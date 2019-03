Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy genfi ​​rendőrt egy évnyi, felfüggesztett szabadságvesztésre és komoly pénzbírságra ítélték, mert túl gyorsan üldözött egy betörőt.","shortLead":"Egy genfi ​​rendőrt egy évnyi, felfüggesztett szabadságvesztésre és komoly pénzbírságra ítélték, mert túl gyorsan...","id":"20190301_svajc_gyorshajtas_rendor_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8369b7-a074-454c-b665-37b4194c3a97","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_svajc_gyorshajtas_rendor_birsag","timestamp":"2019. március. 01. 14:23","title":"Svájcban még a rendőröket is megbüntetik, ha túl gyorsan üldöznek valakit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértői vizsgálatot a XVII. kerület polgármestere rendelte meg. ","shortLead":"A szakértői vizsgálatot a XVII. kerület polgármestere rendelte meg. ","id":"20190301_A_fuggetlen_szakerto_szerint_is_brutalis_a_Ferihegy_mellett_elok_helyzete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da34c86d-f6a0-449a-86e3-ae9be329d641","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_A_fuggetlen_szakerto_szerint_is_brutalis_a_Ferihegy_mellett_elok_helyzete","timestamp":"2019. március. 01. 16:08","title":"A független szakértő szerint is brutális a ferihegyi zajszennyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb7a57c-c45a-444a-bca3-d93973bb19aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lassan két számjegyű lesz a Fidesz távozását óhajtó európai konzervatív pártok száma.\r

","shortLead":"Lassan két számjegyű lesz a Fidesz távozását óhajtó európai konzervatív pártok száma.\r

","id":"20190301_Ujabb_a_legnagyobb_gorog_konzervativ_part_is_jelezte_szeretne_ha_a_Fideszt_kizarnak_az_EPPbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cb7a57c-c45a-444a-bca3-d93973bb19aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c08148-9fde-4952-8515-04cc878a1de4","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Ujabb_a_legnagyobb_gorog_konzervativ_part_is_jelezte_szeretne_ha_a_Fideszt_kizarnak_az_EPPbol","timestamp":"2019. március. 01. 21:02","title":"Újabb, a legnagyobb görög konzervatív párt is jelezte, szeretné, ha a Fideszt kizárnák az EPP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f5b454-9ad3-4920-8edc-9aa2a77f2586","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lecserélték a bírót, ezért mindent újra kell tárgyalni. A Párbeszéd Magyarországért Párt esetében ugyanakkor továbbra is érvényben van az intézkedés.","shortLead":"Visszavonta a Momentum Mozgalom költségvetési támogatásának felfüggesztését az Állami Számvevőszék. A Párbeszéd...","id":"20190228_Allami_Szamvevoszek_Ujra_kaphat_penzt_a_Momentum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c957340-bdf6-4aff-acc8-2a77b4fed017","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Allami_Szamvevoszek_Ujra_kaphat_penzt_a_Momentum","timestamp":"2019. február. 28. 14:48","title":"Állami Számvevőszék: Újra kaphat pénzt a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bíróságra vitte a Ryanair azoknak az utasoknak az ügyét, akiknek sztrájk miatt törölték járatát,vagy emiatt három óránál többet késtek – és nyertek. A döntés már csak azért is figyelemre méltó, mert az Európai Bizottság áprilisban kimondta: egy vadsztrájk nem a társaságon kívül álló körülmény.","shortLead":"Bíróságra vitte a Ryanair azoknak az utasoknak az ügyét, akiknek sztrájk miatt törölték járatát,vagy emiatt három...","id":"20190228_Nem_kell_karteritest_fizetnie_a_Ryanairnek_a_sztrajk_miatt_porul_jart_utasok_reszere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43f626b-eab8-4607-9c55-5b6c7a993c78","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Nem_kell_karteritest_fizetnie_a_Ryanairnek_a_sztrajk_miatt_porul_jart_utasok_reszere","timestamp":"2019. február. 28. 13:00","title":"Nem kell kártérítést fizetnie a Ryanairnek a sztrájk miatt pórul járt utasok részére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korrupciós kiskaput építettek a közbeszerzési törvénybe – írja az e heti HVG.","shortLead":"Korrupciós kiskaput építettek a közbeszerzési törvénybe – írja az e heti HVG.","id":"20190228_Akkora_a_munkaerohiany_hogy_muszaj_bevallalni_a_mutyikat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c853d5-e1e9-4dc6-b3a9-7f4e0ce6a00e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Akkora_a_munkaerohiany_hogy_muszaj_bevallalni_a_mutyikat","timestamp":"2019. február. 28. 14:01","title":"Akkora a munkaerőhiány, hogy muszáj bevállalni a mutyikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HÉV is leállt. ","shortLead":"A HÉV is leállt. ","id":"20190228_Tuz_raklapos_Helsinki_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c031db0d-4f76-4e74-b8dd-8abdcd606f71","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Tuz_raklapos_Helsinki_ut","timestamp":"2019. február. 28. 16:46","title":"Látványos tűz volt a Helsinki úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]