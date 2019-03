Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a143ad7-5951-4ead-85f9-672dfc13bd19","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két hónapra kidőlt a klub fiatal sztárja, Vinícius Junior. A brazil labdarúgó az Ajax elleni, súlyos vereségbe torkolló Bajnokok Ligája-mérkőzésen sérült meg.","shortLead":"Két hónapra kidőlt a klub fiatal sztárja, Vinícius Junior. A brazil labdarúgó az Ajax elleni, súlyos vereségbe torkolló...","id":"20190306_real_madrid_vinicius_junior_serules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a143ad7-5951-4ead-85f9-672dfc13bd19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbef8c3-a088-4132-81a4-6e78d7325cc9","keywords":null,"link":"/sport/20190306_real_madrid_vinicius_junior_serules","timestamp":"2019. március. 06. 18:10","title":"Újabb csapás érte a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyulai Ewoldt Elíz Óvoda ajtaja szorult cserére. ","shortLead":"A gyulai Ewoldt Elíz Óvoda ajtaja szorult cserére. ","id":"20190307_Bejarati_ajtot_avatott_egy_fideszes_kepviselo_Bekesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b25a263-9250-402b-9be0-dda59c3cd557","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Bejarati_ajtot_avatott_egy_fideszes_kepviselo_Bekesben","timestamp":"2019. március. 07. 14:41","title":"Bejárati ajtót avatott egy fideszes képviselő Békésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe60511-2423-4ac5-965b-222211476667","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik szingapúri egyetem és a Volvo olyan busszal álltak elő, amely nem csak környezetkímélő, sofőr nélkül gyűjti a kilométereket. De nem ám néhány utassal a fedélzeten, közel 80 embert tud egyik pontról a másikra vinni. ","shortLead":"Az egyik szingapúri egyetem és a Volvo olyan busszal álltak elő, amely nem csak környezetkímélő, sofőr nélkül gyűjti...","id":"20190306_volvo_7900_electric_elektromos_busz_onvezeto_jarmu_onvezeto_busz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfe60511-2423-4ac5-965b-222211476667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804e0922-4e99-4620-afbb-9f3fcc70479c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_volvo_7900_electric_elektromos_busz_onvezeto_jarmu_onvezeto_busz","timestamp":"2019. március. 06. 14:03","title":"Ezt a sofőr nélküli buszt látva még a BKK-nál is elismerően csettintenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évről évre egyre kevesebben állnak ellenőrnek, a cég most fiatalos és dinamikus munkakörnyezettel, valamint versenyképes juttatási csomaggal csábítaná őket. ","shortLead":"Évről évre egyre kevesebben állnak ellenőrnek, a cég most fiatalos és dinamikus munkakörnyezettel, valamint...","id":"20190307_Ennyit_keresnek_a_jegyellenorok_a_BKKnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd8665f-2fb0-4a74-aca8-9b9010b94b52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Ennyit_keresnek_a_jegyellenorok_a_BKKnal","timestamp":"2019. március. 07. 09:17","title":"Ennyit keresnek a jegyellenőrök a BKK-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227e55ad-65e2-4218-9ef1-36de50276a08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190307_Foto_Egy_Puntoban_elrabolt_kiscsikot_koroznek_a_neten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=227e55ad-65e2-4218-9ef1-36de50276a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9d966d-7ef4-476d-aa4e-cf05e6cbb97e","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Foto_Egy_Puntoban_elrabolt_kiscsikot_koroznek_a_neten","timestamp":"2019. március. 07. 09:42","title":"Fotó: Egy Puntóban elrabolt kiscsikót köröztek a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár a Tea Párt Magyarország is indulhat az EP-választásokon. Ehhez „csak” 20 ezer érvényes ajánlást kell gyűjteniük. Indul a Kutyapárt is, akár kilenc párt is lehet a listán.","shortLead":"Akár a Tea Párt Magyarország is indulhat az EP-választásokon. Ehhez „csak” 20 ezer érvényes ajánlást kell gyűjteniük...","id":"20190307_A_Kutyapart_21_EPhelybol_23at_szerezne_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e28836b-5609-4a86-b6dd-68536762c341","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_A_Kutyapart_21_EPhelybol_23at_szerezne_meg","timestamp":"2019. március. 07. 09:43","title":"A Kutyapárt 21 EP-helyből 23-at szerezne meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5baf00-5265-4cd7-badc-43cac6ced662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190307_A_Szazadveg_kozlemenye_alapjan_a_kormany_engedett_Soros_es_Juncker_bosszujanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af5baf00-5265-4cd7-badc-43cac6ced662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c45e535-1e90-45e9-979a-8fe815b62d10","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_A_Szazadveg_kozlemenye_alapjan_a_kormany_engedett_Soros_es_Juncker_bosszujanak","timestamp":"2019. március. 07. 14:36","title":"A Századvég most azt mondja, hogy a kormány engedett Soros és Juncker bosszújának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a292c4e-9b1e-4bfa-883d-90dfe9023834","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Késhet a kamatemelés is a bizonytalan helyzet miatt.","shortLead":"Késhet a kamatemelés is a bizonytalan helyzet miatt.","id":"20190307_Aggodik_az_euroovezet_bankja_tovabb_nyomja_a_penzt_a_gazdasagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a292c4e-9b1e-4bfa-883d-90dfe9023834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49b1c9b-0daf-46b4-a21a-8be7411efbc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Aggodik_az_euroovezet_bankja_tovabb_nyomja_a_penzt_a_gazdasagba","timestamp":"2019. március. 07. 16:29","title":"Aggódik az euróövezet bankja, tovább nyomja a pénzt a gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]