Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a91b7714-9453-42b3-8c09-7c75d8de1eca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Orbán és Weber macska-egér játékot játszik, váltott szereposztásban. Az egyik nap Orbán a macska, a másik nap Weber, mikor hogy” – írta a szocialista EP-képviselő.","shortLead":"„Orbán és Weber macska-egér játékot játszik, váltott szereposztásban. Az egyik nap Orbán a macska, a másik nap Weber...","id":"20190312_Szanyi_mihasznanak_nevezte_Orbant_es_Webert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a91b7714-9453-42b3-8c09-7c75d8de1eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321a630e-742e-4f79-ba70-412a89969186","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Szanyi_mihasznanak_nevezte_Orbant_es_Webert","timestamp":"2019. március. 12. 16:26","title":"Szanyi mihasznának nevezte Orbánt és Webert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d251d0-19f7-4695-852b-782b3f7e1659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Antonio Banderas új filmjében a rendező, Pedro Almodóvar alteregóját alakítja. A közös munka sokkal közelebb hozta őket egymáshoz, pedig ez már a nyolcadik közös filmjük. Az El Paisnak adott interjúban Banderas arról is mesél, milyen érzés volt, mikor Almodóvar-fiúnak címkézték, és hogy ez mennyiben járult hozzá, hogy Hollywoodban is kipróbálja magát.","shortLead":"Antonio Banderas új filmjében a rendező, Pedro Almodóvar alteregóját alakítja. A közös munka sokkal közelebb hozta őket...","id":"20190314_Antonio_Banderas_Ha_meglepjuk_a_kozonseget_meg_nem_haltunk_meg_Pedro_Almodovar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8d251d0-19f7-4695-852b-782b3f7e1659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b722b82-5c9c-402d-9cfe-0dd1cf213d5d","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Antonio_Banderas_Ha_meglepjuk_a_kozonseget_meg_nem_haltunk_meg_Pedro_Almodovar","timestamp":"2019. március. 14. 07:03","title":"Antonio Banderas: “Ha meglepjük a közönséget, még nem haltunk meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b1bbb4-38b5-4e40-b0ff-562762d988d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma azon aggódni, hogy a gépek öntudatra ébrednek és elpusztítják az emberiséget, olyan mintha éppen a Mars túlnépesedéséért aggódnánk – hangzott el az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban tartott, mesterséges intelligenciáról szóló előadáson. A technológia jelenlegi fejlettségi szintje mellett aktuálisabb problémának tűnik az adatgyűjtés.","shortLead":"Ma azon aggódni, hogy a gépek öntudatra ébrednek és elpusztítják az emberiséget, olyan mintha éppen a Mars...","id":"20190313_szuk_mesterseges_intelligencia_boldog_viktor_dxc_technology_akg_talks","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16b1bbb4-38b5-4e40-b0ff-562762d988d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024e2b30-1d25-4934-afdc-5adaf84af4ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_szuk_mesterseges_intelligencia_boldog_viktor_dxc_technology_akg_talks","timestamp":"2019. március. 13. 11:03","title":"\"Megdöbbennénk, ha tudnánk, hogy mennyi mindent tudnak rólunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Büntetésre számíthat a Juventus portugál sztárja, aki obszcén gesztussal ünnepelte három gólját az Atlético Madrid elleni, kedd esti labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős mérkőzésen.","shortLead":"Büntetésre számíthat a Juventus portugál sztárja, aki obszcén gesztussal ünnepelte három gólját az Atlético Madrid...","id":"20190313_cristiano_ronaldo_diego_simeone_juventus_atletico_madrid_bajnokok_ligaja_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf471b3-51f6-4ad3-a592-90d2a52a8ee3","keywords":null,"link":"/sport/20190313_cristiano_ronaldo_diego_simeone_juventus_atletico_madrid_bajnokok_ligaja_buntetes","timestamp":"2019. március. 13. 16:29","title":"Ronaldót megbüntethetik, de ez most nyilván egy kicsit sem zavarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a67f1e-6993-4bd8-8798-b24f8859b4a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég máshova helyezi át a gyártókapacitásokat, a cég angliai döntéseinek majdnem 1000 munkahely eshet áldozatul.\r

\r

","shortLead":"A cég máshova helyezi át a gyártókapacitásokat, a cég angliai döntéseinek majdnem 1000 munkahely eshet áldozatul.\r

\r

","id":"20190312_Leall_a_Nissan_az_Infiniti_gyartasaval_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90a67f1e-6993-4bd8-8798-b24f8859b4a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58abbbc5-b2b8-42e8-ae1d-a3cf421c78f1","keywords":null,"link":"/kkv/20190312_Leall_a_Nissan_az_Infiniti_gyartasaval_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. március. 12. 19:57","title":"Leáll a Nissan az Infiniti gyártásával Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Márki-Zay Pétert támadja a Fidesz lakásmutyival, most sokszorosan hullik vissza a fejére. Úgy tűnik, hogy visszaéléseket éppen a korábbi, fideszes városvezetés követett el: a korábbi aljegyző fia szinte ingyen vett egy lakást, valamint évekig nem kellett bérleti díjat és iparűzési adót fizetnie a trafikjáért. A Fidesz kinyitotta a szekrényt, erre kidőltek a csontvázak.","shortLead":"Márki-Zay Pétert támadja a Fidesz lakásmutyival, most sokszorosan hullik vissza a fejére. Úgy tűnik...","id":"20190312_MarkiZay_Peter_Hodmezovasarhely_lakasugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa717994-05fe-4288-abf7-da2cf62949f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_MarkiZay_Peter_Hodmezovasarhely_lakasugy","timestamp":"2019. március. 12. 17:30","title":"Kitört a totális lakásháború Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b61fc51-3e6a-45d0-8bee-05ebb9843c73","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megismételt eljárásban is két év, három évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon az amerikai kitiltási botrányként elhíresült ügyben megvádolt férfit.","shortLead":"A megismételt eljárásban is két év, három évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon az amerikai kitiltási...","id":"20190313_bunge_zrt_kitiltasi_ugy_masodfok_itelet_felfuggesztett_bortonbuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b61fc51-3e6a-45d0-8bee-05ebb9843c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545fcf8e-14b2-481f-a1cd-9f123d5ba434","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_bunge_zrt_kitiltasi_ugy_masodfok_itelet_felfuggesztett_bortonbuntetes","timestamp":"2019. március. 13. 17:16","title":"Ismét felfüggesztett börtönre ítélték a kitiltási ügyben megvádolt férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Takaró Mihályt József Attila-díjjal jutalmazták, aki odavan Horthy Miklósért.","shortLead":"Takaró Mihályt József Attila-díjjal jutalmazták, aki odavan Horthy Miklósért.","id":"20190313_Liszt_Ferencdijat_kapott_Maga_Zoltan_Kaslertol_dijaztak_az_Animal_Cannibalst_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b406cf59-c3ca-43af-985f-6022128ff914","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Liszt_Ferencdijat_kapott_Maga_Zoltan_Kaslertol_dijaztak_az_Animal_Cannibalst_is","timestamp":"2019. március. 13. 13:04","title":"Liszt Ferenc-díjat kapott Mága Zoltán Káslertől, díjazták az Animal Cannibalst is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]