„Panellakásban lakom, van egy vidéki kiskertem és egy tízéves autóm” – ennyit hozott a több mint húszéves közéleti múlt a 41 éves Németh Angélának, a XV. kerület frissen megválasztott, a baloldali pártok által támogatott polgármesterének. Édesapja a múlt rendszerben párttitkár volt. „Nem tudott azonosulni a rendszerváltás során létrejött egyik utódpárttal sem, ezért rendőrtiszt lett, és a BRFK ifjúságvédelmi osztályáról ment nyugdíjba.” Egy ciklus erejéig – a szintén párttitkárból lett –, Hajdu László polgármester tanácsadója volt, s lányával közösen alapította 2008-ban a Rászorulókat Támogatók Egyesületét (RÁTE). A mama könyvesboltvezetőként ment nyugdíjba. A XIII. kerületben született, hatéves volt, amikor egy 68 négyzetméteres újpalotai panellakásba költözött a család. Azóta is ott él a szüleivel, az élettársával és a fiával. 1995-ban érettségizett, majd a Szent István Egyetemen szerzett agrárközgazdász diplomát, később az Államigazgatási Főiskolát is elvégezte. Mihelyt nagykorú lett, belépett az MSZP-be, 1998-ban egyéni körzetből bejutott a XV. kerületi képviselő-testületbe. További öt alkalommal is mandátumot szerzett. 2010-ben, amikor a pártvezetés nem az addig összes parlamenti és polgármesteri választást megnyerő Hajdut indította, ő is kilépett az MSZP-ből, és a RÁTE színeiben indult a választáson. 2014-től alpolgármester volt. A DK színeiben parlamenti képviselőséget szerzett Hajdu távozása után írták ki a mostani időközi választást. Dolgozott a Kereskedelmi és Iparkamaránál, 2006-tól a Járműszerelvényt Gyártó Zrt.-nél logisztikai ügyintéző. Németh Angéla a 15. kerületi polgármesteri hivatalban © Túry Gergely Fia, Gergő idén kezdte tanulmányait az ELTE szociális munkás szakán. Tiszapüspökin van kiskertjük: „Legfeljebb két napig pihentet a kerti munka.” A Volánnál buszvezetőként dolgozó vőlegényével a házasságot tervezik.