Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem várt ellenállásba ütközött Indiában az Egyesült Államok törekvése szövetségesei lebeszélésére a kínai Huawei Technologies Co. vállalat 5G mobil távközlési berendezéseinek a használatáról - írja a The Wall Street Journal.","shortLead":"Nem várt ellenállásba ütközött Indiában az Egyesült Államok törekvése szövetségesei lebeszélésére a kínai Huawei...","id":"20190224_India_varatlanul_nemet_mondott_az_USAnak_es_a_Huaweit_valasztja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9028a98a-e4cb-42f7-b909-6d7b6ef8f615","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_India_varatlanul_nemet_mondott_az_USAnak_es_a_Huaweit_valasztja","timestamp":"2019. február. 24. 14:57","title":"India váratlanul nemet mondott az USA-nak, és a Huaweit választja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca16ff8-898d-4367-a3f6-86460e89e54d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Miután minden fontos szereplő jó előre elmondta, hogy választási csalásra készülhetnek az ellenfelei, a Moszkvához húzó ellenzék nyerte a választást Moldovában. A Nyugat-barát kormánypárt csak a harmadik helyre jött be.","shortLead":"Miután minden fontos szereplő jó előre elmondta, hogy választási csalásra készülhetnek az ellenfelei, a Moszkvához húzó...","id":"20190225_Az_oroszbarat_baloldal_nyerte_a_moldovai_valasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ca16ff8-898d-4367-a3f6-86460e89e54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da93524-7b84-4cea-ba5b-958aa97daec4","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_Az_oroszbarat_baloldal_nyerte_a_moldovai_valasztast","timestamp":"2019. február. 25. 06:16","title":"Az oroszbarát baloldal nyerte a moldovai választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdaf0d5c-f456-4712-b617-befc9714c95e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP elnöke szerint pártja európai parlamenti választási programjának célja egy gyűlöletmentes, együttműködő Európa megteremtése, amely az európai polgárok mellett a magyar polgárok érdekét is szolgálja.","shortLead":"Az MSZP elnöke szerint pártja európai parlamenti választási programjának célja egy gyűlöletmentes, együttműködő Európa...","id":"20190225_Kozos_MSZPParbeszed_EPlista_lehet_a_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdaf0d5c-f456-4712-b617-befc9714c95e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45fdb27-df1c-4ad1-b343-5b053850642b","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Kozos_MSZPParbeszed_EPlista_lehet_a_heten","timestamp":"2019. február. 25. 13:19","title":"Közös MSZP–Párbeszéd EP-lista lehet a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6c1e52-45cc-43bd-b53f-a6e673071dfe","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A világ többi részéhez hasonlóan Montana is atomtámadás áldozata lesz a Far Cry: New Dawn című részében, amely a sorozat történetében most először jelentkezik posztapokaliptikus témával. A katasztrófát követő időszak persze a legrosszabbat csalogatja elő a túlélők egy részéből. Kipróbáltuk az év egyik ígéretes akciójátékát. ","shortLead":"A világ többi részéhez hasonlóan Montana is atomtámadás áldozata lesz a Far Cry: New Dawn című részében, amely...","id":"20190223_far_cry_new_dawn_kritika_jatekteszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c6c1e52-45cc-43bd-b53f-a6e673071dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773a9125-916f-40c1-bd40-cf3da1275ef3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_far_cry_new_dawn_kritika_jatekteszt","timestamp":"2019. február. 23. 20:00","title":"Mi lehet nehezebb egy atomkatasztrófa túlélésénél? Az új Far Cry játék megmutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kimaradt az összeállításból, amelyben az elmúlt egy év filmes halottaira emlékeztek.","shortLead":"Kimaradt az összeállításból, amelyben az elmúlt egy év filmes halottaira emlékeztek.","id":"20190225_Andy_Vajnarol_megfeledkeztek_az_Oscargalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71d78e7-0dc8-4aa9-9740-c41960e675a4","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Andy_Vajnarol_megfeledkeztek_az_Oscargalan","timestamp":"2019. február. 25. 07:23","title":"Andy Vajnáról megfeledkeztek az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0daa9f6-63c8-4e4d-8d81-dd553689ea9a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombaton érkezett Kínába az észak-koreai vezető, aki szerdán, Vietnámban találkozik másodszor Donald Trumppal.","shortLead":"Szombaton érkezett Kínába az észak-koreai vezető, aki szerdán, Vietnámban találkozik másodszor Donald Trumppal.","id":"20190224_Mar_Kinaban_van_Kim_Dzsong_Un_pancelozott_vonata__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0daa9f6-63c8-4e4d-8d81-dd553689ea9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd2f471-19c9-4715-84f6-d0fa0f340124","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Mar_Kinaban_van_Kim_Dzsong_Un_pancelozott_vonata__video","timestamp":"2019. február. 24. 09:28","title":"Már Kínában van Kim Dzsong Un páncélozott vonata - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190224_fold_koruli_napelemfarm_mereganyagok_otthon_piqo_projektor_feherjedu_etrend_fukusimai_video_huawei_p30","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3169f1-2441-415d-a316-963804cc5e4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_fold_koruli_napelemfarm_mereganyagok_otthon_piqo_projektor_feherjedu_etrend_fukusimai_video_huawei_p30","timestamp":"2019. február. 24. 12:00","title":"Ez történt: beígérték a \"végtelen\" energiaforrást, a 36 000 km magasban működő napelemfarmot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6a3077-35e3-49aa-a046-265d98ea5718","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hamarosan lejár a határidő, hogy az év végi évfordulós biztosítással rendelkezők befizessék az újabb díjrészletet.","shortLead":"Hamarosan lejár a határidő, hogy az év végi évfordulós biztosítással rendelkezők befizessék az újabb díjrészletet.","id":"20190225_Kgfb_fontos_figyelmeztetes_erkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae6a3077-35e3-49aa-a046-265d98ea5718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ccbe4e-1e6c-459f-bbe4-eb3ad142676c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_Kgfb_fontos_figyelmeztetes_erkezett","timestamp":"2019. február. 25. 05:38","title":"Kgfb: fontos figyelmeztetés érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]