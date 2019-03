Személyeskedéstől sem mentes, két napig húzódó testületi ülésen másodszorra is leszavazták a XV. kerület költségvetését a képviselők. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha jövő hétfőig nem sikerül elfogadni a büdzsét, április elsején nem utal a Magyar Államkincstár, és egy 80 ezres városrész marad központi költségvetési támogatás nélkül. Innentől csak saját forrásaira támaszkodhatna a kerület, ami még az állami iskolákat is veszélybe sodorhatná.

A név szerinti voksoláson a költségvetési javaslatra tízen – köztük Németh Angéla, a tavaly a Fidesz jelöltjét legyőző polgármester – szavaztak igennel, a nem gombot nyomta meg viszont testületileg a teljes Fidesz-frakció, és tartózkodott négy független képviselő, köztük a kerület alpolgármestere, Victorné dr. Kovács Judit, a Fideszből ugyancsak kizárt Bitvai Nándor, a korábban szintén a Fidesz színeiben politizáló Merk Péter, valamint Móricz Eszter.

A többször is cirkuszi előadáshoz hasonlított hétfői vitán Lehoczki Ádám fideszes képviselő azzal érvelt, hogy az első próbálkozásnál a felesleges költségek miatt mondtak nemet. Panaszt tettek amiatt is, hogy tíz módosító indítványt is benyújtottak, de egyikről sem szavaztak az ülésen. Németh Angéla polgármester szerint azonban ezeket mind a határidő után adták be, viszont a megegyezés érdekében arra is ígéretet tett, hogy ennek ellenére beírnák a javaslatokat a költségvetésbe.

Pintér Gábor (Fidesz) a vitán hozzátette, a módosításaikban útfelújítások, térfelújítások, bérfejlesztési alap is volt, valamint több mint fél tucat szerződés felmondása is szerepelt benne, amiket nem tartottak szükségesnek.

„Ez a költségvetés nem jó és nem szolgálja a kerület érdekét” – tette hozzá.

A független és szintén nemmel szavazó Bitvai Nándor is azt hozta fel, hogy a költségvetésben több olyan szervezetet, egyesületet támogatnak, amelyek részt vettek a polgármester kampányában, példaként egy fúvószenekart említett.

Németh Angéla még mindig megegyezne. © Túry Gergely

A XV. kerület február 27-én egyszer már nekifutott a költségvetés elfogadásának, akkor szintén 10 igen, hét nem és négy tartózkodás ellenében nem sikerült megállapodásra jutniuk. A botrányos februári ülés után Németh Angéla baloldali polgármester bizalomvesztés miatt azonnali hatállyal megvonta Victorné Kovács Judit alpolgármester minden feladat- és hatáskörét, valamint aláírási jogkörét. Victorné ugyanis tartózkodott, pedig korábban még együtt nyújtották be a költségvetést.

A kerületi honlap beszámolója szerint a hétfőn kezdődött és másnapra is átnyúló rendkívüli képviselő-testületi ülésen Lamperth Mónika jegyző ismét felhívta a figyelmet arra, hogy ha a március 18-i határnapig nem sikerül elfogadni a költségvetést, a kerületre egy hosszú és bonyolult jogi procedúra vár, amely mentén első lépésben április 1-jétől megszűnhetnek az állami támogatások, és a városrész bizonytalan ideig csak saját bevételeiből gazdálkodhat.

Egyelőre nem találtak precedenst arra, mi várhat pontosan ilyen esetben a kerületre, ám egy hasonló helyzetben lévő kistelepülés 2018-ban majdnem egy teljes éven át kényszerült csak saját pénzéből gazdálkodni. Ez pedig a XV. kerület esetében azt jelentené, hogy egy nagyon szoros költségvetéssel a kötelező feladatok ellátása (óvodák, bölcsődék működtetése) talán biztosítható lehet, ám az önként vállalt feladatokra, így a kulturális, a civil és a sportszervezetek támogatására, a fizetések előírt emelésére, a fejlesztésekre már biztosan nem jut pénz.

A képviselők a határidő utolsó napján, március 18-án még egyszer nekifutnak a szavazásnak.

Hajdu László országgyűlési képviselő, aki a kerületet több cikluson át irányította felszólalásában arra figyelmeztette a képviselőket, hogy elfogadott költségvetés nélkül az önkormányzati intézmények, cégek megbénulhatnak, bizonytalanná válhat a minimálbér és a szakmunkás garantált bér előírt emelése, ahogyan az egyébként államosított iskolák sorsa is, hiszen ezek működését például a kerület 2 milliárd forinttal támogatta.

A politikus egy nyilvános Facebook-kommentjében később egyébként azt írta: a Fidesz-frakcióban „megmondták, ha a jegyzőt Németh Angéla nem rúgja ki, akkor nem lesz költségvetése a kerületnek”.