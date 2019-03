Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfcdabf4-5eec-4c6d-aa80-c6469ff22be5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német férfit egy év 8 hónap börtönre ítélte a bíróság. ","shortLead":"A német férfit egy év 8 hónap börtönre ítélte a bíróság. ","id":"20190311_Ot_vendeghazban_pihent_53_napig_de_egyszer_sem_fizetett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfcdabf4-5eec-4c6d-aa80-c6469ff22be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6288bc66-0478-4542-8ca5-94b2983357a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ot_vendeghazban_pihent_53_napig_de_egyszer_sem_fizetett","timestamp":"2019. március. 11. 18:51","title":"Öt vendégházban pihent 53 napig, de egyszer sem fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70801e92-cbff-4b84-a7b8-d192c0527513","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A győztes is egy zenés film, de nem a Queenhez, hanem az ABBA-hoz kötődik.\r

\r

","shortLead":"A győztes is egy zenés film, de nem a Queenhez, hanem az ABBA-hoz kötődik.\r

\r

","id":"20190311_Nem_a_Bohem_Rapszodia_nyerte_a_tavalyi_nezettsegi_versenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70801e92-cbff-4b84-a7b8-d192c0527513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b28011d-4d7f-4c84-a8b0-e40e04eabf11","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Nem_a_Bohem_Rapszodia_nyerte_a_tavalyi_nezettsegi_versenyt","timestamp":"2019. március. 11. 13:37","title":"Nem a Bohém Rapszódia nyerte a tavalyi nézettségi versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8acc434-e4b3-4dbb-9450-fe295be8d1e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A januári szavazáshoz képest sokkal szorosabb eredmény várható, ám a képviselőket inkább a káosz elkerülése motiválja.","shortLead":"A januári szavazáshoz képest sokkal szorosabb eredmény várható, ám a képviselőket inkább a káosz elkerülése motiválja.","id":"20190312_Megint_leszavazhatja_a_brit_parlament_a_Brexitmegallapodast_Vagy_megsem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8acc434-e4b3-4dbb-9450-fe295be8d1e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8947781-c756-4675-bb8c-b575cbb8db40","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Megint_leszavazhatja_a_brit_parlament_a_Brexitmegallapodast_Vagy_megsem","timestamp":"2019. március. 12. 16:30","title":"Megint leszavazhatja a brit parlament a Brexit-megállapodást. Vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fffd0182-9e8c-45cd-81f4-a1c5d1d14943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CIB Bank több mint 200 ezer ügyfele használja már a pénzintézet mobilalkalmazását, legtöbbször egyenleglekérdezésre vagy eseti átutalásra. A felhasználók havonta átlagosan 13-14 alkalommal lépnek be az alkalmazásba – közölte a pénzintézet.","shortLead":"A CIB Bank több mint 200 ezer ügyfele használja már a pénzintézet mobilalkalmazását, legtöbbször egyenleglekérdezésre...","id":"20190311_cib_bank_mobil_alkalmazas_mobilbank_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fffd0182-9e8c-45cd-81f4-a1c5d1d14943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a56b9ea7-b57a-410f-a704-8c8d3279c81d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_cib_bank_mobil_alkalmazas_mobilbank_statisztika","timestamp":"2019. március. 11. 13:53","title":"Nyilvánosságra hozta a CIB, hogy mire nyomnak leggyakrabban ügyfelei a mobilbankban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is korlátozná Czeglédy Csaba szabadságát az ügyészség, ezért fellebbezett a bírósági döntés ellen, amely pár napja megszüntette a baloldali politikus-jogász házi őrizetét. Czeglédy szerint bizonyára kínos számukra, hogy „fideszes gazdáiknak” meg kell magyarázni, miért védekezhet mostantól szabadlábon. Mint megjegyezte, az első szabad hétvégéjén a Balatonhoz ment, nem pedig Mexikóba.","shortLead":"Továbbra is korlátozná Czeglédy Csaba szabadságát az ügyészség, ezért fellebbezett a bírósági döntés ellen, amely pár...","id":"20190312_Magyarazhatjak_a_fideszes_gazdaiknak__az_ugyeszseg_visszavenne_Czegledy_szabadsagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96eabbb6-0315-43fd-ab9d-f62374ee50aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Magyarazhatjak_a_fideszes_gazdaiknak__az_ugyeszseg_visszavenne_Czegledy_szabadsagat","timestamp":"2019. március. 12. 09:41","title":"„Magyarázhatják a fideszes gazdáiknak” – az ügyészség visszavenné Czeglédy szabadságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai szövetségi repülésügyi hatóság (FAA) módosításokat írt elő a Boeingnek az Etiópiában balesetet szenvedett repülőgép típusával kapcsolatban, de nem parancsolja földre a gépeket.","shortLead":"Az amerikai szövetségi repülésügyi hatóság (FAA) módosításokat írt elő a Boeingnek az Etiópiában balesetet szenvedett...","id":"20190312_etiop_repulogep_balesete_ethiopian_airlines_boeins_737_max_8_faa_modositasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83aeb13-0314-4581-a15d-1c272068e518","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_etiop_repulogep_balesete_ethiopian_airlines_boeins_737_max_8_faa_modositasok","timestamp":"2019. március. 12. 11:13","title":"A halálos repülőbaleset után módosítania kell repülőgépein a Boeingnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkezdtek szivárogni a hírek egy újabb Queen-filmről.","shortLead":"Elkezdtek szivárogni a hírek egy újabb Queen-filmről.","id":"20190312_Ugy_nez_ki_jon_a_Bohem_rapszodia_folytatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2babada2-fc83-480d-8b51-fce1f681b659","keywords":null,"link":"/kultura/20190312_Ugy_nez_ki_jon_a_Bohem_rapszodia_folytatasa","timestamp":"2019. március. 12. 10:34","title":"Úgy néz ki, jön a Bohém rapszódia folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elkövető életfogytiglant kapott, de ez Belgiumban 20 és 35 év közötti szabadságvesztést jelent valójában, ami jó magaviselet miatt jelentősen rövidülhet is. Az ügy azért kiemelt jelentőségű, mert ez volt az első európai területen elkövetett terrortámadás, amelyet az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalt magára.\r

","shortLead":"Az elkövető életfogytiglant kapott, de ez Belgiumban 20 és 35 év közötti szabadságvesztést jelent valójában, ami jó...","id":"20190311_Iteletet_hoztak_a_brusszeli_zsido_muzeumban_elkovetett_terrortamadas_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cfe5d62-3d86-4e85-8451-8392ec5a12af","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Iteletet_hoztak_a_brusszeli_zsido_muzeumban_elkovetett_terrortamadas_ugyeben","timestamp":"2019. március. 11. 13:51","title":"Ítéletet hoztak a brüsszeli zsidó múzeumban elkövetett terrortámadás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]