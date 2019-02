Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14a71a95-bbd0-4439-b4df-0524e4efa6d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család kérése volt, hogy a hegedűművész zenéjére búcsúztassák a január 20-án elhunyt producert. ","shortLead":"A család kérése volt, hogy a hegedűművész zenéjére búcsúztassák a január 20-án elhunyt producert. ","id":"20190222_Maga_Zoltan_hegedult_Andy_Vajna_Los_Angelesi_temetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14a71a95-bbd0-4439-b4df-0524e4efa6d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df707d3-40db-4849-b207-87fa4c357c06","keywords":null,"link":"/elet/20190222_Maga_Zoltan_hegedult_Andy_Vajna_Los_Angelesi_temetesen","timestamp":"2019. február. 22. 08:57","title":"Mága Zoltán hegedült Andy Vajna Los Angeles-i temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Betegnek lenni önmagában is stresszes, de a stressz is fokozhatja a megbetegedés esélyét. Ha tudjuk, milyen kapcsolat van az elme és a test között, segíthet észrevenni, amikor oda kell figyelnünk magunkra.","shortLead":"Betegnek lenni önmagában is stresszes, de a stressz is fokozhatja a megbetegedés esélyét. Ha tudjuk, milyen kapcsolat...","id":"20190221_Hogyan_ne_betegedjunk_le_stresszes_idoszak_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e389ca8-b33c-45d6-9cb4-b77b96d27494","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190221_Hogyan_ne_betegedjunk_le_stresszes_idoszak_utan","timestamp":"2019. február. 21. 13:15","title":"Hogyan ne betegedjünk le stresszes időszak után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f135655-c5d8-4fd4-bc87-9814818ee249","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az akadémia mindig figyelmeztesse a kormányt, hogy biztosítsa a kutatás függetlenségét – ezt nem az MTA vezetője vagy egy ellenzéki pártvezér mondta, hanem Orbán Viktor miniszterelnök még 2016-ban. Aztán valami nagyon megváltozott: ma a kormánypárti média és a kormánypárti politikusok nem nyilvános kijelentéseiből is az derül ki, hogy sorosista provokációk fészke az MTA, ahol a közpénz elköltésére nincs a közösségnek ráhatása. És míg ma az innováció a mindent vivő kártya, 2016-ban még a klímaváltozás volt az.","shortLead":"Az akadémia mindig figyelmeztesse a kormányt, hogy biztosítsa a kutatás függetlenségét – ezt nem az MTA vezetője vagy...","id":"20190221_Orban_Viktor_2016ban_meg_teljesen_mashogy_latta_az_MTA_szerepet_mint_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f135655-c5d8-4fd4-bc87-9814818ee249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca68784-0621-4bc2-a891-d04a5970b54c","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Orban_Viktor_2016ban_meg_teljesen_mashogy_latta_az_MTA_szerepet_mint_ma","timestamp":"2019. február. 21. 15:39","title":"Orbán Viktor 2016-ban még mindent megígért az MTA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204e8362-7947-4771-bb54-dc1512dd7403","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy az idei szezonban mely abroncsokat érdemes megvenni, és melyektől érdemes távol tartani magunkat. Fókuszban a féktávok.","shortLead":"Vázoljuk, hogy az idei szezonban mely abroncsokat érdemes megvenni, és melyektől érdemes távol tartani magunkat...","id":"20190221_sokkoloan_rossz_gumik_vegeztek_a_2019es_nyarigumi_toplista_vegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=204e8362-7947-4771-bb54-dc1512dd7403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74af5072-b117-434a-a7e9-c767e1295ca1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_sokkoloan_rossz_gumik_vegeztek_a_2019es_nyarigumi_toplista_vegen","timestamp":"2019. február. 21. 11:21","title":"Nyugtalanítóan rossz gumik végeztek a 2019-es nyárigumi-toplista végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa5078e4-29c2-4f8f-9315-562a07530844","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A méhfajtának szarvasbogárszerű állkapcsa van, nőstény egyedei négy centisek is lehetnek. ","shortLead":"A méhfajtának szarvasbogárszerű állkapcsa van, nőstény egyedei négy centisek is lehetnek. ","id":"20190221_38_eve_kihaltnak_hittek_de_most_ujra_felbukkant_ez_a_gigantikus_mehfajta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa5078e4-29c2-4f8f-9315-562a07530844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397fb15e-a5cc-4766-98c1-b97f3c0d7d79","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_38_eve_kihaltnak_hittek_de_most_ujra_felbukkant_ez_a_gigantikus_mehfajta","timestamp":"2019. február. 21. 17:53","title":"38 éve kihaltnak hitték, de most újra felbukkant ez a gigantikus méhfajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d315eae-3514-4634-b1d8-03ed8cc41f0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerda esti bemutató után közzétette az első hivatalos videókat új telefonjairól a Samsung.","shortLead":"A szerda esti bemutató után közzétette az első hivatalos videókat új telefonjairól a Samsung.","id":"20190221_samsung_galaxy_s10_plusz_galaxy_fold_videok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d315eae-3514-4634-b1d8-03ed8cc41f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b1f009-373d-4a6a-87bd-71c49b0d82c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_samsung_galaxy_s10_plusz_galaxy_fold_videok","timestamp":"2019. február. 21. 08:33","title":"Megjelentek az első videók a Samsung Galaxy S10-ről és a hajtogatható Foldról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799e72cd-dbc2-4331-93fa-11a01cb582e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamis igazolvánnyal akart Dublinba juttatni egy albán férfit.","shortLead":"Hamis igazolvánnyal akart Dublinba juttatni egy albán férfit.","id":"20190221_Olasz_embercsempeszt_fogtak_Ferihegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=799e72cd-dbc2-4331-93fa-11a01cb582e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b35627-8baa-433b-b766-a4b69b3100f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Olasz_embercsempeszt_fogtak_Ferihegyen","timestamp":"2019. február. 21. 13:41","title":"Olasz embercsempészt fogtak Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb1fddd-5658-46a2-9f3d-6f77ed81de3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány hamarosan minden választónak levelet küld a Soros–Juncker-plakátkampányról, amely az Európai Bizottság szerint hamis és megtévesztő.","shortLead":"A kormány hamarosan minden választónak levelet küld a Soros–Juncker-plakátkampányról, amely az Európai Bizottság...","id":"20190221_Weber_nem_hivta_fel_Orbant_Gulyas_nem_erti_miert_zarnak_ki_oket_a_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4eb1fddd-5658-46a2-9f3d-6f77ed81de3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e90c4c1-1516-4165-a992-6421f2d2b3e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Weber_nem_hivta_fel_Orbant_Gulyas_nem_erti_miert_zarnak_ki_oket_a_Neppartbol","timestamp":"2019. február. 21. 13:15","title":"Weber nem hívta fel Orbánt a plakátkampány miatt, Gulyás nem érti, miért zárnák ki őket a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]