Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acd4d2f3-ab74-46b5-8660-872aee567f20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Javult az emberek életszínvonala, azonban ez nem sarkalta az érintetteket az álláskeresésre – ez a fő következtetése 2017 végén kezdett finnországi alapjövedelem-kísérletet értékelő tanulmánynak. A beszámoló akkor jelent meg, amikor az olasz kormány áprilisban akarja indítani a maga alapjövedelem-programját, és az ellenzők ott is attól tartanak, az ingyenpénz nem hozza meg az emberek munkakedvét.","shortLead":"Javult az emberek életszínvonala, azonban ez nem sarkalta az érintetteket az álláskeresésre – ez a fő következtetése...","id":"20190208_Egyelore_kudarcos_a_finnorszagi_feltetel_nelkuli_alapjovedelemkiserlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acd4d2f3-ab74-46b5-8660-872aee567f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790b95dd-cc86-4bbc-b389-eeac7dc6c75d","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Egyelore_kudarcos_a_finnorszagi_feltetel_nelkuli_alapjovedelemkiserlet","timestamp":"2019. február. 08. 15:35","title":"Egyelőre kudarcos a finnországi feltétel nélküli alapjövedelem-kísérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb88126-a2ef-4b9c-ac01-f2aab3c82c64","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Bártfai-Mager Andrea nyilatkozatát egy hét késéssel ismerhettük csak meg. Fél év alatt milliókat tudott félretenni.","shortLead":"Bártfai-Mager Andrea nyilatkozatát egy hét késéssel ismerhettük csak meg. Fél év alatt milliókat tudott félretenni.","id":"20190207_Vagyonnyilatkozat_2019_BartfaiMager_Andrea_miniszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bb88126-a2ef-4b9c-ac01-f2aab3c82c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40ad58b-d317-4711-9d70-4b5b3b4a8fe3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Vagyonnyilatkozat_2019_BartfaiMager_Andrea_miniszter","timestamp":"2019. február. 07. 10:43","title":"Egy hét késéssel jelent meg a miniszter vagyonnyilatkozata, milliókat tett félre fél év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f934b2f-2671-4fd3-93b7-fd601b6af4be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külföldről hazatérő fiatal kutatókat támogató Lendület-program nyertesei arra kérik Orbán Viktort, hogy sürgősen állítsa le az MTA \"rohamléptekben történő és nem kellően átgondolt\" átalakítását, mert létbizonytalanságba taszítja a kutatást.","shortLead":"A külföldről hazatérő fiatal kutatókat támogató Lendület-program nyertesei arra kérik Orbán Viktort, hogy sürgősen...","id":"20190208_Fiatal_kutatok_nyilt_levelben_kerik_Orbant_hogy_allitsa_le_Palkovicsot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f934b2f-2671-4fd3-93b7-fd601b6af4be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6213f074-920e-44ca-b1e5-759a449650d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Fiatal_kutatok_nyilt_levelben_kerik_Orbant_hogy_allitsa_le_Palkovicsot","timestamp":"2019. február. 08. 17:23","title":"Fiatal kutatók nyílt levélben kérik Orbánt, hogy állítsa le Palkovicsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cc0e2b-8f91-49b8-b487-2050071c411f","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Isten, halál, elmúlás, gyerekkor – mélyen személyes szólólemezzel jelentkezett Lovasi András, aki generációja állapotáról is beszámol a Tűzijáték délben különös, minimalista hangszerelésű dalaiban. A lemezt a hvg.hu-n hallgathatják meg először.","shortLead":"Isten, halál, elmúlás, gyerekkor – mélyen személyes szólólemezzel jelentkezett Lovasi András, aki generációja...","id":"20190207_A_lelkemben_a_popzene_meghalt__Lovasilemezpremier_a_hvghun","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44cc0e2b-8f91-49b8-b487-2050071c411f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b669b6-c945-427a-960d-c3a0719d1538","keywords":null,"link":"/kultura/20190207_A_lelkemben_a_popzene_meghalt__Lovasilemezpremier_a_hvghun","timestamp":"2019. február. 07. 11:00","title":"„A lelkemben a popzene meghalt” – Lovasi András-lemezpremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806b2e58-0f04-4063-b2bb-d770581fb1b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint negyven, jó állapotban konzerválódott múmiát fedeztek fel egy egyiptomi sírkamrában régészek – jelentette be Háled al-Anani egyiptomi régészeti miniszter.","shortLead":"Több mint negyven, jó állapotban konzerválódott múmiát fedeztek fel egy egyiptomi sírkamrában régészek – jelentette be...","id":"20190207_egyiptom_mumiak_minja_tartomany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=806b2e58-0f04-4063-b2bb-d770581fb1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625fbfda-5236-4ed8-9491-b379cf1d996a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_egyiptom_mumiak_minja_tartomany","timestamp":"2019. február. 07. 17:33","title":"Több tucat múmia került elő Egyiptomban egy sírkamrából, úgy 2300 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386b47c9-c59d-4b7e-8a19-8185a81bcd8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször önellentmondásba keveredett Karácsony Gergely a Hír Tv stúdiójában, majd kijelentette, teljes mértékben konzekvens.\r

\r

","shortLead":"Többször önellentmondásba keveredett Karácsony Gergely a Hír Tv stúdiójában, majd kijelentette, teljes mértékben...","id":"20190207_Karacsony_Gergely_zsidokat_listazni_nem_nacizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=386b47c9-c59d-4b7e-8a19-8185a81bcd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b73d380-ed8d-4f4e-9389-831d87bbe7d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Karacsony_Gergely_zsidokat_listazni_nem_nacizmus","timestamp":"2019. február. 07. 08:44","title":"Karácsony Gergely: Zsidókat listázni nem nácizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"879b5470-419c-41a5-afa3-209524ef45f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tüdőgyulladása van Jair Bolsonaro brazil elnöknek – jelentette be a Sao Pauló-i Albert Einstein Kórház, ahol az elnököt jelenleg ápolják, miután korábban többször is megműtötték őt egy késeléses merénylet okozta súlyos sérüléseivel.","shortLead":"Tüdőgyulladása van Jair Bolsonaro brazil elnöknek – jelentette be a Sao Pauló-i Albert Einstein Kórház, ahol az elnököt...","id":"20190208_jair_bolsonaro_brazil_elnok_tudogyulladas_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=879b5470-419c-41a5-afa3-209524ef45f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd72430-6ab4-4758-870a-343ef061a535","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_jair_bolsonaro_brazil_elnok_tudogyulladas_korhaz","timestamp":"2019. február. 08. 13:57","title":"Tüdőgyulladást kapott a műtétje után a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna földi maradványainak egy részét maga Vajna Tímea viszi ki az Egyesült Államokba.\r

\r

","shortLead":"Andy Vajna földi maradványainak egy részét maga Vajna Tímea viszi ki az Egyesült Államokba.\r

\r

","id":"20190207_Masodszor_is_eltemeti_Andy_Vajnat_ozvegye__ezuttal_Los_Angelesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc82c90-2462-47a9-aafe-d571b7c2b932","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Masodszor_is_eltemeti_Andy_Vajnat_ozvegye__ezuttal_Los_Angelesben","timestamp":"2019. február. 07. 09:18","title":"Másodszor is eltemeti Andy Vajnát özvegye – ezúttal Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]