[{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minimálisra csökken a lakosságnak felszámolt tranzakciós illeték, és szigorítják az automaták üzemeltetését. Salátatörvény az Országgyűlés előtt. ","shortLead":"Minimálisra csökken a lakosságnak felszámolt tranzakciós illeték, és szigorítják az automaták üzemeltetését...","id":"20190312_Uj_bombauzletet_talalt_ki_a_kormany_a_lakastakarekoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f90d888-a6e3-4d7b-9207-c0c7944e2b7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Uj_bombauzletet_talalt_ki_a_kormany_a_lakastakarekoknak","timestamp":"2019. március. 12. 18:43","title":"Új bombaüzletet talált ki a kormány a lakástakarékoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminisztérium jegyzékben tiltakozott Ukrajnánál azért, mert Moszkva szerint Kijev megsértette a két ország által kötött barátsági egyezményt. Mindezt az után, hogy Oroszország 2014-ben magához csatolta az Ukrajnához tartozó Krímet, majd komoly segítséget nyújtott a kelet-ukrajnai szeparatista erőknek.","shortLead":"Az orosz külügyminisztérium jegyzékben tiltakozott Ukrajnánál azért, mert Moszkva szerint Kijev megsértette a két...","id":"20190312_A_Krimet_elcsatolo_Oroszorszag_szerint_Kijev_megsertette_az_oroszukran_baratsagi_egyezmenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c35721-de10-483d-86e5-0172c6d8f844","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_A_Krimet_elcsatolo_Oroszorszag_szerint_Kijev_megsertette_az_oroszukran_baratsagi_egyezmenyt","timestamp":"2019. március. 12. 14:55","title":"A Krímet elcsatoló Oroszország szerint Kijev megsértette az orosz-ukrán barátsági egyezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tucatnyi márkanevet levédetett a napokban a Huawei, el is indultak a találgatások, hogy milyen szegmensekben szeretné még növelni jelenlétét az okostelefonos üzletben egyre jobban előretörő kínai gyártó.","shortLead":"Tucatnyi márkanevet levédetett a napokban a Huawei, el is indultak a találgatások, hogy milyen szegmensekben szeretné...","id":"20190311_huawei_markanevek_euipo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efc958c-544e-4561-bac8-a71b7f18683b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_huawei_markanevek_euipo","timestamp":"2019. március. 11. 17:03","title":"Árulkodó jelek: mivel erősít a Huawei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2e858f-a9af-42d0-938b-7a5f31a49632","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jobb, ha megszokjuk az ilyen jeleneteket!?","shortLead":"Jobb, ha megszokjuk az ilyen jeleneteket!?","id":"20190312_tesla_model_3_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d2e858f-a9af-42d0-938b-7a5f31a49632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa9826d-2356-4d6c-8cb2-3ba361d5f178","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_tesla_model_3_autos_video","timestamp":"2019. március. 12. 16:07","title":"Nem kérdés, hogy ez a Tesla sofőr szunyókál 120-nál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtépázott háztetők, kidőlt fák miatt hívták őket.","shortLead":"Megtépázott háztetők, kidőlt fák miatt hívták őket.","id":"20190311_Sok_munkat_ad_a_tombolo_szel_a_tuzoltoknak_Pest_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182709cb-a9d7-4671-b58d-7a3f11273172","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Sok_munkat_ad_a_tombolo_szel_a_tuzoltoknak_Pest_megyeben","timestamp":"2019. március. 11. 12:30","title":"Sok munkát ad a tomboló szél a tűzoltóknak Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee992901-7691-46e2-b7f1-d5ba553ed6fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP elnökének gyereke született, Orbán kommentben gratulált a Facebookon. Vajon a csokot is megkapja Tóth? Vajon a csokot is megkapja Tóth?","id":"20190311_Orban_Viktor_gratulalt_Toth_Bertalannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee992901-7691-46e2-b7f1-d5ba553ed6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe3e6e5-abc2-4727-804a-9dbb63ab7391","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Orban_Viktor_gratulalt_Toth_Bertalannak","timestamp":"2019. március. 11. 10:01","title":"Orbán Viktor gratulált Tóth Bertalannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68973cd-d377-4d69-806a-91207bc778cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harminc éve ezen a napon valaki letett az asztalra egy javaslatot, amely rövid időn belül teljesen felforgatta a világot.","shortLead":"Harminc éve ezen a napon valaki letett az asztalra egy javaslatot, amely rövid időn belül teljesen felforgatta...","id":"20190312_vilaghalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a68973cd-d377-4d69-806a-91207bc778cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7dcc77-d639-45a7-855f-a0d3845a208d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_vilaghalo","timestamp":"2019. március. 12. 07:33","title":"Miért van ma ez a gép és a világháló a Google főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef3a827-8e6f-475b-8369-379f0f0ed481","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Március elején leégett egy magyar étterem Oregon államban. A helyiek adományokat gyűjtenek, hogy minél hamarabb újra nyithasson a Novak's Hungarian Restaurant. A helyiek adományokat gyűjtenek, hogy minél hamarabb újra...","id":"20190310_Langok_martalekava_lett_egy_oregoni_magyar_etterem_a_helyiek_osszefogtak_erte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eef3a827-8e6f-475b-8369-379f0f0ed481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba5651f-84d6-406e-8e50-e612d9b625ec","keywords":null,"link":"/elet/20190310_Langok_martalekava_lett_egy_oregoni_magyar_etterem_a_helyiek_osszefogtak_erte","timestamp":"2019. március. 10. 22:07","title":"Lángok martalékává lett egy oregoni magyar étterem, a helyiek összefogtak érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]