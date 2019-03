Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter alá tartozó Nemzeti Sportközpont visszatérő megrendelő volt a Penta Industry Kft.-nél, de röviddel azután, hogy Seszták városában, Kisvárdán kitették őket a stadionberuházásból, a szolnoki Atlétikai Centrum szerződését is felmondták.","shortLead":"A Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter alá tartozó Nemzeti Sportközpont visszatérő megrendelő volt a Penta...","id":"20190308_Kiesett_a_pikszisbol_a_NER_egyik_kedvenc_epitoipari_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00348cf8-c943-4f9b-9a67-77928299075e","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Kiesett_a_pikszisbol_a_NER_egyik_kedvenc_epitoipari_cege","timestamp":"2019. március. 08. 11:27","title":"Kiesett a pikszisből a NER egyik kedvenc építőipari cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27aff362-f9a8-4516-aeb0-3ccdb374ecfc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikerült megfigyelnie a Nap koronakidobódásának születését egy nemzetközi kutatócsoportnak. 