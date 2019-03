Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d38be151-5658-4852-bb13-386c44cae5ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Visszavonta az Egyesült Államok azon tavalyi döntését, amellyel lejjebb vitte az Európai Unió USA-beli diplomáciai képviseletének a rangját. A nemzetközi szervezetté leminősített képviselet immár ismét olyan rangra emelkedett, mintha egy független állam nagykövetsége lenne.","shortLead":"Visszavonta az Egyesült Államok azon tavalyi döntését, amellyel lejjebb vitte az Európai Unió USA-beli diplomáciai...","id":"20190304_Az_USA_felertekelte_az_EUt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d38be151-5658-4852-bb13-386c44cae5ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c709a1c2-cca2-4a01-b800-71d8f8255d50","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Az_USA_felertekelte_az_EUt","timestamp":"2019. március. 04. 14:29","title":"Az USA felértékelte az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f9e627-c406-4de6-b945-300118601a8c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyerekek is vannak az áldozatok között, a megyei seriff nem emlékszik hasonló pusztításra.\r

\r

","shortLead":"Gyerekek is vannak az áldozatok között, a megyei seriff nem emlékszik hasonló pusztításra.\r

\r

","id":"20190304_Gyilkolt_a_tornado_az_USA_deli_allamaiban_20nal_is_tobb_halott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15f9e627-c406-4de6-b945-300118601a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42cfef85-3a7e-4cef-b03d-8092fd86851d","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Gyilkolt_a_tornado_az_USA_deli_allamaiban_20nal_is_tobb_halott","timestamp":"2019. március. 04. 05:29","title":"Gyilkolt a tornádó az USA déli államaiban, 20-nál is több halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003ec53f-1ffb-43a7-b227-0c0afe0e7fbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg diák képtelen befejezni az orvosi egyetemi képzést, van olyan terület, ahol kétharmados a lemorzsolódás aránya. Holott kéne az utánpótlás, 2020-ig sok 1500 orvos, gyógyszerész megy nyugdíjba.","shortLead":"Rengeteg diák képtelen befejezni az orvosi egyetemi képzést, van olyan terület, ahol kétharmados a lemorzsolódás...","id":"20190304_Orvoshiany_az_elvandorlas_mellett_a_lemorzsolodas_sem_segit_a_helyzeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=003ec53f-1ffb-43a7-b227-0c0afe0e7fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440f2dd2-6d79-4549-bcc6-e60a56c2e8a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Orvoshiany_az_elvandorlas_mellett_a_lemorzsolodas_sem_segit_a_helyzeten","timestamp":"2019. március. 04. 06:52","title":"Orvoshiány: az elvándorlás mellett a lemorzsolódás sem segít a helyzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67cf2037-2d00-46f7-96d9-d8b66d5ce397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Háromszázharminc pontos versenyképességi csomagot mutatott be Matolcsy György; nem jogerősen öt év letöltendő börtönre ítélték Kocsis István volt MVM-vezért; már a túl sok tao-pénzre panaszkodnak több sportklubnál. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Háromszázharminc pontos versenyképességi csomagot mutatott be Matolcsy György; nem jogerősen öt év letöltendő börtönre...","id":"20190303_Es_akkor_felzarkozas_Ausztria_fejlettseg_penz_fizetes_nyugdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67cf2037-2d00-46f7-96d9-d8b66d5ce397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc81cec4-6a8f-455e-b302-7ec0ec7bcf61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Es_akkor_felzarkozas_Ausztria_fejlettseg_penz_fizetes_nyugdij","timestamp":"2019. március. 03. 12:00","title":"És akkor megint reszkethet Ausztria, mert jövünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb49c90d-7e7d-4f56-b7ec-b900907190cd","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Vasárnap este nyújtottak be három eseményhez kapcsolódóan különlegesen gyors közbeszerzést lehetővé tevő eljárási szabályokat. Az egyik eseményen többek közt breaktáncosok, görkorcsolyások és más, városi sportok képviselői lépnek fel, de a 2022-es kézi-Eb is érintett. A közbeszerzéseket gyorsan, meghívásos résztvevőkkel kell lezavarni, és akkor is megköthető a szerződés, ha egy meghívott ajánlattevő szabálytalanságot vett észre.","shortLead":"Vasárnap este nyújtottak be három eseményhez kapcsolódóan különlegesen gyors közbeszerzést lehetővé tevő eljárási...","id":"20190304_Strategiai_jelentosegu_breaktanc__a_kormany_kulonleges_kozbeszerzesi_szabalyokat_hozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb49c90d-7e7d-4f56-b7ec-b900907190cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da124165-4248-4a1f-812d-ba2671383060","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Strategiai_jelentosegu_breaktanc__a_kormany_kulonleges_kozbeszerzesi_szabalyokat_hozott","timestamp":"2019. március. 04. 13:16","title":"Stratégiai jelentőségű breaktánc – a kormány különleges közbeszerzési szabályokat hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kicsit hűvösebb hétvége után megint belekezd a tavasz, sőt délnyugaton 20 foknál is melegebb lesz.\r

\r

","shortLead":"A kicsit hűvösebb hétvége után megint belekezd a tavasz, sőt délnyugaton 20 foknál is melegebb lesz.\r

\r

","id":"20190304_Idojaras_egyes_helyeken_mar_szinte_koranyar_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3bedbc-9d8c-4e31-914b-97c34caae49d","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Idojaras_egyes_helyeken_mar_szinte_koranyar_lesz","timestamp":"2019. március. 04. 05:02","title":"Időjárás: egyes helyeken már szinte koranyár lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b04c0c-5728-4e87-b932-932de4dffcd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung másfél hete bejelentett aktuális csúcskészüléke sem kerülhette el, hogy értő kezek szétszedjék, az értő szemek pedig felmérjék, mennyi pénzbe is kerül a benne lévő alkatrészek összessége, ha már az összeszerelésüket is beleszámítjuk.","shortLead":"A Samsung másfél hete bejelentett aktuális csúcskészüléke sem kerülhette el, hogy értő kezek szétszedjék, az értő...","id":"20190304_samsung_galaxy_s10_plus_ara_alkatreszek_koltsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08b04c0c-5728-4e87-b932-932de4dffcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb175e93-c059-4e88-89ed-1d56a1279e27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_samsung_galaxy_s10_plus_ara_alkatreszek_koltsege","timestamp":"2019. március. 04. 11:03","title":"Igazából ennyibe kerül egy Samsung Galaxy S10+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c6cbc8-00a3-4b37-8625-960f36a58264","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Vajon jót tesz a kormány azzal, ha a technikumot végzett diákok könnyített feltételekkel (vagy ahogy a szöveg fogalmaz, felvételi nélkül) kerülnének be a szakmájukhoz passzoló egyetemekre? Ebben a diákszervezet képviselője, illetve a Rektori Konferencia elnöke sem biztos, ahogy több nyilatkozónk azt mondja, ezzel a jelenleginél is jobban leszűkítik a diákok lehetőségeit. ","shortLead":"Vajon jót tesz a kormány azzal, ha a technikumot végzett diákok könnyített feltételekkel (vagy ahogy a szöveg fogalmaz...","id":"20190304_felveteli_technikum_itm_szakkepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48c6cbc8-00a3-4b37-8625-960f36a58264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b8610c-47fc-4a15-a797-f076f469103b","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_felveteli_technikum_itm_szakkepzes","timestamp":"2019. március. 04. 06:30","title":"Jól hangzik, hogy felvételi nélkül lehet egyetemre menni, de koppanás jöhet a végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]