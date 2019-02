Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem áll le az előkészület, a Pesti Srácok híre kacsa – mondja a Filmalap.","shortLead":"Nem áll le az előkészület, a Pesti Srácok híre kacsa – mondja a Filmalap.","id":"20190208_Filmalap_folytatodik_a_Hunyadifilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83d65c1-dbdc-49e9-b2aa-83c5d3a9652e","keywords":null,"link":"/kultura/20190208_Filmalap_folytatodik_a_Hunyadifilm","timestamp":"2019. február. 08. 11:56","title":"Filmalap: Folytatódik a Hunyadi-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"981c95f6-a20f-4f67-bc1b-553bc34549ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több száz újabb gént hoztak összefüggésbe a kutatók a depresszióval – derült ki a Nature Neuroscience című folyóiratban publikált új tanulmányból, amely azokra a személyiségtípusokra is rávilágít, akik fogékonyabbak lehetnek a betegségre.","shortLead":"Több száz újabb gént hoztak összefüggésbe a kutatók a depresszióval – derült ki a Nature Neuroscience című folyóiratban...","id":"20190208_depresszio_genek_tanulmany_edinburghi_egyetem_neuroticizmus_dohanyzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=981c95f6-a20f-4f67-bc1b-553bc34549ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6536b3-c5a8-4f54-a50c-dc12512ecff0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_depresszio_genek_tanulmany_edinburghi_egyetem_neuroticizmus_dohanyzas","timestamp":"2019. február. 08. 14:03","title":"Kijött az eddigi legnagyobb depressziókutatás eredménye, 2 millió embert néztek át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszerhamisítás elleni küzdelem újabb beruházásokra kényszerítette a gyártókat és a gyógyszertárakat. Az ebből adódott többletköltségük milliárdos, nem szeretnék egyedül vállalni. ","shortLead":"A gyógyszerhamisítás elleni küzdelem újabb beruházásokra kényszerítette a gyártókat és a gyógyszertárakat. Az ebből...","id":"20190208_Gyogyszerdragulast_hozhat_egy_uj_unios_szabalyozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7506d0-3ec8-41f8-913d-3a1481d36805","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Gyogyszerdragulast_hozhat_egy_uj_unios_szabalyozas","timestamp":"2019. február. 08. 17:27","title":"Gyógyszerdrágulást hozhat egy új uniós szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df83024-fbe6-471a-86db-39a96910ec68","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A thai király nővérét miniszterelnöknek jelölő párt bejelentette, miután az uralkodó ellenezte a lépést, visszavonja a döntést. Vajiralongkorn arra hivatkozva nevezte elfogadhatatlannak húga lépését, hogy a thai hagyományok szerint a királyi család tagjai nem vesznek részt a politikában.","shortLead":"A thai király nővérét miniszterelnöknek jelölő párt bejelentette, miután az uralkodó ellenezte a lépést, visszavonja...","id":"20190209_Egy_napig_tartott_a_thai_kiraly_noverenek_miniszterelnoki_jelolese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0df83024-fbe6-471a-86db-39a96910ec68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c6f321-dde8-47dc-8759-4824503da8e6","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Egy_napig_tartott_a_thai_kiraly_noverenek_miniszterelnoki_jelolese","timestamp":"2019. február. 09. 10:00","title":"Egy napig tartott a thai király nővérének miniszterelnöki jelölése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4f2a27-74f5-4205-bf71-7fd5b5b7199a","c_author":"Magyar Nemzet / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós vizsgálatok elhúzódása miatt csúszik a Paks 2 beruházás, de csak jó tervekkel, alapos hatósági vizsgálat után szabad az építkezést elkezdeni – mondta Süli János tárca nélküli miniszter a Hír TV egyik műsorában.","shortLead":"Az uniós vizsgálatok elhúzódása miatt csúszik a Paks 2 beruházás, de csak jó tervekkel, alapos hatósági vizsgálat után...","id":"20190209_Paks_ugyeben_nincsenek_titkok_de_azert_esz_nelkul_minden_nem_kozolheto__mondja_Suli_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b4f2a27-74f5-4205-bf71-7fd5b5b7199a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f50803-56c9-4ef3-baa9-030efd12b1d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190209_Paks_ugyeben_nincsenek_titkok_de_azert_esz_nelkul_minden_nem_kozolheto__mondja_Suli_Janos","timestamp":"2019. február. 09. 09:22","title":"Paks ügyében nincsenek titkok, de azért ész nélkül minden nem közölhető – mondja Süli János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2c3f99-bf13-4698-8eb2-625d7620fa46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rádió munkatársai nem férnek hozzá a személyes holmijaikhoz.","shortLead":"A rádió munkatársai nem férnek hozzá a személyes holmijaikhoz.","id":"20190208_Botrany_es_biztonsagi_orok_az_elhallgatott_Music_FM_irodainal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e2c3f99-bf13-4698-8eb2-625d7620fa46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f363907-c09b-452c-b861-4eb8550a4d40","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Botrany_es_biztonsagi_orok_az_elhallgatott_Music_FM_irodainal","timestamp":"2019. február. 08. 15:17","title":"Botrány és biztonsági őrök az elhallgatott Music FM irodáinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f934b2f-2671-4fd3-93b7-fd601b6af4be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külföldről hazatérő fiatal kutatókat támogató Lendület-program nyertesei arra kérik Orbán Viktort, hogy sürgősen állítsa le az MTA \"rohamléptekben történő és nem kellően átgondolt\" átalakítását, mert létbizonytalanságba taszítja a kutatást.","shortLead":"A külföldről hazatérő fiatal kutatókat támogató Lendület-program nyertesei arra kérik Orbán Viktort, hogy sürgősen...","id":"20190208_Fiatal_kutatok_nyilt_levelben_kerik_Orbant_hogy_allitsa_le_Palkovicsot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f934b2f-2671-4fd3-93b7-fd601b6af4be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6213f074-920e-44ca-b1e5-759a449650d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Fiatal_kutatok_nyilt_levelben_kerik_Orbant_hogy_allitsa_le_Palkovicsot","timestamp":"2019. február. 08. 17:23","title":"Fiatal kutatók nyílt levélben kérik Orbánt, hogy állítsa le Palkovicsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ee3c9b-543a-475b-9a1c-4457fc94e093","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hónap végi mobil szakkiállításon, az MWC 2019-en mutathatja be a ZTE új csúcstelefonját. A készülék a napokban megjelent a Geekbenchen, meglepően magas pontszámokkal.","shortLead":"A hónap végi mobil szakkiállításon, az MWC 2019-en mutathatja be a ZTE új csúcstelefonját. A készülék a napokban...","id":"20190208_zte_axon_geekbenchen_samsung_galaxy_s10_plusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6ee3c9b-543a-475b-9a1c-4457fc94e093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403d1288-cd04-47b9-9908-5617508d84d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_zte_axon_geekbenchen_samsung_galaxy_s10_plusz","timestamp":"2019. február. 08. 13:03","title":"Feltűnt egy ZTE-telefon: erősebb lesz a Samsung Galaxy S10+-nál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]