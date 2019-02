Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"604f1622-c4a9-4e81-85f6-9ce86d589ced","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Növelte a bevételeit 2018-ban a BKK, több jegyet adtak el, kevesebbet pótdíjaztak, de mégis többet hajtottak be a büntetésekből tavaly, mint tavalyelőtt, pedig kevesebb ellenőrrel dolgoztak.","shortLead":"Növelte a bevételeit 2018-ban a BKK, több jegyet adtak el, kevesebbet pótdíjaztak, de mégis többet hajtottak be...","id":"20190219_24_milliardot_szedett_be_a_BKK_blicceloktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=604f1622-c4a9-4e81-85f6-9ce86d589ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a5b06e-4c2b-4502-83dc-77e1f4ccbafe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_24_milliardot_szedett_be_a_BKK_blicceloktol","timestamp":"2019. február. 19. 11:57","title":"2,4 milliárd forintot szedett be a BKK a bliccelőktől tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8e8eb4-5c3c-43ed-aec8-e3c590a4af1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez nagyban befolyásolja az ellenzék esetleges parlamenti tiltakozó akcióját.","shortLead":"Ez nagyban befolyásolja az ellenzék esetleges parlamenti tiltakozó akcióját.","id":"20190218_Az_ellenzeki_partok_Orban_parlamenti_megjelenesere_vartak_o_viszont_Jeruzsalembe_utazott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e8e8eb4-5c3c-43ed-aec8-e3c590a4af1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c01a30-ec63-4687-8928-5b84e5f193f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Az_ellenzeki_partok_Orban_parlamenti_megjelenesere_vartak_o_viszont_Jeruzsalembe_utazott","timestamp":"2019. február. 18. 10:41","title":"Az ellenzéki pártok Orbán parlamenti megjelenésére vártak, ő viszont Jeruzsálembe utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d5b6e5-3e85-40b7-b5bd-71704582f3e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A debreceni ügyészség emelt vádat a férfi ellen, aki tehergépkocsijával túl gyorsan hajtott egy útszakaszon és a követési távolságot sem tartotta be, majd emiatt tömegbalesetet okozott.","shortLead":"A debreceni ügyészség emelt vádat a férfi ellen, aki tehergépkocsijával túl gyorsan hajtott egy útszakaszon és...","id":"20190219_karambol_letavertes_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36d5b6e5-3e85-40b7-b5bd-71704582f3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e97a442-9952-472f-a8fc-08740837f521","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190219_karambol_letavertes_ugyeszseg","timestamp":"2019. február. 19. 14:25","title":"Négy autós karambolozott, mert száguldozott egy teherautós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cukorbetegek, lisztérzékenyek és egyéb krónikus betegségben szenvedők nem maxolják ki az igénybe vehető szja-kedvezményt. A fogyatékossági adókedvezménnyel viszont nagyon könnyű visszaélni.","shortLead":"A cukorbetegek, lisztérzékenyek és egyéb krónikus betegségben szenvedők nem maxolják ki az igénybe vehető...","id":"20190219_Evente_50_milliard_marad_az_allamnal_mert_nem_hasznaljuk_ki_az_adokedvezmenyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12b962f-be40-426e-a75c-876b20fc7d2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Evente_50_milliard_marad_az_allamnal_mert_nem_hasznaljuk_ki_az_adokedvezmenyeket","timestamp":"2019. február. 19. 09:51","title":"Évente 50 milliárd marad az államnál, mert nem használjuk ki az adókedvezményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A posztért egyedüliként induló független Frum Istvánt választották a Veszprém megyei Bakonyszentiván polgármesterévé a vasárnap tartott időközi választáson - tájékoztatta a település jegyzője az MTI-t.","shortLead":"A posztért egyedüliként induló független Frum Istvánt választották a Veszprém megyei Bakonyszentiván polgármesterévé...","id":"20190217_Frum_Istvan_lett_Bakonyszentivan_polgarmestere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36632681-476e-43d8-b0ba-bf36b869c340","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Frum_Istvan_lett_Bakonyszentivan_polgarmestere","timestamp":"2019. február. 17. 19:33","title":"Frum István lett Bakonyszentiván polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48fd233-c58b-43f3-8a6e-b73fecf0aed8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A digitális transzformáció szinte a teljes hazai kkv szektort érinti, ám csak kevesek aknázhatják ki a benne rejlő lehetőségeket, mert nincs elég szakember.","shortLead":"A digitális transzformáció szinte a teljes hazai kkv szektort érinti, ám csak kevesek aknázhatják ki a benne rejlő...","id":"20190218_kkv_szektor_digitalizacio_szakertok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48fd233-c58b-43f3-8a6e-b73fecf0aed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5caf35e3-a491-4e2b-b830-d788c9225e86","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_kkv_szektor_digitalizacio_szakertok","timestamp":"2019. február. 18. 00:03","title":"Nincs, aki megcsinálja Magyarországon a digitális forradalmat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cd9312-a6da-4e45-939d-ca8b3cabffef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán nem véletlen, hogy ugyanarra a napra időzítette új csúcstelefonjának bemutatását a Xiaomi, mint a Samsung a Galaxy S10-ek bejelentését. A kínai gyártó nemcsak a Samsung telefonjaival, hanem az Apple 2018-as modelljeivel is konkurálna.","shortLead":"Talán nem véletlen, hogy ugyanarra a napra időzítette új csúcstelefonjának bemutatását a Xiaomi, mint a Samsung...","id":"20190217_samsung_galaxy_s10_rivalis_xiaomi_mi9_bejelentese_februar_20_specifikaciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd9312-a6da-4e45-939d-ca8b3cabffef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1488f503-040a-403c-a52b-300b40545bd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_samsung_galaxy_s10_rivalis_xiaomi_mi9_bejelentese_februar_20_specifikaciok","timestamp":"2019. február. 17. 16:03","title":"Az eddigi legerősebb és legszebb telefonjával válaszol a Xiaomi a Galaxy S10-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc185c2-f547-43e9-97fb-5363e188fad9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt Kocsis Máté nyilatkozatára reagált, mondván: a valóság egészen mást mutat, mint a Fidesz hazugsága","shortLead":"A párt Kocsis Máté nyilatkozatára reagált, mondván: a valóság egészen mást mutat, mint a Fidesz hazugsága","id":"20190217_Jobbikkozlemeny_a_Fidesz_migransokat_telepit_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cc185c2-f547-43e9-97fb-5363e188fad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb29a81-28bf-4aa1-a275-7db578f4bbe9","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Jobbikkozlemeny_a_Fidesz_migransokat_telepit_be","timestamp":"2019. február. 17. 17:42","title":"Jobbik-közlemény: a Fidesz migránsokat telepít be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]