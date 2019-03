Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1,039 milliárd forintot kapott a klub a napokban is, nem tudni, hogy egy cégtől-e, és ha igen, melyiktől.","shortLead":"1,039 milliárd forintot kapott a klub a napokban is, nem tudni, hogy egy cégtől-e, és ha igen, melyiktől.","id":"20190308_Az_elmult_napokban_is_ismeretlen_milliardok_erkeztek_a_Felcsut_alapitvanyaihoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf4d25c-f90e-41ef-9a6c-42b06fff47fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Az_elmult_napokban_is_ismeretlen_milliardok_erkeztek_a_Felcsut_alapitvanyaihoz","timestamp":"2019. március. 08. 14:52","title":"Az elmúlt napokban is megdobta egymilliárddal valaki a Felcsút alapítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32a480a-d20c-423d-93bb-af9aebceed09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs miért, mondta Szijjártó a TV2 műsorában. ","shortLead":"Nincs miért, mondta Szijjártó a TV2 műsorában. ","id":"20190307_Szijjarto_a_plakatokrol_Nem_allitottunk_valotlansagot_nem_kerunk_bocsanatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e32a480a-d20c-423d-93bb-af9aebceed09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae079c62-9a81-4552-9d22-9ce515d4d34a","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Szijjarto_a_plakatokrol_Nem_allitottunk_valotlansagot_nem_kerunk_bocsanatot","timestamp":"2019. március. 07. 18:31","title":"Szijjártó a plakátokról: Nem állítottunk valótlanságot, nem kérünk bocsánatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elektromos cigarettát szívóknál gyakoribbak a szívbetegségek, mint az eszközt nem használók körében egy, az Egyesült Államokban készült nagyméretű kutatás szerint. A tanulmányról csütörtökön közzétett ismertetés szerint a kutatók ugyanakkor nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést az elektromos cigaretta és a szívbetegségek gyakoribb előfordulása között.","shortLead":"Az elektromos cigarettát szívóknál gyakoribbak a szívbetegségek, mint az eszközt nem használók körében egy, az Egyesült...","id":"20190307_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas_szivbetegsek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18907bd4-0004-422f-a623-75ca4fa7eb5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas_szivbetegsek","timestamp":"2019. március. 07. 19:33","title":"Gyakoribbak a szívbetegségek azoknál, akik elektromos cigit szívnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfbb656-2dbb-45ee-a37c-c7a21bc73ddf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A DVTK arénáját választotta az elmúlt év legszebb stadionjának a Stadium Database.","shortLead":"A DVTK arénáját választotta az elmúlt év legszebb stadionjának a Stadium Database.","id":"20190308_A_diosgyorit_valasztottak_az_ev_legszebb_stadionjanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cfbb656-2dbb-45ee-a37c-c7a21bc73ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6937e030-af24-485a-9949-52dbbdea2fec","keywords":null,"link":"/sport/20190308_A_diosgyorit_valasztottak_az_ev_legszebb_stadionjanak","timestamp":"2019. március. 08. 09:52","title":"A diósgyőrit választották az év legszebb stadionjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"125-ről 50 milliárdra csökkentette volna a kormány az egy év alatt megítélhető tao-támogatások keretét, de gyorsan visszakoztak.","shortLead":"125-ről 50 milliárdra csökkentette volna a kormány az egy év alatt megítélhető tao-támogatások keretét, de gyorsan...","id":"20190308_Gyorsan_eltoroltek_a_rendeletet_amellyel_kevesebb_taopenzt_kapott_volna_a_sport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633f603f-94b2-4aba-8661-13bc0fa29a7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Gyorsan_eltoroltek_a_rendeletet_amellyel_kevesebb_taopenzt_kapott_volna_a_sport","timestamp":"2019. március. 08. 11:27","title":"Gyorsan eltörölték a rendeletet, amellyel kevesebb tao-pénzt kapott volna a sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5630a1-1517-40a4-a103-08cf0a535ba8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"177 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás februárban, de a január akkora többletet hozott, hogy éves összesítésben még így is pluszban vagyunk.","shortLead":"177 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás februárban, de a január akkora többletet hozott, hogy éves...","id":"20190308_Az_ev_eleji_sporolas_utan_koltekezni_kezdett_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf5630a1-1517-40a4-a103-08cf0a535ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8de25a-b6c1-4356-983c-847cf4d26296","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Az_ev_eleji_sporolas_utan_koltekezni_kezdett_a_kormany","timestamp":"2019. március. 08. 11:34","title":"Az év eleji spórolás után költekezni kezdett a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005e1278-7254-4f4f-bc72-f10e1bc635c3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hagymafélék rendszeres fogyasztása csökkentheti a kolorektális daganatok (vastag- és végbélrák) kialakulásának kockázatát – derült ki egy kínai tanulmányból.","shortLead":"A hagymafélék rendszeres fogyasztása csökkentheti a kolorektális daganatok (vastag- és végbélrák) kialakulásának...","id":"20190309_hagyma_hatasa_hagymafelek_fogyasztasa_vastagbelrak_vegbelrak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=005e1278-7254-4f4f-bc72-f10e1bc635c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec06eba4-c559-4b29-bb0f-95a0d0553308","keywords":null,"link":"/tudomany/20190309_hagyma_hatasa_hagymafelek_fogyasztasa_vastagbelrak_vegbelrak","timestamp":"2019. március. 09. 13:03","title":"A kutatók üzenik: egyen sok hagymát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe003e4-2be4-4495-bed9-ea466e7292f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem jutottak be az országba.","shortLead":"Nem jutottak be az országba.","id":"20190308_Vonat_aljan_es_tetejen_is_bujkaltak_az_afganok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fe003e4-2be4-4495-bed9-ea466e7292f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669b34af-5dfd-404f-8403-a0c222f760eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Vonat_aljan_es_tetejen_is_bujkaltak_az_afganok","timestamp":"2019. március. 08. 07:33","title":"Vonat alján és tetején is bujkáltak az afgánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]