[{"available":true,"c_guid":"f36a0176-79fe-4332-9acc-a72d10bcd80c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Könnyű testi sértéssel gyanúsítják.","shortLead":"Könnyű testi sértéssel gyanúsítják.","id":"20190228_Ferfi_pofon_gyerek_rendorseg_Westend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f36a0176-79fe-4332-9acc-a72d10bcd80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0814d8-1309-44c9-8a82-2ae43909f1ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Ferfi_pofon_gyerek_rendorseg_Westend","timestamp":"2019. február. 28. 18:03","title":"Megvan a férfi, aki megpofozott egy tízéves gyereket a Westendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az állat súlyos sérüléseket szenvedett, elaltatták. ","shortLead":"Az állat súlyos sérüléseket szenvedett, elaltatták. ","id":"20190228_Masfel_honap_elzaras_kutya_balta_allatkinzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d37f1ef-3a2f-497a-9030-38d8b425fbf9","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Masfel_honap_elzaras_kutya_balta_allatkinzas","timestamp":"2019. február. 28. 17:22","title":"Másfél hónap elzárásra ítélt a bíróság egy férfit, aki baltával ütött egy kiskutyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8481055-2f30-4f3a-943b-aa98db0c67fd","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az energetikai hivatal azért fizetne közpénzből a Budavári Önkormányzatnak 68 millió forintot, hogy az elnök legyen továbbra is egy 101 négyzetméteres, a Halászbástyához közeli lakás bérlője – derül ki a hvg.hu birtokába került javaslatból. Ebből ugyanis megtudtuk, hogy a korábban fideszes országgyűlési képviselőként tevékenykedő elnök, Dorkota Lajos már kinevezése óta használhatja a 153 millió forintot érő ingatlant Orbán Viktor hivatalának köszönhetően. Az elnök fizetése közel 3,3 millió, de még a várbeli lakás kedvezményes, 43 ezer forintos bérleti díját is a hivatal állja. Az energetikai hivatal szerint az elnököt egy miniszteréhez hasonló juttatások illetik meg, de azt nem tudták megmagyarázni, miért nem találtak költséghatékonyabb megoldást, mint hogy egy jogért fizetnek ki ennyit.","shortLead":"Az energetikai hivatal azért fizetne közpénzből a Budavári Önkormányzatnak 68 millió forintot, hogy az elnök legyen...","id":"20190228_68_millio_forintot_fizettek_csak_a_jogert_hogy_az_energetikai_hivatal_elnoke_is_a_Varban_lakhasson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8481055-2f30-4f3a-943b-aa98db0c67fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a29a103-011e-4cb4-8964-2dd2b0c3b2ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_68_millio_forintot_fizettek_csak_a_jogert_hogy_az_energetikai_hivatal_elnoke_is_a_Varban_lakhasson","timestamp":"2019. február. 28. 06:30","title":"Várbeli lakás az energetikai fejesnek is: 3 milliós fizetés, 43 ezres lakbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szigeteken állat formájú házak állnak majd, hogy mi lesz bennük, rejtély. Ahogy az is: miként lehetséges, hogy a városban, amely tízmilliárdokat költött az elmúlt négy évben különböző sport- és turisztikai fejlesztésekre nem jut néhány tíz millió forint tizenhét család tisztességes kártérítésére, akiknek a telkeit épp a fejlesztések miatt sajátították ki.","shortLead":"A szigeteken állat formájú házak állnak majd, hogy mi lesz bennük, rejtély. Ahogy az is: miként lehetséges...","id":"20190301_Tombol_a_kisvardai_kreativitas_szigeteket_epitenek_persze_elobb_tavat_is_kell_asni_hozza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443790d4-8771-4955-8ca1-5feb3e51eb5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Tombol_a_kisvardai_kreativitas_szigeteket_epitenek_persze_elobb_tavat_is_kell_asni_hozza","timestamp":"2019. március. 01. 13:00","title":"Tombol a kisvárdai kreativitás: szigeteket építenek, persze előbb tavat is kell ásni hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állításnak nincs semmilyen tudományos alapja. ","shortLead":"Az állításnak nincs semmilyen tudományos alapja. ","id":"20190228_Eltuntette_a_Netflix_a_dokumentumfilmet_amely_azt_allitotta_hogy_a_gyokerkezelesek_rakot_okoznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab8fda9-ce33-4236-9108-c05284683298","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Eltuntette_a_Netflix_a_dokumentumfilmet_amely_azt_allitotta_hogy_a_gyokerkezelesek_rakot_okoznak","timestamp":"2019. február. 28. 06:56","title":"Eltüntette a Netflix a dokumentumfilmet, amely azt állította, hogy a gyökérkezelések rákot okoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1961c834-5cd9-4788-9b3a-770e3650c333","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Amikor számos jelentkezővel együtt állásinterjún veszünk részt, több céggel versengünk egy üzlet megszerzéséért vagy egy dalversenyen indulunk, éppolyan fontos az időzítés, mint maga a teljesítmény. Lássuk, mikor tanácsos elsőnek lenni, és mikor nem.","shortLead":"Amikor számos jelentkezővel együtt állásinterjún veszünk részt, több céggel versengünk egy üzlet megszerzéséért vagy...","id":"20190228_Mikor_erdemes_elsonek_lenni_a_sorban_Es_mikor_kifejezetten_hatranyos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1961c834-5cd9-4788-9b3a-770e3650c333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f735f56d-6162-4825-b602-ebeb8141ce90","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190228_Mikor_erdemes_elsonek_lenni_a_sorban_Es_mikor_kifejezetten_hatranyos","timestamp":"2019. február. 28. 13:15","title":"Mikor érdemes elsőnek lenni a sorban? És mikor kifejezetten hátrányos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő állta a sarat, de kormányt és médiáját a tények nem szokták zavarni.","shortLead":"Az EP-képviselő állta a sarat, de kormányt és médiáját a tények nem szokták zavarni.","id":"20190228_A_migranskartyakkal_probalta_Javort_sarokba_szoritani_a_Magyar_Nemzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29411af-26c2-42a3-823e-23802c13cfcc","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_A_migranskartyakkal_probalta_Javort_sarokba_szoritani_a_Magyar_Nemzet","timestamp":"2019. február. 28. 09:51","title":"A migránskártyákkal próbálta Jávort sarokba szorítani a Magyar Nemzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Névtelenséget kérő facebookos források szerint Mark Zuckerbergék egy 50 fős mérnökcsapatot állítottak rá arra a projektre, amelyben saját kriptovalutát fejlesztenének a platform számára.","shortLead":"Névtelenséget kérő facebookos források szerint Mark Zuckerbergék egy 50 fős mérnökcsapatot állítottak rá arra...","id":"20190301_facebook_kriptovaluta_kriptopenz_messenger_whatsapp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed1f773-82bd-4f13-94e3-ef5cb12f965a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_facebook_kriptovaluta_kriptopenz_messenger_whatsapp","timestamp":"2019. március. 01. 10:36","title":"Saját pénzt készít a Facebook, a WhatsAppban is fizethetnénk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]