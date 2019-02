Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12c6bbb5-75b7-496b-85d5-c5c9396d0595","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A kisebbik dél-koreai mobilgyártó is bemutatta 2019-es felsőkategóriás okostelefonjait, amelyeket Barcelonában sikerült kézbe vennünk. A vénáinkat szkennelik, és akár levegőben megejtett kézmozdulatokkal is vezérelhetők.","shortLead":"A kisebbik dél-koreai mobilgyártó is bemutatta 2019-es felsőkategóriás okostelefonjait, amelyeket Barcelonában sikerült...","id":"20190225_lg_g8_g8s_thinq_lg_v50_mwc_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12c6bbb5-75b7-496b-85d5-c5c9396d0595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ed459f-301f-4fd9-af45-9c75f3a6f44b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_lg_g8_g8s_thinq_lg_v50_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 10:03","title":"Íme a három új csúcsmobil, amivel az LG az S10-es Samsungokra támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a686da2-bcd4-4d1b-b3ed-35dd57118893","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végigröhögi a buszon ülő ír rögbiválogatott az utat.","shortLead":"Végigröhögi a buszon ülő ír rögbiválogatott az utat.","id":"20190225_autos_video_olasz_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a686da2-bcd4-4d1b-b3ed-35dd57118893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5dd30c-eae4-491c-9b5d-79f9b50cf7e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_autos_video_olasz_rendor","timestamp":"2019. február. 25. 14:44","title":"Mint egy csendőrvígjáték, ahogy az olaszok felvezetnek egy VIP-buszt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf785cc-d462-44ae-ac07-1dad1bd1babc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elemeiről ismert Energizer a barcelonai MWC-n is büszkén mutogatja vadonatúj, 18 ezer mAh kapacitású akkumulátorral szerelt mobilját. Nehéz is lenne nem kiszúrni: az eszköz akkora, mintha két telefont olvasztottak volna egybe. ","shortLead":"Az elemeiről ismert Energizer a barcelonai MWC-n is büszkén mutogatja vadonatúj, 18 ezer mAh kapacitású akkumulátorral...","id":"20190226_energizer_power_max_p18k_pop_hosszu_uzemideju_telefon_mwc_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecf785cc-d462-44ae-ac07-1dad1bd1babc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104a8eba-895d-4cb5-b29f-83af312967a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_energizer_power_max_p18k_pop_hosszu_uzemideju_telefon_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 26. 13:03","title":"Az igazi féltégla: ez a mobil egy hétig is bírja töltés nélkül, de megvan az ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bc9708-9d01-49c6-9398-9c489e3ba27b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei vasárnap este mutatta be az összehajtható okostelefonját, hamarabb, mint a (szintén) kínai Oppo. Utóbbi cég ezért visszavonulót fújt, mert ugyanúgy néz ki a mobiljuk, mint a Mate X.","shortLead":"A Huawei vasárnap este mutatta be az összehajtható okostelefonját, hamarabb, mint a (szintén) kínai Oppo. Utóbbi cég...","id":"20190225_oppo_osszehajthato_okostelefon_mobile_world_congress_mwc_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64bc9708-9d01-49c6-9398-9c489e3ba27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e2738e-5745-42ec-aab6-24b7ca43df19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_oppo_osszehajthato_okostelefon_mobile_world_congress_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 10:33","title":"Annyira hasonlít az Oppo összehajtható okostelefonja a Huawei Mate X-re, hogy inkább be sem mutatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a436b20-2677-4f44-b145-aedd418467d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nukleáris fúziót hozott létre egy amerikai tinédzser a szülei házában saját maga által kialakított laboratóriumban. 12 éves volt, amikor ez sikerült neki, az előző rekorder 14 évesen érte el ezt.","shortLead":"Nukleáris fúziót hozott létre egy amerikai tinédzser a szülei házában saját maga által kialakított laboratóriumban. 12...","id":"20190224_Hazi_fuzios_reaktort_epitett_egy_12_eves_fiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a436b20-2677-4f44-b145-aedd418467d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2844faf5-cf1b-477d-b599-eb4c5c1135a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_Hazi_fuzios_reaktort_epitett_egy_12_eves_fiu","timestamp":"2019. február. 24. 16:32","title":"Házi fúziós reaktort épített egy 12 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15570993-da68-4c1c-a588-87e1280e2467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tényleg itt a tavasz.","shortLead":"Tényleg itt a tavasz.","id":"20190226_Csutortokon_mar_20_fok_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15570993-da68-4c1c-a588-87e1280e2467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89022772-e2bd-4127-bb17-8006dec1bdcc","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Csutortokon_mar_20_fok_is_lehet","timestamp":"2019. február. 26. 05:32","title":"Csütörtökön már 20 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccffdcc-e6e9-408e-95aa-8d0987496f56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A finn néppárt vezetője is úgy véli, itt az idő. ","shortLead":"A finn néppárt vezetője is úgy véli, itt az idő. ","id":"20190225_Meg_valaki_kizarna_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ccffdcc-e6e9-408e-95aa-8d0987496f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5076cc3d-e73a-4714-bfcd-bfada8fa0705","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Meg_valaki_kizarna_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2019. február. 25. 09:32","title":"Még valaki kizárná a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s politikus így nem tehette fel azonnali kérdését a honvédelmi miniszternek, Benkő Tibornak.","shortLead":"A DK-s politikus így nem tehette fel azonnali kérdését a honvédelmi miniszternek, Benkő Tibornak.","id":"20190225_Kover_meghallotta_Vadai_kerdesenek_a_cimet_es_egybol_visszautasitotta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a72dcf-ea04-4e4f-8a78-602a1de545d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Kover_meghallotta_Vadai_kerdesenek_a_cimet_es_egybol_visszautasitotta","timestamp":"2019. február. 25. 15:53","title":"Kövér meghallotta Vadai kérdésének a címét, és egyből visszautasította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]