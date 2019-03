Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7299e1b-9546-4573-86f3-f9224670bcb1","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A múlt héten derült ki, hogy őrizetbe vették a legnagyobb magyarországi vágóhíd egyik tulajdonosát, de azóta sem lehet tudni, hogy pontosan mi után nyomoznak a hatóságok. A hazai sertéspiaci szereplők valószínűleg nem fognak keseregni, ha bedől az „olasz” cége. A vágóhídon is tudnak a nyomozásról, de a munka folyik tovább.","shortLead":"A múlt héten derült ki, hogy őrizetbe vették a legnagyobb magyarországi vágóhíd egyik tulajdonosát, de azóta sem lehet...","id":"20190311_Nagy_a_csend_a_lebukott_olasz_husos_ceg_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7299e1b-9546-4573-86f3-f9224670bcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7567bdc1-aebf-4d3d-a32e-79e6cae99925","keywords":null,"link":"/kkv/20190311_Nagy_a_csend_a_lebukott_olasz_husos_ceg_korul","timestamp":"2019. március. 11. 17:30","title":"Nagy a hallgatás az őrizetbe vett olasz húsos vállalkozóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01cb2310-c912-442f-aa48-33d4705fefbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tisztességtelen forgalmazói gyakorlatról szóló jogszabály 16 bevett gyakorlatot igyekszik megakadályozni.","shortLead":"A tisztességtelen forgalmazói gyakorlatról szóló jogszabály 16 bevett gyakorlatot igyekszik megakadályozni.","id":"20190312_Megszavazta_az_EP_is_a_kereskedelmi_lancok_elleni_szigoru_fellepest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01cb2310-c912-442f-aa48-33d4705fefbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbe685e-9785-47c6-8d1a-0891f6de956c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Megszavazta_az_EP_is_a_kereskedelmi_lancok_elleni_szigoru_fellepest","timestamp":"2019. március. 12. 15:57","title":"Megszavazta az EP is a kereskedelmi láncok elleni szigorú fellépést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lovász László MTA-dolgozóknak küldött levele szerint Palkovics ultimátumot adott nekik: vagy belemennek a kutatóhálózat leválasztásába, vagy a megkérdezésük nélkül veszik el azt tőlük. ","shortLead":"Lovász László MTA-dolgozóknak küldött levele szerint Palkovics ultimátumot adott nekik: vagy belemennek a kutatóhálózat...","id":"20190311_Gyakorlatilag_megzsarolta_az_MTAt_Palkovics","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8eb0506-b883-40a9-9abe-1e605433b02c","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Gyakorlatilag_megzsarolta_az_MTAt_Palkovics","timestamp":"2019. március. 11. 21:59","title":"Palkovics gyakorlatilag megzsarolta az MTA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d0d4d98-b40c-4e02-bd51-96bfcdd62df4","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Legalábbis a spanyolok szerint. Mert lehet, hogy ehhez lenne egy-két szava a magyaroknak is. \r

