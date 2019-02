Jobbik egységes, hitében, elszántságában erős frakcióval vág neki a parlament tavaszi ülésszakának és a 2019-es évnek - jelentette ki Gyöngyösi Márton frakcióvezető és elnökhelyettes. Gyöngyösi Márton értékelése szerint a "kifejezetten jó hangulatú" frakcióülés cáfolta mindazok elképzeléseit, akik úgy gondolták, az Állami Számvevőszék bírsága és "a Fidesz minden ármánykodása után a Jobbik depresszióba esik". A tanácskozáson egyetértettek abban - mondta a frakcióvezető -, hogy a Jobbik az Országgyűlés tavaszi ülésszakán és az utcán is szembeszáll "a Fidesz félfeudális, diktatórikus rendszerével".

Az akár a párt létét is fenyegető újabb ÁSZ-gigabírságról azt mondta: megfizetésére részletfizetést kérnek, ezzel párhuzamosan a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához és a luxembourgi Európai Bírósághoz fordulnak jogorvoslatért. A találkozón is megerősítették, hogy a májusi európai parlamenti (EP) választásra önálló listát állít a Jobbik. A pártnak kész programja van az induláshoz és hamarosan a jelöltjeiket is megnevezik. Az EP-ben is határozott politizálásra készülnek: nem fogják engedni, hogy a jelenlegi kormány kivezesse Magyarországot az unióból és Orbán Viktor miniszterelnök "önkényes uralkodásának" következtében Magyarországot "megszégyenítsék, megbüntessék és a magyaroknak járó (brüsszeli) forrásokat megvonják".