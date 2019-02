A kormányhirdetés minden elemében tartható, pontos és igaz állításokat tartalmaz

- mondta Gulyás Gergely azután, hogy az Európai Bizottság tételesen cáfolta a Soros-Juncker hirdetés állításait.

A kormány szerint még mindig napirenden van a kötelező betelepítési kvóta, az EU gyengítené a határvédelmet illetve migránsvízummal segítené a bevándorlást. Az Európai Bizottság villámgyorsan reagált, Natasha Bertaud szóvivő kedden a hvg.hu-nak azt mondta, álhírekkel támad az Orbán-kormány,

a Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottság hitet tett amellett, hogy harcol a dezinformáció és az álhírek ellen, és ez az eset sem kivétel. A magyar kormány kampánya egyszerűen hihetetlen a számunkra. Sokkoló, hogy egy ilyen nevetséges összeesküvés-elmélet ilyen mértékben elérte a politika fősodrát.

Gulyás erre reagálva a kormányinfón azt mondta, az Európai Bizottság nem mond igazat,

ezek a tervek igenis léteznek.

(A létezés és megvalósulás között van némi különbség - a szerk.)

Kedd délután a Bizottság elnöke, Juncker is hazugsággal vádolta a Fideszt, és ismét elmondta, nincs helyük az Európai Néppártban. A Néppárt vezetője, Joseph Daul is elítélte a kampányt és kiállt Juncker mellett. Twitterén azt írta,

élesen elítélem a magyar kormány kampányát és az Európai Bizottság elnökének megrágalmazását. A kampány állításai hamisak, megtévesztőek és nem felelnek meg a tényeknek

– írta Daul, aki szerint Juncker egy valódi kereszténydemokrata és igazi európai vezető.

„Szeretném emlékeztetni Orbán Viktort, hogy a döntések, köztük a migrációról szólók is, Brüsszelben születnek, és közösen hozzák őket a tagállamok kormányai, valamint az Európai Parlament, amelynek magyar képviselői is vannak. Ahelyett, hogy Brüsszelt valamiféle ellenségnek állítja be, Magyarországnak rá kellene jönnie, hogy ő is a tagja.”

Daul posztját Manfred Weber, a Néppárt listavezetője is megosztotta.

Gulyás Gergely a kormányinfón arról beszélt, a magyar kormány számtalan esetben eltűrte az uniós kritikákat, így most szerinte az Európai Bizottságnak is képesnek kell lennie erre, ahogy a Néppárttal együtt az önkritikára is. Nem értette azokat az újságírói felvetéseket, hogy a kampány miatt miért zárnák ki a Fideszt a Néppártból a választás előtt vagy után.

Azt mondja, semmilyen személyes megkeresést nem kapott Orbán Viktor a plakátkampány miatt, sem Weber sem Daul nem kereste. Gulyás szerint bajtársiasságot Daul és Juncker sem kérhet számon a Fideszen, hiszen miután Juncker kisebbségben maradt a Fidesz kizárásának ötletével, nyilvánosságra hozta a felvetését, amit Daul nem ítélt el. Azt mondja, számtalan kérdésben nem értenek egyet a Néppárt vezetőjével, példaként a migrációt, Soros György és Jean-Claude Juncker megítélését említette.

Gulyás elmondta azt is, a kormány az összes választót meg fogja keresni levélben, és tájékoztatja őket a plakátkampány részleteiről.