[{"available":true,"c_guid":"08b04c0c-5728-4e87-b932-932de4dffcd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung másfél hete bejelentett aktuális csúcskészüléke sem kerülhette el, hogy értő kezek szétszedjék, az értő szemek pedig felmérjék, mennyi pénzbe is kerül a benne lévő alkatrészek összessége, ha már az összeszerelésüket is beleszámítjuk.","shortLead":"A Samsung másfél hete bejelentett aktuális csúcskészüléke sem kerülhette el, hogy értő kezek szétszedjék, az értő...","id":"20190304_samsung_galaxy_s10_plus_ara_alkatreszek_koltsege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08b04c0c-5728-4e87-b932-932de4dffcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb175e93-c059-4e88-89ed-1d56a1279e27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_samsung_galaxy_s10_plus_ara_alkatreszek_koltsege","timestamp":"2019. március. 04. 11:03","title":"Igazából ennyibe kerül egy Samsung Galaxy S10+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1365cca7-f74d-48ab-8683-9d0da8ddac25","c_author":"Bedő Iván","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, Magyarország nem szórja Afrikára az elektronikai szemetét, de amúgy az EU gond nélkül mérgezi a fekete kontinens lakóit.","shortLead":"Úgy tűnik, Magyarország nem szórja Afrikára az elektronikai szemetét, de amúgy az EU gond nélkül mérgezi a fekete...","id":"20190305_elektronikai_hulladek_afrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1365cca7-f74d-48ab-8683-9d0da8ddac25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0170b547-3858-4b43-8298-f5864526a226","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_elektronikai_hulladek_afrika","timestamp":"2019. március. 05. 14:30","title":"Az életükkel játszanak az afrikaiak, hogy Európában olcsóbb legyen a tévé és a mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444d29df-9723-4c26-8726-df664e154b35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pajkaszeg lakói visszaköltöznek a képernyőre. ","shortLead":"Pajkaszeg lakói visszaköltöznek a képernyőre. ","id":"20190305_A_mi_kis_falunk_sorozat_RTL_Klub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=444d29df-9723-4c26-8726-df664e154b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc78df6-0a4b-4187-91da-3833e47af9dd","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_A_mi_kis_falunk_sorozat_RTL_Klub","timestamp":"2019. március. 05. 11:07","title":"Március végén visszatér A mi kis falunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2caef77-2e4c-4cb0-9503-915874eb6c5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megfontolja, hogy elvigye a Mini gyártását az Egyesült Királyságból, ha az ország megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból – közölte a BMW a Sky News brit hírtelevízióval. Közben a Toyota is jelezte, hogy ha a kilépésnek negatív hatásai lesznek a működésükre, akkor veszélybe kerül a Derby melletti gyáruk működése.","shortLead":"Megfontolja, hogy elvigye a Mini gyártását az Egyesült Királyságból, ha az ország megállapodás nélkül lép ki az Európai...","id":"20190305_brexit_mini_bmw_toyota_autogyartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2caef77-2e4c-4cb0-9503-915874eb6c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df51502e-3ac3-49e0-b595-13cd11796f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_brexit_mini_bmw_toyota_autogyartas","timestamp":"2019. március. 05. 19:26","title":"Brexit: bukhatják a britek a Minik gyártását, lelépne a Toyota is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hatszázezres befektetésért százmilliókat kaszálhat. ","shortLead":"Egy hatszázezres befektetésért százmilliókat kaszálhat. ","id":"20190305_Gyerekei_cegeben_csinalt_szazmilliokat_ero_uzletet_Meszaros_Lorinc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5427b1d0-e106-4212-950c-552dc4d55f17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Gyerekei_cegeben_csinalt_szazmilliokat_ero_uzletet_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. március. 05. 06:50","title":"Gyerekei cégében csinált százmilliókat érő üzletet Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4c27c2-0b32-4927-a198-caefdef46e07","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az előzetes adatok szerint a Reformpárt szerepelt a legjobban az észtországi parlamenti választáson. Ezt azt jelenti, hogy 101 főr törvényhozásban a jobbközép párt 41 helyhez juthat, s az országnak Kaja Kallas személyében először lehet nő miniszterelnöke.","shortLead":"Az előzetes adatok szerint a Reformpárt szerepelt a legjobban az észtországi parlamenti választáson. Ezt azt jelenti...","id":"20190303_Eloszor_lehet_no_miniszterelnoke_Esztorszagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f4c27c2-0b32-4927-a198-caefdef46e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e125b5-7b27-4df6-804d-d53d138d997a","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Eloszor_lehet_no_miniszterelnoke_Esztorszagnak","timestamp":"2019. március. 03. 21:02","title":"Először lehet nő miniszterelnöke Észtországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372724b9-62a9-4fe6-8d34-97785738e8dd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A baleset körülményeit még vizsgálják, de az biztos, hogy az időjárás nagyon szeles volt. ","shortLead":"A baleset körülményeit még vizsgálják, de az biztos, hogy az időjárás nagyon szeles volt. ","id":"20190305_Het_katona_megserult_amikor_dokknak_utkozott_egy_sved_hadihajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=372724b9-62a9-4fe6-8d34-97785738e8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7846c1-5789-457a-a6da-7077a4c17814","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Het_katona_megserult_amikor_dokknak_utkozott_egy_sved_hadihajo","timestamp":"2019. március. 05. 20:04","title":"Hét katona megsérült, amikor dokknak ütközött egy svéd hadihajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8d1da8-1e16-4c2e-a774-b04dfe3449a3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tájékoztatóban le kell írni, hogy nem igazolt a homeopátiás gyógyszerek hatása. ","shortLead":"A tájékoztatóban le kell írni, hogy nem igazolt a homeopátiás gyógyszerek hatása. ","id":"20190305_Marcius_kozepetol_jar_a_tajekoztato_is_a_homeopeatias_gyogyszerek_melle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa8d1da8-1e16-4c2e-a774-b04dfe3449a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddd3841-30cc-4803-b273-34229ff67ed0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Marcius_kozepetol_jar_a_tajekoztato_is_a_homeopeatias_gyogyszerek_melle","timestamp":"2019. március. 05. 06:15","title":"Március közepétől jár a tájékoztató is a homeopátiás gyógyszerek mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]