellenek a megvalósításhoz, és hogy energiánkat jó irányba tereljük. ","shortLead":"Vágyni, álmodni nem is olyan könnyű, mint elsőre gondolnánk: egy folyamat kezdete, amely óriási energiákat szabadíthat...","id":"20190131_On_alomepito_vagy_alomrombolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a687523-48ff-4cc1-9b6d-55ea4abbdc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4988bcca-ac5c-46e2-94df-6e4940b0ac93","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190131_On_alomepito_vagy_alomrombolo","timestamp":"2019. január. 31. 10:00","title":"Ön álomépítő vagy álomromboló?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0598b72-3aa0-487e-a2c4-02e1d09f7ce8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ettől persze még igaz a gyártó Forma-1-ben is használt szlogenje „Don’t drink and drive.”","shortLead":"Ettől persze még igaz a gyártó Forma-1-ben is használt szlogenje „Don’t drink and drive.”","id":"20190130_bmw_heineken_635CSi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0598b72-3aa0-487e-a2c4-02e1d09f7ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b618f0b8-58b7-4ebd-ae89-1070c1901a5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_bmw_heineken_635CSi","timestamp":"2019. január. 31. 11:09","title":"Két ritkaság egy csapásra: ez a BMW egy Heinekené volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b24cbf-73b2-4d37-b12a-c640c400b343","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bécsben konferenciát tartottak, ahol a közép-európai régió aktuális kihívásaira keresték a választ politikusok és vállalkozók. Itt díjazták Szanyit.","shortLead":"Bécsben konferenciát tartottak, ahol a közép-európai régió aktuális kihívásaira keresték a választ politikusok és...","id":"20190130_Osztrak_eletmudijat_kapott_Szanyi_Tibor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18b24cbf-73b2-4d37-b12a-c640c400b343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7678049-aedc-41ea-a337-0f2764c54f04","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Osztrak_eletmudijat_kapott_Szanyi_Tibor","timestamp":"2019. január. 30. 14:58","title":"Osztrák életműdíjat kapott Szanyi Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]