[{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De az áldozatokat képviselő szervezetek szerint kevés konkrét lépést foganatosítottak a konferencián. ","shortLead":"De az áldozatokat képviselő szervezetek szerint kevés konkrét lépést foganatosítottak a konferencián. ","id":"20190224_Ferenc_papa_ismet_a_papi_pedofilia_elitelesere_szolitott_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768fae94-38f6-4f32-9761-64be7b56bdb6","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Ferenc_papa_ismet_a_papi_pedofilia_elitelesere_szolitott_fel","timestamp":"2019. február. 24. 13:42","title":"Ferenc pápa ismét a papi pedofília elítélésére szólított fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741e2542-13b6-4ecd-b6da-e98b788fad09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több felvétel kerül fel a netre a vasárnap délután bemutatott Mate X-ről. A Huawei hajtogathatós telefonját az Engadget újságíróinak is sikerült kipróbálniuk.","shortLead":"Egyre több felvétel kerül fel a netre a vasárnap délután bemutatott Mate X-ről. A Huawei hajtogathatós telefonját...","id":"20190225_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon_mwc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=741e2542-13b6-4ecd-b6da-e98b788fad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a361d95-a7e6-485a-a537-9907b78d478f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 20:03","title":"Itt van közelről a Huawei csodamobilja, az összehajtható Mate X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654cdc2c-6d28-485d-beb0-06edec6d823c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ericsson új, mesterséges intelligencia alapú menedzselt szolgáltatást vezet be a mobilszolgáltatók számára. A vállalat szerint megoldásával a reaktív működés helyett adatalapú, prediktív működésre nyílik lehetőség. Ez egyik oldalról javíthatja az ügyfélélményt, másik oldalról optimalizálja a költségeket.","shortLead":"Az Ericsson új, mesterséges intelligencia alapú menedzselt szolgáltatást vezet be a mobilszolgáltatók számára...","id":"20190224_ericsson_operations_engine_mesterseges_intelligencia_5g","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=654cdc2c-6d28-485d-beb0-06edec6d823c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf1d691-abfc-4865-8b7e-8d92a0056f24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_ericsson_operations_engine_mesterseges_intelligencia_5g","timestamp":"2019. február. 24. 14:03","title":"Még azelőtt megszólal majd a csengő a mobilszolgáltatónál, mielőtt az ügyfél érezné, hogy baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c325e75-cff9-4ea3-b2cf-0cd4e5262793","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újonnan akár 40 millió forint feletti Maserati Levante látványos fogás, az biztos.","shortLead":"Az újonnan akár 40 millió forint feletti Maserati Levante látványos fogás, az biztos.","id":"20190225_lopott_maserati_levante_csengersima","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c325e75-cff9-4ea3-b2cf-0cd4e5262793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb164a9-9f53-4275-8982-e196a812afe5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_lopott_maserati_levante_csengersima","timestamp":"2019. február. 25. 08:03","title":"Nem sok ilyen 30 milliós Maserati van az utakon, ráadásul ez lopott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1117366-5d41-4d67-965f-0b79b447f093","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az operatőr szerint méltatlan, hogy a januárban elhunyt Andy Vajnáról megfeledkeztek az Oscar-ceremónia szervezői.","shortLead":"Az operatőr szerint méltatlan, hogy a januárban elhunyt Andy Vajnáról megfeledkeztek az Oscar-ceremónia szervezői.","id":"20190226_Koltai_Lajos_nem_akarja_elhinni_hogy_Andy_Vajna_kimaradt_a_megemlekezesekbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1117366-5d41-4d67-965f-0b79b447f093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16133d2-a21c-46f1-b67b-1f2bfbf7dd42","keywords":null,"link":"/kultura/20190226_Koltai_Lajos_nem_akarja_elhinni_hogy_Andy_Vajna_kimaradt_a_megemlekezesekbol","timestamp":"2019. február. 26. 09:08","title":"Koltai Lajos nem akarja elhinni, hogy Andy Vajna kimaradt a megemlékezésekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdae48d8-da96-4b69-9a27-91b1dff67856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy holttestet találtak a miskolci tűzoltók, miután eloltották a kigyulladt szobát.","shortLead":"Egy holttestet találtak a miskolci tűzoltók, miután eloltották a kigyulladt szobát.","id":"20190225_Kigyulladt_egy_lakas_Miskolcon_egy_ember_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdae48d8-da96-4b69-9a27-91b1dff67856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca90a3b-2848-4013-b38a-eb963d8769cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Kigyulladt_egy_lakas_Miskolcon_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. február. 25. 05:10","title":"Kigyulladt egy lakás Miskolcon, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40270b83-b538-4bf9-8b56-49e5dc928519","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"51 százalék az MLSZ-elnök szerint az esélye annak, hogy Szlovákia és Wales előtt végzünk az Eb-selejtezőn.","shortLead":"51 százalék az MLSZ-elnök szerint az esélye annak, hogy Szlovákia és Wales előtt végzünk az Eb-selejtezőn.","id":"20190225_Csanyi_a_szurkoloi_kartya_Pinter_es_Leekens_kinevezesenel_is_rosszabb_otlet_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40270b83-b538-4bf9-8b56-49e5dc928519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2171e7-066a-45c2-a71d-593ce559e0f1","keywords":null,"link":"/sport/20190225_Csanyi_a_szurkoloi_kartya_Pinter_es_Leekens_kinevezesenel_is_rosszabb_otlet_volt","timestamp":"2019. február. 25. 12:28","title":"Csányi: A szurkolói kártya Pintér és Leekens kinevezésénél is rosszabb ötlet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472932f3-2b9c-4176-9540-d4158d63dca8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Manchester City megvédte címét az angol labdarúgó Ligakupában, miután a vasárnapi, londoni döntőben tizenegyespárbajt követően legyőzte a Chelsea-t. A londoniaknál volt dráma bőven.","shortLead":"A Manchester City megvédte címét az angol labdarúgó Ligakupában, miután a vasárnapi, londoni döntőben tizenegyespárbajt...","id":"20190224_chelsea_manchester_united_angol_ligakupa_maurizio_sarri_kepa_arrizabalaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=472932f3-2b9c-4176-9540-d4158d63dca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c70701-7c08-416c-be47-c1166324b55a","keywords":null,"link":"/sport/20190224_chelsea_manchester_united_angol_ligakupa_maurizio_sarri_kepa_arrizabalaga","timestamp":"2019. február. 24. 21:12","title":"Ilyet még nem látott a futballvilág: ellenszegült edzőjének a Chelsea kapusa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]