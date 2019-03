Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fdad5d0-127c-47bb-98b9-f7827ebb1c46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Koszovó már 2010-ben és 2015-ben is kezdeményezte felvételét, de mindig vannak, akik blokkolják.","shortLead":"Koszovó már 2010-ben és 2015-ben is kezdeményezte felvételét, de mindig vannak, akik blokkolják.","id":"20190301_Ismet_az_Interpoltagsag_miatt_feszult_egymasnak_Szerbia_es_Koszovo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fdad5d0-127c-47bb-98b9-f7827ebb1c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77586b69-3a21-4b36-b280-dc3a0d9ba5dc","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Ismet_az_Interpoltagsag_miatt_feszult_egymasnak_Szerbia_es_Koszovo","timestamp":"2019. március. 01. 12:15","title":"Ismét az Interpol-tagság miatt feszült egymásnak Szerbia és Koszovó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közreadta határozatát a jogellenes bevándorlás elősegítését szankcionáló új büntetőjogi tényállásról – vagyis a Stop Soros-törvényben foglaltakról – szóló határozatát az Alkotmánybíróság (Ab).","shortLead":"Közreadta határozatát a jogellenes bevándorlás elősegítését szankcionáló új büntetőjogi tényállásról – vagyis a Stop...","id":"20190228_alkotmanybirosag_stop_soros_jogellenes_bevandorlas_elosegitese_buntetojogi_tenyallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74da3ea-9037-417f-94ff-b2436a59ecbf","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_alkotmanybirosag_stop_soros_jogellenes_bevandorlas_elosegitese_buntetojogi_tenyallas","timestamp":"2019. február. 28. 10:52","title":"Nem alkotmányellenes a Stop Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2009 óta nem ment ennyire kevés európai Nagy-Britanniába.","shortLead":"2009 óta nem ment ennyire kevés európai Nagy-Britanniába.","id":"20190228_A_Brexitre_szavazok_elertek_hogy_az_europaiak_helyett_EUn_kivuli_bevandorlok_erkezzenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd520a09-8fe4-4501-a59d-cba53c67451b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_A_Brexitre_szavazok_elertek_hogy_az_europaiak_helyett_EUn_kivuli_bevandorlok_erkezzenek","timestamp":"2019. február. 28. 21:41","title":"A Brexitre szavazók elérték, hogy az európaiak helyett EU-n kívüli bevándorlók érkezzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc0cb56-21f2-4623-8cf4-c29696b9cd38","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"“Búcsúzni a szextől, ha eljön a klimax?”, “Változókor után rémálom a szex?” – ilyen és ehhez hasonló cikkek tömkelegét dobja fel a Google, ha rákeresünk a szex és menopauza szavakra. De tényleg ez az igazság? Ha jön a klimax, akkor biztosan nincs többé jó szex? Összegyűjtöttük az ilyenkor leggyakrabban jelentkező intim problémákat, azok okát és megoldásait is.\r

\r

","shortLead":"“Búcsúzni a szextől, ha eljön a klimax?”, “Változókor után rémálom a szex?” – ilyen és ehhez hasonló cikkek tömkelegét...","id":"remifeminplus_20190227_Igy_lesz_jo_a_szex_a_valtozokorban_is_menopauza_remifemin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adc0cb56-21f2-4623-8cf4-c29696b9cd38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9210282-540a-4edc-b5a6-e14e4e87555d","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20190227_Igy_lesz_jo_a_szex_a_valtozokorban_is_menopauza_remifemin","timestamp":"2019. február. 28. 19:22","title":"Így lesz jó a szex a változókorban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"2337b29a-46b5-4dc3-98dc-07d591812131","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jó idővel búcsúzott a február. ","shortLead":"Jó idővel búcsúzott a február. ","id":"20190228_Melegrekord_tel_tavasz_OMSZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b2f85a-4e9b-4f9d-a3dd-ea2cd769afc4","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Melegrekord_tel_tavasz_OMSZ","timestamp":"2019. február. 28. 20:27","title":"Több melegrekord is megdőlt a tél utolsó napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8eaad5b-46c8-4fa6-b25c-acbb102e6647","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban össztüzet zúdított az amerikai kormány a Huaweire, ezért a kínai cég most szeretné tisztázni a félreértéseket.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban össztüzet zúdított az amerikai kormány a Huaweire, ezért a kínai cég most szeretné tisztázni...","id":"20190301_huawei_wall_street_journal_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8eaad5b-46c8-4fa6-b25c-acbb102e6647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b167d0c7-77b1-45fa-b7df-4b21133e5185","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_huawei_wall_street_journal_hirdetes","timestamp":"2019. március. 01. 09:33","title":"Visszavág a Huawei: egész oldalas hirdetésben hívták meg a cég központjába a teljes amerikai sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04ce6f5-df0f-4f7f-9c35-f84ff4140a32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épphogy csak megismerhettük a 7 nanométeres technológiával készülő áramköröket, de a hírek már arról szólnak, hogy a jövő évi iPhone-ok fő áramköre 5 nm-es gyártástechnológiával fog készülni. És valószínűleg nem lesz ebben egyedül.","shortLead":"Épphogy csak megismerhettük a 7 nanométeres technológiával készülő áramköröket, de a hírek már arról szólnak...","id":"20190301_tsmc_5nm_technologia_processzor_lapkakeszlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d04ce6f5-df0f-4f7f-9c35-f84ff4140a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f091f204-67d8-40c6-ac17-3383ddc1a0ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_tsmc_5nm_technologia_processzor_lapkakeszlet","timestamp":"2019. március. 01. 13:03","title":"Most még a heteseket csodáljuk, de már készülőben az ötösök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fe9018-0c61-4a85-9bbd-7b2edb651271","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hamarosan kiírják a pályázatot a renoválásra, és a tervek szerint 2021-ben ismét áthaladhatnak a turisták a Vasari-folyosón. ","shortLead":"Hamarosan kiírják a pályázatot a renoválásra, és a tervek szerint 2021-ben ismét áthaladhatnak a turisták...","id":"20190228_Ujranyitjak_Firenze_titkos_folyosojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28fe9018-0c61-4a85-9bbd-7b2edb651271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e3bbf9-43da-4798-abd8-0439f4a13765","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Ujranyitjak_Firenze_titkos_folyosojat","timestamp":"2019. február. 28. 11:09","title":"Újranyitják Firenze \"titkos\" folyosóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]