[{"available":true,"c_guid":"41b5aadb-928e-49f0-9da1-fb131880688a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valakinek a zsebét alaposan kitömte a \"lobbierő\".","shortLead":"Valakinek a zsebét alaposan kitömte a \"lobbierő\".","id":"20190215_A_dohanylobbi_gyozott_maradnak_a_markazott_dobozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41b5aadb-928e-49f0-9da1-fb131880688a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1cd975-0a43-4a20-b67b-3386ad732369","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_A_dohanylobbi_gyozott_maradnak_a_markazott_dobozok","timestamp":"2019. február. 15. 09:11","title":"A dohánylobbi győzött, maradnak a márkázott dobozok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d43e5f2-d7b8-430e-b1c6-d2076f6de4c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A legutóbbi három kiírásban győztes Real Madrid 2-1-re győzött az Ajax Amsterdam otthonában, míg a Tottenham Hotspur magabiztosan, 3-0-ra verte a vendég Borussia Dortmundot a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharcának első, szerda esti mérkőzésein.","shortLead":"A legutóbbi három kiírásban győztes Real Madrid 2-1-re győzött az Ajax Amsterdam otthonában, míg a Tottenham Hotspur...","id":"20190214_real_madrid_ajax_amszterdam_tottenham_borussia_dortmund_bajnokok_ligaja_videobiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d43e5f2-d7b8-430e-b1c6-d2076f6de4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d676c7a8-d3e4-467f-b2ff-6b1c054ba1d5","keywords":null,"link":"/sport/20190214_real_madrid_ajax_amszterdam_tottenham_borussia_dortmund_bajnokok_ligaja_videobiro","timestamp":"2019. február. 14. 05:23","title":"A videóbíró is segítette a Realt Amszterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés jövő hétfőtől kezdődő kéthetes ülésével nyitja meg tavaszi ülésszakát. A képviselők idei első döntéseik között az igazságszolgáltatás tevékenységéről szóló beszámolókat hagyhatják jóvá, később pedig tárgyalni kezdhetik a vagyonkezelő alapítványok létrehozásának lehetőségét.","shortLead":"Az Országgyűlés jövő hétfőtől kezdődő kéthetes ülésével nyitja meg tavaszi ülésszakát. A képviselők idei első döntéseik...","id":"20190214_Ugy_indul_a_parlament_hogy_rogton_megbuntetnek_ket_ellenzekit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d1eeab-3fcf-4c06-b7cd-da4da963196c","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Ugy_indul_a_parlament_hogy_rogton_megbuntetnek_ket_ellenzekit","timestamp":"2019. február. 14. 16:47","title":"Úgy indul a parlament, hogy rögtön megbüntetnek két ellenzékit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idén 100 éves Bálint György a főváros XVI. kerületében lehetett volna díszpolgár. Nem lett.","shortLead":"Az idén 100 éves Bálint György a főváros XVI. kerületében lehetett volna díszpolgár. Nem lett.","id":"20190214_A_Fidesz_leszavazta_Balint_gazda_diszpolgarsagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136cf0ee-c308-42d6-9884-f3b68664bad4","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_A_Fidesz_leszavazta_Balint_gazda_diszpolgarsagat","timestamp":"2019. február. 14. 15:41","title":"A Fidesz leszavazta Bálint gazda díszpolgárságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"178ff87e-d1c8-4201-ba94-f2ad36f13f00","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan söröshordót fejlesztett a Carlsberg, amelyik figyeli és hosszabb ideig is tartja frissen a benne lévő sörmennyiséget. \r

","shortLead":"Olyan söröshordót fejlesztett a Carlsberg, amelyik figyeli és hosszabb ideig is tartja frissen a benne lévő...","id":"20190213_csapos_soroshordo_okoshordo_sorfogyasztas_carlsberg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=178ff87e-d1c8-4201-ba94-f2ad36f13f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d782b4e8-7596-46e0-8f77-3791e48fd6c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_csapos_soroshordo_okoshordo_sorfogyasztas_carlsberg","timestamp":"2019. február. 13. 19:03","title":"Valóra vált a csaposok álma: itt az okoshordó, amelyik jelez, ha fogytán a sörkészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8effbb9f-0027-4d86-b4c3-e8114973f1c9","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Tíz éve húzódik a gádorosi „rabszolgatartók” pere, a héten sem született jogerős ítélet, az előzetesből is kiengedték a vádlottakat. Pont a sértettek kiszolgáltatottsága miatt inog a bizonyítás. Április végén dőlhet el, hogy lezárják végre az ügyet, vagy az egész kezdődik elölről. ","shortLead":"Tíz éve húzódik a gádorosi „rabszolgatartók” pere, a héten sem született jogerős ítélet, az előzetesből is kiengedték...","id":"20190215_Itelet_nincs_a_gadorosi_toppancsok_ugyeben_az_elozetesbol_is_hazamehettek_a_vadlottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8effbb9f-0027-4d86-b4c3-e8114973f1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f7f41f-91e2-429e-a16c-51c520c8d1b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Itelet_nincs_a_gadorosi_toppancsok_ugyeben_az_elozetesbol_is_hazamehettek_a_vadlottak","timestamp":"2019. február. 15. 11:00","title":"Kommandósok fogták el őket, most mégis elsétálhattak a rabszolgatartással vádolt gádorosiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A súlyos sérülést okozó Vágó Leventét eltiltották a soron következő négy bajnokiról.","shortLead":"A súlyos sérülést okozó Vágó Leventét eltiltották a soron következő négy bajnokiról.","id":"20190214_maradando_egeszsegkarosodas_szajsebeszet_batizi_pocsi_balazs_serules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51a740f-7276-4d4b-ab1a-845d64c94a8a","keywords":null,"link":"/sport/20190214_maradando_egeszsegkarosodas_szajsebeszet_batizi_pocsi_balazs_serules","timestamp":"2019. február. 14. 12:28","title":"Akár mind a négy sérült fogát elveszítheti a lekönyökölt focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi államtitkár szerint az amerikai elnök jó példával jár elöl az európaiak számára.","shortLead":"A honvédelmi államtitkár szerint az amerikai elnök jó példával jár elöl az európaiak számára.","id":"20190215_Hajra_Trump_Nemeth_Szilard_mar_reagalt_is_a_rendkivuli_allapot_bevezetesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e109d4-1ccf-4930-8f5a-59a083055c7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Hajra_Trump_Nemeth_Szilard_mar_reagalt_is_a_rendkivuli_allapot_bevezetesere","timestamp":"2019. február. 15. 11:30","title":"Hajrá, Trump! Németh Szilárd már reagált is a rendkívüli állapot bevezetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]