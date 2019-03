Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc8419c3-59e5-4398-8b97-4dc6829dfcb7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A prémium kategóriás japán gyártó előrukkolt valaha készült legkisebb SUV modelljével. Mi pedig kipróbáltuk és megvizsgáltuk, hogy belül mennyire kicsi a teljesen új platformra épülő Lexus UX.","shortLead":"A prémium kategóriás japán gyártó előrukkolt valaha készült legkisebb SUV modelljével. Mi pedig kipróbáltuk és...","id":"20190317_lexus_ux_hibrid_divatterepjaro_teszt_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc8419c3-59e5-4398-8b97-4dc6829dfcb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3c9004-6978-4f9c-aee5-f8206ff7a985","keywords":null,"link":"/cegauto/20190317_lexus_ux_hibrid_divatterepjaro_teszt_menetproba","timestamp":"2019. március. 17. 14:00","title":"Ki a kicsit nem becsüli: kipróbáltuk a Lexus UX hibrid divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e81735-2f22-4fe5-b7a1-48f1b6191599","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":" Az Európai Néppárt (EPP) szerdán vitatja meg azon tagpártjai kezdeményezését, amelyek a Fidesz kizárását kérték, de egyelőre minden lehetőség nyitva áll - közölte Manfred Weber, az EPP frakcióvezetője és csúcsjelöltje az európai parlamenti választásokon Bukarestben, ahol a pártcsalád helyi és regionális vezetőinek értekezletén vett részt.","shortLead":" Az Európai Néppárt (EPP) szerdán vitatja meg azon tagpártjai kezdeményezését, amelyek a Fidesz kizárását kérték, de...","id":"20190316_Weber_ami_a_Fideszt_illeti_minden_lehetoseg_nyitva_all","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50e81735-2f22-4fe5-b7a1-48f1b6191599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5313c0-e221-47db-9218-5dc029b115ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Weber_ami_a_Fideszt_illeti_minden_lehetoseg_nyitva_all","timestamp":"2019. március. 16. 17:10","title":"Weber: Ami a Fideszt illeti, minden lehetőség nyitva áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pornó valósága élőben igazán sokkoló.","shortLead":"A pornó valósága élőben igazán sokkoló.","id":"20190316_Egy_no_husz_ferfival_pornoforgatassal_sokkolt_a_BBC","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b592f7c-2aa4-4ffe-b8d9-8e41aba5d1db","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Egy_no_husz_ferfival_pornoforgatassal_sokkolt_a_BBC","timestamp":"2019. március. 16. 07:45","title":"Egy nő húsz férfival: pornóforgatással sokkolt a BBC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcef6101-7d67-4a6b-9db8-8c1c88eb95ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hihetetlen felvételen egy pillanat alatt az oldalán sodródik a sok tonnás jármű.","shortLead":"A hihetetlen felvételen egy pillanat alatt az oldalán sodródik a sok tonnás jármű.","id":"20190315_kamion_eros_szel_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcef6101-7d67-4a6b-9db8-8c1c88eb95ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7a906c-0c05-4b4d-9b79-4df3016610b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190315_kamion_eros_szel_autos_video","timestamp":"2019. március. 16. 05:03","title":"Mint egy gyerekjátékot, úgy borítja fel a kamiont az erős szél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rövid, de velős üzenetben küldte melegebb éghajlatra az öngyilkosságáról pletykáló lapot. ","shortLead":"Rövid, de velős üzenetben küldte melegebb éghajlatra az öngyilkosságáról pletykáló lapot. ","id":"20190317_Mocskos_hazugok__Michael_Jackson_lanya_tagadja_hogy_ongyilkossagot_kiserlet_volna_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36886ef8-b0c5-4018-8900-84a942de3fec","keywords":null,"link":"/elet/20190317_Mocskos_hazugok__Michael_Jackson_lanya_tagadja_hogy_ongyilkossagot_kiserlet_volna_meg","timestamp":"2019. március. 17. 13:46","title":"\"Mocskos hazugok\" - Michael Jackson lánya tagadja, hogy öngyilkosságot kísérelt volna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b928545-45aa-4574-9290-a347ba3dcc66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas lángok csaptak fel a Saint Sulpice templomból, végül a tűzoltók eloltották a tüzet. ","shortLead":"Hatalmas lángok csaptak fel a Saint Sulpice templomból, végül a tűzoltók eloltották a tüzet. ","id":"20190317_Kigyulladt_a_hires_parizsi_templom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b928545-45aa-4574-9290-a347ba3dcc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e710d8f3-d13e-4c38-96ed-533a27ca1091","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Kigyulladt_a_hires_parizsi_templom","timestamp":"2019. március. 17. 18:36","title":"Kigyulladt a híres párizsi templom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da554dc-459a-4123-9c4f-cd4942410e97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy villanymozdony tetejénél csaptak fel a lángok, személyi sérülés nem történt.\r

\r

","shortLead":"Egy villanymozdony tetejénél csaptak fel a lángok, személyi sérülés nem történt.\r

\r

","id":"20190317_Langolt_egy_vonat_a_Deli_palyaudvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0da554dc-459a-4123-9c4f-cd4942410e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3be459f-b30b-4be5-a3f5-9f78d558e878","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Langolt_egy_vonat_a_Deli_palyaudvaron","timestamp":"2019. március. 17. 16:13","title":"Lángolt egy vonat a Déli pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93368e9b-1887-4005-829c-ef08123b2602","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Várhegyi Attila, Szolnok egykori fideszes polgármestere, akit hűtlen kezelés miatt 2002-ben felfüggesztett börtönre ítélt a bíróság, még hivatalban lévő városvezetőként furcsa üzletet kötött 1995-ben a város központjában lévő telek eladásával. Az üzlettel mindenki rosszul járt, az önkormányzat és a bankfiók építésében gondolkodó OTP is, kivéve a telket lényegében közvetítő mérnöki iroda, amely egyetlen nap alatt több mint 50 százalékos hasznot csinált az ügyleten. A furcsa ingatlanügy részleteiről a 24.hu számolt be tanulságos oknyomozó riportjában.","shortLead":"Várhegyi Attila, Szolnok egykori fideszes polgármestere, akit hűtlen kezelés miatt 2002-ben felfüggesztett börtönre...","id":"20190316_Igy_adta_el_a_Fidesz_eladta_Szolnok_kozepet_hogy_most_berleti_dijat_fizethessen_erte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93368e9b-1887-4005-829c-ef08123b2602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dff66ed-b313-49ce-a20e-48494b8ef4fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190316_Igy_adta_el_a_Fidesz_eladta_Szolnok_kozepet_hogy_most_berleti_dijat_fizethessen_erte","timestamp":"2019. március. 16. 12:02","title":"Így adta el a Fidesz Szolnok közepét, hogy most bérleti díjat fizethessen érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]