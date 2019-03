Megszavazta a Parlament a volt KGST-bank Nemzetközi Beruházási Banknak járó igen széles kedvezmények és mentességek körét:

adó- és járulékmentesség,

védett de ellenőrizhetetlen székház és elnöki rezidencia,

korlátlan beutazási, azaz bevándorlási lehetőség,

diplomáciai mentesség

jár majd a banknak.

A magyar kormány mindig igyekszik leszögezni, hogy a magyar szuverenitás védelme mindent megér neki. Emiatt akadozott a NATO-szövetséges USA-val az ún. védelmi szerződés aláírása, pontosabban újraírása, mivel Amerika szabad mozgást szeretett volna elérni haderejének magyar földön, és azt, hogy ha egy amerikai katona törvénysértést követ el Magyarországon, ne nálunk, hanem Amerikában álljon bíróság elé. A magyar szuverenitásra kényes külügy ezután hosszas és kemény tárgyalásokat folytatott Amerikával. Szijjártó a Parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottságában meg is mondta, a Parlamentnek kellene először véleményt nyilvánítani a védelmi megállapodás aláírása előtt, mert komoly szuverenitási kérdések merülnek fel. A külföldi csapatok állomásozásának kérdése okozott vitát: az amerikaiak teljesen máshogy gondolták, mintha egy biankó csekket kapnának a megegyezéssel, holott arról a Parlamentnek kell mindig dönteni a magyar törvények szerint. Ennyire aggályosan jár el a kormány egy NATO-szövetséges országgal.

Mi a helyzet akkor, ha nem egy szövetséges, hanem egy a NATO-val több területen szemben álló ország bankja költözik ide? Megkérdeztük a KKM-et, hogy a Nemzetközi Beruházási Banknak adott jogosítványok és mentességek nem jelentenek-e szuverenitási és biztonságpolitikai kockázatot. "Mit tesz Magyarország, hogy ne sérüljenek érdekei, és hogy ne jelentsen biztonsági kockázatot egy nem NATO-szövetséges ország, Oroszország bankja?"

A KKM a következő választ adta:

"A Magyar Kormány 2014-ben újra belépett a Nemzetközi Beruházási Bankba, amely lépéssel sikeresen vont be újabb fejlesztési forrásokat a magyar gazdaság működésébe. A pénzügyi szervezet ennek köszönhetően napjainkra egy jól működő finanszírozási együttműködést alakított ki a legnagyobb magyar vállalatokkal, ezzel is javítva azok nemzetközi versenyképességét.

A Nemzetközi Beruházási Bank székhelyének áthelyezése új lehetőségeket teremt a magyar pénzügyi és gazdasági élet szereplőinek. Minden az intézménynek biztosított mentesség teljes mértékben összhangban van a nemzeti és a nemzetközi jogszabályokkal, az ENSZ-szervezetek központjai is hasonló mentességeket élveznek.

Magyarország mellett öt másik NATO és EU tagország található a pénzügyi szervezet tulajdonosi struktúrájában."

Való igaz, az ENSZ is Budapesten létesíthet új központot, erről korábban írtunk. A központ létesítése a kormánynak is célja, mert az is cél, hogy "minél több magas hozzáadott értékkel és fejlett technológiával rendelkező munkahelyet hozzon létre Magyarországon", írta a KKM a hvg.hu-nak. Még ha egyes magas hozzáadott értékű munkahelyek, mint a CEU vagy az MTA nem is részesül ilyen kitüntetett baráti elbánásban.