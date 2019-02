Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a5b64b4-c501-47b5-9901-70cdcb0ecfee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SanDisk márkát tulajdonló Western Digital, valamint a Micron egyszerre mutatták be az új, 1 TB-os microSD-kártyát, ami nemcsak tárhelyben lesz nagyobb az 512 GB-os változatnál, de árban is a dupláját kell kifizetni érte.","shortLead":"A SanDisk márkát tulajdonló Western Digital, valamint a Micron egyszerre mutatták be az új, 1 TB-os microSD-kártyát...","id":"20190227_microsd_kartya_1tb_sandisk_western_digital_micron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a5b64b4-c501-47b5-9901-70cdcb0ecfee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580cb157-6590-4fa6-a344-9b582db045c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_microsd_kartya_1tb_sandisk_western_digital_micron","timestamp":"2019. február. 27. 11:03","title":"Erre rengeteg dolog felfér: itt az 1024 GB-os microSD memóriakártya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f9809e-59dc-40d6-826a-471b06510ece","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A levél szerint még további 18 tulajdonos kapott ugyanilyen felszólítást. Természetesen Orbán mellett az egyet és a spermiumot más szóval is tartalmazta a felirat, amit a tulajdonosnak azonnali hatállyal le kell mosnia.","shortLead":"A levél szerint még további 18 tulajdonos kapott ugyanilyen felszólítást. Természetesen Orbán mellett az egyet és...","id":"20190228_Orbanos_graffiti_kerult_egy_soproni_garazsra_az_onkormanyzat_a_tulajdonosnak_irt_hogy_azonnal_takaritsak_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62f9809e-59dc-40d6-826a-471b06510ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60e24e5-8f83-4979-8d12-f05c1e3f6e42","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Orbanos_graffiti_kerult_egy_soproni_garazsra_az_onkormanyzat_a_tulajdonosnak_irt_hogy_azonnal_takaritsak_le","timestamp":"2019. február. 28. 09:47","title":"Orbános graffiti került egy soproni garázsra, az önkormányzat azonnal írt, hogy takarítsák le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden évben műanyag palackok milliói kerülnek az óceánokba és a tengerekbe, a Glastonbury Fesztivál szervezői ezért úgy döntöttek, ők is kiveszik a részüket a bolygó megmentéséből. ","shortLead":"Minden évben műanyag palackok milliói kerülnek az óceánokba és a tengerekbe, a Glastonbury Fesztivál szervezői ezért...","id":"20190227_pet_palack_egyszer_hasznalatos_muanyagok_glastonbury_fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c8ff18-bd26-42b8-b747-90b7669a1c00","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_pet_palack_egyszer_hasznalatos_muanyagok_glastonbury_fesztival","timestamp":"2019. február. 27. 21:03","title":"Dobja a műanyag palackokat a világ legnagyobb zenei fesztiválja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07ee8a0-df21-4741-a18e-2a7b4fe0ced6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rohamtempóban sodródik a néppárti kizárás felé a Fidesz, most belga és luxemburgi konzervatívok kérik Joseph Daul néppárti elnököt, hogy cselekedjen.","shortLead":"Rohamtempóban sodródik a néppárti kizárás felé a Fidesz, most belga és luxemburgi konzervatívok kérik Joseph Daul...","id":"20190228_Harom_part_is_levelet_irt_a_Neppart_elnokenek_hogy_zarja_ki_a_Fideszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b07ee8a0-df21-4741-a18e-2a7b4fe0ced6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a97d7b4-a2be-4eb5-8ee7-8ca5daa7bd26","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Harom_part_is_levelet_irt_a_Neppart_elnokenek_hogy_zarja_ki_a_Fideszt","timestamp":"2019. február. 28. 19:26","title":"Három párt is levelet írt a Néppárt elnökének, hogy zárja ki a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jó idővel búcsúzott a február. ","shortLead":"Jó idővel búcsúzott a február. ","id":"20190228_Melegrekord_tel_tavasz_OMSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b2f85a-4e9b-4f9d-a3dd-ea2cd769afc4","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Melegrekord_tel_tavasz_OMSZ","timestamp":"2019. február. 28. 20:27","title":"Több melegrekord is megdőlt a tél utolsó napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csoportos elbocsátás még januárban történt, de csak most kapott nyilvánosságot.","shortLead":"A csoportos elbocsátás még januárban történt, de csak most kapott nyilvánosságot.","id":"20190227_Kirugtak_30_embert_a_budaorsi_Tescotol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edab0ac-548d-411d-9506-f58681940753","keywords":null,"link":"/kkv/20190227_Kirugtak_30_embert_a_budaorsi_Tescotol","timestamp":"2019. február. 27. 16:49","title":"Kirúgtak 30 embert a budaörsi Tescótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kislány a terhesség 23. hetében járt. ","shortLead":"A kislány a terhesség 23. hetében járt. ","id":"20190228_Abortusz_csaszarmetszes_gyerek_nemi_eroszak_Argentina_kislany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3977bc9-56c5-412c-bb18-b0fb92bfe9f6","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Abortusz_csaszarmetszes_gyerek_nemi_eroszak_Argentina_kislany","timestamp":"2019. február. 28. 19:27","title":"Halogatták az abortuszát, császármetszést kellett végezni egy 11 éves kislányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Cáfolja a reggel a Magyar Nemzetben megjelent cikk állításait a Spar; közleményük szerint csak félelmet és feszültséget szül a \"lejárató kampány\".","shortLead":"Cáfolja a reggel a Magyar Nemzetben megjelent cikk állításait a Spar; közleményük szerint csak félelmet és feszültséget...","id":"20190228_Reagalt_a_Spar_a_kivonulasukrol_szolo_hirre_ez_egy_lejarato_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7722a79-c276-43da-a80f-96a8230dc6f0","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Reagalt_a_Spar_a_kivonulasukrol_szolo_hirre_ez_egy_lejarato_kampany","timestamp":"2019. február. 28. 10:51","title":"Reagált a Spar a kivonulásukról szóló hírre: \"Ez egy lejárató kampány\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]