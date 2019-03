Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f057e54-f482-4024-b06f-3abdb4e1fd17","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy eddig ismeretlen, kenguru méretű, növényevő dinoszauruszt azonosítottak a kutatók öt megkövesedett felső állkapocs alapján a délkelet-ausztráliai Victoria államban.","shortLead":"Egy eddig ismeretlen, kenguru méretű, növényevő dinoszauruszt azonosítottak a kutatók öt megkövesedett felső állkapocs...","id":"20190312_uj_dinoszauruszfaj_galleonosaurus_dorisae_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f057e54-f482-4024-b06f-3abdb4e1fd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5a2aa-eb87-403a-81f2-4f05f5429f4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_uj_dinoszauruszfaj_galleonosaurus_dorisae_ausztralia","timestamp":"2019. március. 12. 15:03","title":"Találtak egy eddig teljesen ismeretlen dinoszauruszfajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46d7c0e-d909-4eef-999b-62742fea9bb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Károly herceg ismét megtartotta A bizalom vacsorája elnevezésű rendezvényét, amire Amal és George Clooney is hivatalos volt.","shortLead":"Károly herceg ismét megtartotta A bizalom vacsorája elnevezésű rendezvényét, amire Amal és George Clooney is hivatalos...","id":"20190313_Filmsztarokkal_vacsorazott_de_Amal_Clooney_nyugozte_le_Karoly_herceget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c46d7c0e-d909-4eef-999b-62742fea9bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f74940-ebb3-4875-b973-aac927849e33","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Filmsztarokkal_vacsorazott_de_Amal_Clooney_nyugozte_le_Karoly_herceget","timestamp":"2019. március. 13. 10:08","title":"Filmsztárokkal vacsorázott, de Amal Clooney nyűgözte le Károly herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olaszországban radikális húzással igyekeznek véget vetni az oltásellenes cirkusznak.","shortLead":"Olaszországban radikális húzással igyekeznek véget vetni az oltásellenes cirkusznak.","id":"20190312_Olaszorszagban_kitiltjak_az_iskolakbol_a_beoltatlan_gyerekeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a150033-74c8-4a41-8c0e-1a1943ced5db","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Olaszorszagban_kitiltjak_az_iskolakbol_a_beoltatlan_gyerekeket","timestamp":"2019. március. 12. 15:28","title":"Nincs vakcina, nincs iskola! - így büntetik az oltáselleneseket Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9477c7-dd9c-496e-8cf8-eb6fc43566e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először fordult elő, hogy egy orosz állampolgár vezeti a londoni milliárdosok listáját. 