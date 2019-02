Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"660f4369-cc8e-4b5a-8dd4-ba8d6f89a053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktornak és Áder Jánosnak nem indult igazán jól ez az év, Márki-Zay Péter viszont még inkább tényezővé vált a politikai életben. A Medián megnézte azt is, hogy állnak most a főpolgármester-jelöltek.","shortLead":"Orbán Viktornak és Áder Jánosnak nem indult igazán jól ez az év, Márki-Zay Péter viszont még inkább tényezővé vált...","id":"20190226_Median_Egyre_tobben_ismerik_meg_az_ellenzek_vezetoit_Puzser_lemaradt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=660f4369-cc8e-4b5a-8dd4-ba8d6f89a053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0933e0-b7af-4b38-bae1-ff286fc389b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Median_Egyre_tobben_ismerik_meg_az_ellenzek_vezetoit_Puzser_lemaradt","timestamp":"2019. február. 26. 13:25","title":"Medián: Egyre többen ismerik meg az ellenzék vezetőit, Puzsér lemaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"13 republikánus képviselő is a demokratákkal együtt voksolt, de Trump még megvétózhatja a döntést. ","shortLead":"13 republikánus képviselő is a demokratákkal együtt voksolt, de Trump még megvétózhatja a döntést. ","id":"20190227_A_kepviselohaz_megsemmisitette_a_Trump_altal_kihirdetett_rendkivuli_allapotot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fca5359-8e30-4c82-a778-4c3a1b9ba994","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_A_kepviselohaz_megsemmisitette_a_Trump_altal_kihirdetett_rendkivuli_allapotot","timestamp":"2019. február. 27. 05:26","title":"A képviselőház megsemmisítette a Trump által kihirdetett rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bdf5d9-b20b-47d0-a277-bd35390afca4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A most leleplezett Polestar szedán nem titkoltan a Tesla Model 3-mal kíván rivalizálni. És elsőként Android fut a fedélzeti rendszerén.","shortLead":"A most leleplezett Polestar szedán nem titkoltan a Tesla Model 3-mal kíván rivalizálni. És elsőként Android fut...","id":"20190228_500_kilometeres_hatotavval_tamad_a_teslara_a_volvo_uj_villanyautoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4bdf5d9-b20b-47d0-a277-bd35390afca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75a7f3b-c088-43dc-b8d6-efd8315c321f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_500_kilometeres_hatotavval_tamad_a_teslara_a_volvo_uj_villanyautoja","timestamp":"2019. február. 28. 08:21","title":"500 kilométeres hatótávval támad a Teslára a Volvo új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01393d1-c343-43a3-80b1-bb34cf6ea7c6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor csak visszafogottan provokál, hiszen az egyetlen olyan brüsszeli politikust tette Soros György mellé a plakátra, aki idén májusban biztosan nyugdíjba vonul. A Fidesz néppárti tagsága egyébként Berlinben dől el, és Merkeléknek nem érdeke szakításig vinni a dolgot – írja az e heti HVG.","shortLead":"Orbán Viktor csak visszafogottan provokál, hiszen az egyetlen olyan brüsszeli politikust tette Soros György mellé...","id":"20190228_A_nemet_partok_kozul_egyedul_a_CDUnak_nem_erdeke_a_Fidesz_megbuntetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e01393d1-c343-43a3-80b1-bb34cf6ea7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464d7230-7759-4454-b955-4e4d1ace29de","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_A_nemet_partok_kozul_egyedul_a_CDUnak_nem_erdeke_a_Fidesz_megbuntetese","timestamp":"2019. február. 28. 09:22","title":"A Fidesz jól kalkulál: a néppárt legfontosabb tagjának nem érdeke szakításig vinni a dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig azonban mindössze négy ügyben született bírósági döntés. ","shortLead":"Eddig azonban mindössze négy ügyben született bírósági döntés. ","id":"20190227_Polt_Peter_151_ugyben_nyomoznak_valasztasi_csalas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be4a1a8-a9b6-4287-a776-2211a3886a43","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Polt_Peter_151_ugyben_nyomoznak_valasztasi_csalas_miatt","timestamp":"2019. február. 27. 09:02","title":"Polt Péter: 151 ügyben nyomoznak választási csalás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9832cb6c-61dc-45cb-90dc-7651f1b59a23","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy a kormánypárti képviselők előre tájékoztatták a költségvetési bizottság elnökét, Varju Lászlót, blokkolták a meghallgatás napirendre tűzését. A téma Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteinek finanszírozási terve lett volna.","shortLead":"Ahogy a kormánypárti képviselők előre tájékoztatták a költségvetési bizottság elnökét, Varju Lászlót, blokkolták...","id":"20190226_lovasz_laszlo_palkovics_laszlo_mta_kutatointezetek_finanszirozas_koltsegvetesi_bizottsg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9832cb6c-61dc-45cb-90dc-7651f1b59a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2027635-b909-45e0-a9eb-77c975b34ded","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_lovasz_laszlo_palkovics_laszlo_mta_kutatointezetek_finanszirozas_koltsegvetesi_bizottsg","timestamp":"2019. február. 26. 15:59","title":"Tényleg nem hallgatták meg Lovászt és Palkovicsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy magasrangú orosz illetékes azzal vádolta az USA-t, azért telepít amerikai erőket Puerto Ricóba és Kolumbiába, hogy előkészítsen egy venezuelai katonai beavatkozást. Nyikolaj Patrusev, az orosz Biztonsági Tanács titkára szerint Washington célja a Moszkva szövetségesének számító államfő, Nicolás Maduro hatalmának a megdöntése.","shortLead":"Egy magasrangú orosz illetékes azzal vádolta az USA-t, azért telepít amerikai erőket Puerto Ricóba és Kolumbiába...","id":"20190226_Az_amerikai_csapatmozgasok_venezuelai_beavatkozasra_utalnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509672e9-1395-4fed-876d-0a559b1de6d9","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Az_amerikai_csapatmozgasok_venezuelai_beavatkozasra_utalnak","timestamp":"2019. február. 26. 15:20","title":"Moszkva: Az amerikai csapatmozgások venezuelai beavatkozásra utalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455ec0e7-88b7-45c6-8059-94c08d2f1ae2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vélhetően felfogta, hogy nem a jó irányba megy, próbálta menteni a helyzetet.","shortLead":"Vélhetően felfogta, hogy nem a jó irányba megy, próbálta menteni a helyzetet.","id":"20190227_Sztrokot_kaphatott_egy_kamionos_aki_szembe_ment_a_forgalommal_Szombathelynel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=455ec0e7-88b7-45c6-8059-94c08d2f1ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b8930f-8858-489a-857d-e39b940227b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_Sztrokot_kaphatott_egy_kamionos_aki_szembe_ment_a_forgalommal_Szombathelynel","timestamp":"2019. február. 27. 09:08","title":"Sztrókot kaphatott egy kamionos, aki szembement a forgalommal Szombathelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]